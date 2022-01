Prognozy technologiczne 2022. Cisco przedstawia prognozy

analiza, biurko, wykres, komputer, Fot. rawpixel, pixabay

Innowacje, które pojawiają się w trudnych czasach, często nie są jedynie odpowiedzią na potrzebę chwili, ale znacząco wpływają na to jak żyjemy i pracujemy również w dłuższej perspektywie. Wzrost wykorzystania aplikacji, rozwój medycyny w oparciu o technologie, współpraca hybrydowa czy metawersum, to tylko kilka przykładów zmian jakich doświadczaliśmy w 2021 r. Eksperci Cisco wskazują czego możemy spodziewać się w nadchodzącym roku i kolejnych latach.

Postęp cyfrowej transformacji musi uwzględniać realizację celów związanych ze zrównoważonym rozwojem oraz potrzebę włączenia do cyfrowego świata możliwie dużej liczby użytkowników. Projektując swoje rozwiązania, firmy technologiczne muszą koncentrować się na tym, aby zużywały one mniej energii, zapewniały bezpieczeństwo, a wykorzystywane przez nie mechanizmy sztucznej inteligencji nie stawały się z czasem stronnicze czy uprzedzone i nie zaczynały szkodzić, zamiast pomagać ludzkości.

Dalszy wzrost znaczenia aplikacji i danych

- W sytuacji, gdy większość procesów została przeniesiona do świata cyfrowego, aplikacje stały się kluczowym zasobem i wizytówką biznesu – a coraz częściej po prostu są biznesem. Niezależnie od tego czy służą do obsługi klienta, współpracy z partnerami czy kontaktów między dwoma urządzeniami, od ich sprawnego działania uzależniony jest rozwój danej organizacji – mówi Przemysław Kania, dyrektor generalny Cisco w Polsce.

Każda interakcja między aplikacją – użytkownikiem – urządzeniem zostawia po sobie cyfrowy ślad. Z ciągłym rozwojem aplikacji wiąże się wzrost liczby danych, które stanowią ważne źródło informacji dla biznesu. Chcąc efektywnie je wykorzystywać, organizacje nie powinny przetwarzać ich jedynie w centralnej bazie danych, ale również na krawędzi sieci, wykorzystując do tego celu m.in. uczenie maszynowe.

W efekcie, poza otrzymywaniem kontekstowych wniosków biznesowych, organizacje będą w stanie lepiej zautomatyzować wiele złożonych działań. Dzięki automatyzacji procesów samonaprawczych, firmy będą mogły uniknąć potencjalnych problemów i przestojów, które generują straty.

- Aby powyższa prognoza stała się rzeczywistością, aplikacje muszą być tworzone w sposób zautomatyzowany i oparty na interfejsach API, a bezpieczeństwo powinno być wbudowane już na etapie projektowania i programowania. Działy IT muszą być wyposażone w narzędzia zapewniające wgląd w działanie aplikacji, umożliwiające identyfikowanie, sprawdzanie i zarządzanie interfejsami API niezależnie od tego od jakiego dostawcy pochodzą – podkreśla Przemysław Kania z Cisco Polska.

Etyczna, odpowiedzialna i zrozumiała sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja pozwala przetwarzać dane w czasie rzeczywistym. Konkluzje wyciągnięte na ich podstawie mogą wpłynąć na naszą przyszłość, dlatego tak ważne jest, aby były one prawidłowe. Problem pojawia się w sytuacji, gdy AI zasilona nieobiektywnymi danymi, sama staje się nieobiektywna, a efekty dokonywanych przez nią analiz wprowadzają użytkowników w błąd lub sprawiają, że np. dana grupa osób zostaje pomijana czy wręcz wykluczona. Eksperci Cisco podkreślają, że rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję muszą działać w sposób transparentny, aby użytkownicy mieli jasność w jaki sposób maszyna doszła do danych wniosków. Firmy wykorzystujące AI muszą mieć na uwadze przejrzystość na każdym etapie pracy z tą technologią, od projektowania, przez rozwój, po wdrożenie.

Powszechny i nieprzerwany dostęp do sieci

Zapewnienie stałego dostępu do sieci w przystępnych cenach pomaga ograniczyć nierówności społeczne i gospodarcze, ułatwia edukację, tworzy miejsca pracy, umożliwia uczestnictwo w kulturze. Bardziej sprawiedliwy dostęp do nowoczesnej gospodarki, który umożliwia Internet, ma szczególne znaczenie zwłaszcza na obszarach niemetropolitalnych, pomagając tworzyć miejsca pracy dla wszystkich. Dlatego tak ważne jest zapewnienie sprawnego działania sieci. Nie możemy sobie pozwolić na brak dostępu do niej. Zbyt wiele aspektów naszego życia jest zależne od sieci. W nadchodzącym roku firmy technologiczne, telekomunikacyjne i dostawcy usług będą musieli podejmować dalsze działania, aby zapewnić stabilną łączność między każdą generacją sieci komórkowych, Wi-Fi i telekomunikacyjnymi systemami satelitarnymi, m.in. dzięki wykorzystaniu AI do zwiększenia płynności działania sieci.

Coraz bardziej realne marzenie o superbezpiecznym Internecie kwantowym

Internet kwantowy to nowa wizja sieci, wykorzystującej prawa fizyki kwantowej do wymiany danych między urządzeniami. Jego niezaprzeczalnymi zaletami będą szybkość i wydajność. Zdaniem ekspertów Cisco Internet kwantowy może również wpłynąć na ograniczenie liczby skutecznych cyberataków. Wyższy poziom bezpieczeństwa umożliwia inny sposób szyfrowania informacji, dzięki dystrybucji klucza kwantowego (ang. Quantum Key Distribution). Każda ingerencja osoby trzeciej pozostawi ślad, który będzie jednoznacznie wskazywał, że doszło do ataku. Sieci kwantowe mogą umożliwić nowy rodzaj bezpiecznego połączenia między urządzeniami cyfrowymi, czyniąc je odpornymi na włamania i np. prowadzić do lepszej ochrony transakcji przed oszustwami. Ponadto Internet kwantowy może również chronić komunikację głosową przed wszelkimi zakłóceniami lub podsłuchiwaniem. W najbliższych latach eksperci Cisco spodziewają się rozbudowy infrastruktury i dalszych prób stworzenia sieci kwantowej.