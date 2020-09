Przemek Kwiatkowski dołączył do LUCKY TEAM

LUCKYYOU Interactive

Zespół agencji marketingowej LUCKY YOU poszerzył się o nowego New Business Managera. Poznajcie Przemka!

Przemek Kwiatkowski z marketingiem związany jest od 2013 roku. Swoją przygodę z branżą rozpoczął w biurze prasowym Transatlantyk Festival, gdzie przez trzy lata przyczyniał się do budowania wizerunku festiwalu, promował eventy towarzyszące oraz dbał o dobre relacje z mediami. W 2016 jego kariera zawodowa skręciła na inne tory – w stronę agencyjną, gdzie jako NB zaczął pozyskiwać i obsługiwać nowych klientów. W międzyczasie związany był także ze studiem filmowym MovLab, gdzie zajmował się produkcją spotów video. Jak sam podkreśla, pozyskiwanie klientów i budowanie z nimi partnerskich relacji jest zajęciem, w którym czuje się najlepiej. Zdobyte doświadczenie marketingowe oraz managerskie sprawia, że Przemek świetnie rozumie potrzeby klientów. W połączeniu z jego wrodzonymi zdolnościami negocjacyjnymi stanowi to klucz do efektywnej sprzedaży. Nic więc dziwnego, że w LUCKY YOU Przemek zajmie się pozyskiwaniem nowych klientów z sektora medycznego i FMCG.

Bardzo cieszymy się, że Przemek wzmocnił nasz dział New Business! Całe dwa metry pozytywnej energii, zawsze uśmiechnięty, zaraża entuzjazmem już przy pierwszym spotkaniu. Po godzinach zaczytuje się w skandynawskich thrillerach, nadrabia dobre filmy i z niecierpliwością czeka na kolejne festiwale muzyczne. Nie sposób go nie lubić!

Jeśli chcecie uzyskać odpowiedź na nurtujące Was pytanie biznesowe, skontaktujcie się z Przemkiem poprzez czat na naszej stronie. Piszcie śmiało!