Programmatic buying - raport o trendach w 2021 roku. Czy warto w ten sposób się reklamować?

Prezentujemy najnowszy ebook redakcji Interaktywnie.com z poradami na temat reklam typu programmatic buying. Dlaczego ta forma promocji jest tak popularna? Jak przygotować tego typu kampanie? W raporcie doradzają czytelnikom eksperci z uznanych agencji. Polecamy lekturę.

Wstęp do raportu o programmatic buyingu

Programmtic buying podbija rynek marketingowy







Chciałoby się powiedzieć, że na rynku reklamowym panuje permanentna inwigilacja użytkowników sieci, która umożliwia skuteczne docieranie do nich z odpowiednią reklamą. I to prawda. Niemal wszyscy wydawcy w internecie zbierają dane o tym, co czytamy, co oglądamy, w co klikamy.



Ale jak przekuć to w sukces sprzedażowy firmy? Stosując automatyzację procesów marketingowych i kupując reklamę w modelach programatycznych.



Dobrze wiedzą to firmy, które postanowiły zaprezentować się w tym ebooku z raportem.



Polecam lekturę tego opracowania oraz zapoznanie się z ich ofertą.



Tomasz Bonek,

redaktor naczelny i prezes zarządu Interaktywnie.com

Wartość rynku programmatic buying w 2020 roku sięgnęła poziomu 129 mld dolarów

Dynamiczny wzrost tego rodzaju marketingu to zasługa nie tylko pandemii COVID-19, ale także jego skuteczności. Jak podają eksperci Statista oraz eMarketer, w 2021 roku rynek programmatic marketingu osiągnie wartość 150 mld dolarów, z czego największy udział będzie stanowiła reklama display. Choć polski rynek też dynamicznie się rozwija w tym zakresie, to kluczowym graczem pozostają Stany Zjednoczone z ubiegłorocznym wynikiem wynoszącym ponad 80 mld dolarów.

Jak działa programmatic buying

Programmatic buying to narzędzie do automatycznego przeprowadzania transakcji kupna-sprzedaży powierzchni reklamowej. Dzięki zastosowanym algorytmom pozwala na precyzyjne dotarcie przekazu reklamowego do wskazanej grupy odbiorców. Wśród elementów według których można podzielić odbiorców są m.in. płeć, wiek, miejsce zamieszkania oraz zainteresowania.



Dzięki plikom cookie, wchodząc na daną stronę, właściciel witryny wie, czym dany internauta się interesuje. Dzięki tym informacjom, możliwy jest dobór odpowiedniej reklamy. Kolejnym krokiem jest aukcja wśród reklamodawców, konsekwencją czego jest wyświetlenie “najdroższej” reklamy odpowiadającej preferencjom odbiorcy. Proces ten odbywa się w ułamku sekundy, niezauważalnie dla użytkownika. Taki sposób kupowania reklam w modelu pragmatycznym jest najbardziej rozpowszechniony i nazywany jest Real-time bidding (RTB).





Popularność programmatic buying



Kupowanie reklam w modelu programatycznym staje się coraz bardziej popularne. Według danych Statista, w 2020 roku wydatki reklamowe związane z mechanizmem programmatic buying wyniosły aż 129 mld dolarów. Dynamiczny wzrost popularności tego narzędzia obserwowany jest od dawna. Jeszcze w 2017 roku rynek programmatic buying miał wartość 70 mld dolarów, a już w 2019 roku było to prawie 113 mld dolarów, co daje wzrost na poziomie przekraczającym 60 procent w ciągu dwóch lat. Według prognoz, ten rok również zostanie zakończony wzrostem, a wartość rynku programmatic buying w 2021 roku osiągnie poziom 150 mld dolarów.

Wartość rynku programmatic buying w latach 2017-2021

Źródło: Statista





Według Zenith, w 2021 roku rynek programmatic marketingu osiągnie wartość 147 mld dolarów, wobec 127 mld dolarów w 2020 roku. Dane te są zatem zbliżone do prognozy Statista.

Wśród rynku programmatic buying króluje reklama displayowa. W 2020 roku zakupiono tego typu reklamy o wartości 126,5 mld dolarów, a według prognoz Statista, w tym roku będzie to już 147 mld dolarów. Dla porównania, w 2012 roku, rynek ten był wart niespełna 4 mld dolarów.



Wartość rynku reklamy display kupowanej w modelu pragmatycznym w latach 2012-2021 Źródło: Statista





Najważniejsze rynki modelu programmatycznego

Numerem jeden w kwestiach związanych z programmatic buying są niezmiennie Stany Zjednoczone. Wydatki na ten cel czynione w tamtejszej gospodarce to aż 54 procent całego rynku.



Według danych eMarketera, w 2021 roku wydatki na reklamę programmatic buying w USA wyniosą 81,58 mld dolarów, o ponad 24,1 procent więcej niż przed rokiem, natomiast w 2022 roku sięgną one 96,59 mld dolarów, zmniejszając nieco dynamikę wzrostu. Warto dodać również, że reklama display nabywana w modelach programatycznych stanowi ponad 80 procent całego rynku tego typu reklam w Stanach Zjednoczonych.





Wysokość wydatków na reklamę display kupowaną w modelu programatycznym w USA w latach 2019-2022 Źródło: eMarketer



Drugim kluczowym pod tym względem rynkiem jest Wielka Brytania. Według Statista, w globalnym rynku reklamy display udział programmatic buying wynosi tu niespełna 70 procent, natomiast według prognoz, w przypadku Wielkiej Brytanii, w tym roku sięgnie aż 89 procent. Jak podaje eMarketer, w 2021 roku rynek ten na Wyspach osiągnie wartość 7,9 mld funtów.



Wysokość wydatków na reklamę display kupowaną w modelu programatycznym w Wielkiej Brytanii w latach 2019-2022 Źródło: eMarketer





Programmatic buying w Polsce



W Polsce programmatic buying również ma mocną pozycję. Według raportu IAB/PwC AdEx za 2020 rok, był to jeden z motorów wzrostu reklamy internetowej, obok mobile marketingu. Łącznie w ubiegłym roku rynek programmatic wzrósł o 20 procent do poziomu 1,147 mld zł. Jednym z powodów tak dużego wzrostu tego rynku jest pandemia COVID-19, która spowodowała przesunięcie budżetów reklamowych w kierunku najbardziej efektywnych działań. Według prognoz IHS, wydatki na reklamę kupowaną w ten sposób stanowiły 22 procent wydatków reklamowych ogółem, a także prawie 50 procent wydatków na reklamę display.



Dane IAB pokazują, że rynek ten nieco spowolnił. Tempo wzrostu w latach 2019/2020 wyniosło 20 procent, o dwa punkty procentowe mniej niż rok wcześniej.





Najpopularniejsze oprogramowanie do prrogrammatic buyingu



Jak prognozują eksperci Statista, rynek oprogramowania służącego do programmatic buying do 2025 roku osiągnie poziom 17 mld dolarów i będzie trzykrotnie wyższy w stosunku do danych z 2019 roku.

Na czele rankingu stoją takie rozwiązania jak Hubspot, Adobe Marketing Cloud i Oracle Marketing. Ich łączny udział w rynku szacuje się na około 50 procent. Wśród nieco mniej znaczących graczy znajdziemy Google Ad Manager, Amazon Publisher Services czy OpenX.





Mobile na czele programmaticu



Jeżeli spojrzymy na dane dotyczące rynku programmatic buying w podziale na urządzenia, dostrzeżemy, że liderem rynku jest mobile. Według danych eMarketera, w tym roku rynek ten będzie miał wartość 60,92 mld dolarów, wobec 49,26 mld dolarów rok wcześniej. Z kolei w 2022 roku będzie to już ponad 74 mld dolarów. Prognozy pokazują, że dynamika wzrostu w tym przypadku przekracza 20 procent rocznie, tymczasem, jak prognozują eksperci, większy wzrost zaprezentuje rynek Connected TV. W latach 2020/2021 wyniesie on 52,9 procent, a rok później 28,3 procent. Trzeba jednak pamiętać, że obecnie, ten segment rynku programmatic jest znacznie mniej rozwinięty niż w przypadku mobile.

Zmiana wartości rynku programmatic w podziale na kategorie urządzeń w latach 2019-2022

Źródło: eMarketer





Efektywność programmatic buying



Według Econsultancy and Quantcast, 62 procent marketerów korzysta z rozwiązania, jakim jest programmatic marketing, natomiast 37 procent planuje zwiększyć wydatki na reklamy kupowane w ten sposób. Z kolei, jak podaje raport Oracle Marketing Cloud, 68 procent marketerów uważa, że automatyzacja jaką proponuje programmatic buying jest kluczem do rozwoju marketingu.

Programmatic buying jest obecny przede wszystkim w reklamie display, jednakże jego rozwój obserwujemy również w innych segmentach reklamy takich jak social media, video czy mobile.

Warto dodać, że najpopularniejszym modelem zakupu w ramach programmatic buying jest system aukcyjny, za pośrednictwem którego kupowane jest około 70 procent reklam.





Ograniczenia i wady programmatic buying



Wśród kluczowych elementów hamujących szybki rozwój rynku programmatic buying jest pogodzenie chęci jak największej personalizacji reklam przez wydawców oraz presji na zachowanie prywatności użytkowników. Ograniczenia związane z third-party cookies, a także regulacja RODO nie pomagają w tej kwestii.

Decydując się na reklamę w modelu pragmatycznym, warto zwrócić uwagę na jej odpowiednie targetowanie. Niewłaściwe parametry kampanii spowodują tylko irytację użytkowników, zamiast zainteresować ich danym przekazem.



Pułapką w przypadku programmatic marketingu mogą być także boty. W szczególności w kwestii display marketingu, mogą one generować wyświetlenia nieprawdziwe, które nie przełożą się na konwersje.



Wśród zalet można jednak wymienić wspomnianą wcześniej efektywność, co przekłada się na wysoki zwrot z inwestycji tego typu reklam (ROI).



