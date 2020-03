Przychody Grupy Polsat w 2019 roku wyniosły blisko 11,7 mld zł, zysk netto 1,1 mld zł

- Odnieśliśmy duży sukces na rynku multiplay. Po blisko sześciu latach od uruchomienia, program smartDOM jest największym w Polsce programem oferującym usługi łączone dla domu i rodziny. Korzysta z niego już ponad 2 miliony klientów, a łączna liczba posiadanych przez nich usług przekracza 6 milionów. Łącznie świadczymy ponad 14,7 mln usług kontraktowych, a wskaźnik rezygnacji klientów ponownie się obniżył i osiągnął rekordowo niski poziom 6,4% w skali roku, co jednoznacznie świadczy o tym, że nasi klienci są najbardziej lojalni – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.





– Co szczególnie cieszy, Plus był liderem przenoszenia numerów, dzięki czemu jest najczęściej wybieranym operatorem w Polsce. Grupa pomyślnie zakończyła fazę testów technologii 5G i rozpoczęła budowę pierwszej w Polsce komercyjnej sieci 5G na częstotliwości 2600 MHz TDD - dodaje prezes. - Została również nawiązana współpraca strategiczna z Asseco, która wzmocni Grupę w obszarze IT, kluczowym do świadczenia usług nowoczesnych, najwyższej jakości i korzystających z najnowszych rozwiązań technicznych.

– W 2019 roku w myśl naszej idei strategicznej „Telewizja/Internet/Telefon. Dla każdego. Wszędzie” konsekwentnie pracowaliśmy nad rozwojem naszych usług tak, by były dostępne dla wszystkich polskich rodzin, w wygodny sposób i w różnych technologiach. Wprowadziliśmy dwie nowe usługi telewizyjne dostępne za pośrednictwem Internetu – telewizję kablową w technologii IPTV i telewizję internetową z dekoderem OTT. Z kolei dzięki dostępowi do infrastruktury Netii rozpoczęliśmy sprzedaż Internetu stacjonarnego – także w technologii światłowodowej o prędkości do 1 Gb/s – który dociera do 2,7 mln domów w całej Polsce – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

Grupa cały czas wzmacnia swoją ofertę sportową premium – wprowadziła kanały Canal+ Sport 3 i 4 z rozgrywkami PKO BP Ekstraklasy, które doskonale uzupełniają kanały Polsat Sport Premium z Ligą Mistrzów i Ligą Europy UEFA, a także stacje Eleven Sports z największymi ligami europejskimi. Grupa wspiera też produkcje kinowe, które odniosły duży sukces komercyjny – „Jak poślubić milionera”, „(Nie)znajomi”, „Psy 3. W imię zasad” i „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”. Dwa ostatnie tytuły w ciągu kilku pierwszych tygodni przyciągnęły do kin ponad milion widzów.

– To kolejny bardzo dobry rok dla Telewizji Polsat. Byliśmy w czołówce oglądalności w grupie komercyjnej zarówno jako cała Grupa, jak i kanał główny Polsat, osiągając łączne wyniki oglądalności zgodne z naszą długoterminową strategią, na poziomie 24,3%. Na tle stabilnego rynku przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy Polsat wzrosły o 1,9%, osiągając 1,22 mld zł – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o. – Na tak dobre wyniki miała wpływ bardzo udana kompozycja propozycji programowych – silne ramówki sezonowe składające się zarówno ze sprawdzonych formatów i seriali, jak i nowości, jak również mocna oferta filmów, transmisje sportowe z wielu wydarzeń, rzetelne informacje i szeroka oferta programów publicystycznych.

Najważniejsze dane finansowe za IV kwartał i cały 2019 r.

• Silne wyniki finansowe Grupy w 2019 r. (z włączeniem MSSF 16):

przychody: 11,7 mld zł,

EBITDA: 4,2 mld zł,

marża EBITDA: 36%,

zysk netto: 1,1 mld zł,

wolne przepływy pieniężne: 1,3 mld zł w okresie 12-miesięcznym,

wskaźnik całkowitego zadłużenia netto/EBITDA LTM: 2,90x (z wyłączeniem MSSF 16).

W lutym br. Cyfrowy Polsat, jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora finansowego, wyemitował zielone obligacje korporacyjne w złotówkach, z których środki w wysokości 1 miliarda złotych zostaną w całości przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych, dotyczących m.in. poprawy efektywności energetycznej Grupy czy zmniejszenia śladu węglowego związanego z produkowanymi przez Grupę Polsat urządzeniami elektronicznymi.

Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu podsumowuje: