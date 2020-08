PrzyGotujmy Lepszy Świat, czyli wspólna kampania edukacyjna Knorr i ProVeg o zdrowym odżywianiu

Przygotujmy Lepszy Świat, kampania edukacyjna fot. Knorr, ProVeg

Według raportu Polska na Talerzu 2019, aż 89% gospodarstw domowych wybiera na co dzień tradycyjną, polską kuchnię. Polacy jedzą przy tym bardzo monotematycznie, bazując przede wszystkim na tłustych i mięsnych daniach, jednocześnie ograniczając liczbę spożywanych warzyw. Pomimo tego, że w ostatnich latach świadomość dotycząca zalet zdrowego odżywiania sukcesywnie rośnie, to wdrażanie zmian w diecie Polaków postępuje stosunkowo wolno. Wciąż brakuje też przystępnie zaprezentowanych i uporządkowanych źródeł na temat zdrowej, urozmaiconej diety oraz jej wpływu na środowisko. Z tego powodu Knorr, we współpracy z ekspertami z ProVeg, zainicjował kampanię edukacyjną PrzyGotujmy Lepszy Świat, skierowaną do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. To właśnie te najmłodsze pokolenia poprzez swoje wybory żywieniowe już niedługo będą decydowały o przyszłości świata. W ramach kampanii opracowane zostały scenariusze lekcji szkolnych oraz ruszyły zapisy do programu dającego najaktywniejszym szkołom i klasom możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród.

Wyniki badań

Z raportu IPSOS „Trendy w zwyczajach żywieniowych Polaków” wynika, że 34% rodziców dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie jest pewna jakie jedzenie jest dla ich pociech odpowiednie. W konsekwencji napoje gazowane oraz słodycze stanowią obecnie od 7 do 12% wydatków wszystkich gospodarstw domowych na żywność. Dodatkowo, według raportu GfK Polonia „Junior Shopper 2018”, co trzecie dziecko będąc z rodzicami na zakupach nalega na kupno produktu, na który aktualnie ma ochotę. Są to głównie słodycze i lody. Około 85% rodziców ulega dzieciom i dokonuje zakupu niezdrowych produktów.

Większość dzieci zjada drugie śniadanie w szkole, najczęściej w postaci kanapek z wędliną i serem oraz owoców popijanych wodą mineralną lub sokami. Pomiędzy posiłkami spożywają również przekąski. Jak pokazują badania, 2/3 z nich przeważnie kupuje je samodzielnie, często nie uświadamiając sobie jaki wpływ mają na ich zdrowie i samopoczucie.

Nie zdajemy sobie również sprawy z tego, że to co jemy ma wpływ nie tylko na nas, ale i na środowisko, w którym żyjemy. Obecnie aż 75% spożywanego przez ludzi jedzenia pochodzi z uprawy zaledwie 12 gatunków roślin oraz hodowli 5 gatunków mięsa. Zależność od tak niewielkiej liczby pokarmów szkodzi zarówno nam, jak i naszej planecie. Wiedza na ten temat tego jak ważna jest zróżnicowana, pełna warzyw dieta powinna być przekazywana dzieciom już od najmłodszych lat. To one już niedługo staną się dorosłymi i to właśnie one dzięki swoim mądrym i świadomym wyborom będą decydowały o przyszłości świata. Dlatego Knorr razem z ProVeg mówią głosem dzieci i uczą je zdrowych nawyków żywieniowych, by mogły wprowadzać je we własnym domu i środowisku, a tym samym PrzyGotować Lepszy Świat.

- W Knorr wierzymy, że najlepszym sposobem na zmianę nawyków żywieniowych jest zainteresowanie „dobrym jedzeniem” w pierwszej kolejności dzieci. Dlatego poprzez akcję CSR to im najpierw chcemy uświadomić dlaczego jest ono tak ważne dla zdrowia ludzi oraz środowiska, a jednocześnie pokażemy im, że może być naprawdę pyszne. Dzieci są przyszłością świata. Dlatego nauczymy je wybierać „dobre” jedzenie - takie które jest różnorodne i pełnowartościowe, a one przekażą tę wiedzę swoim dzieciom, a one kolejnym pokoleniom – mówi Natalia Babczyńska, Marketing Manager w Knorr.

Kampania edukacyjna

Dzięki programowi szkolnemu dzieci w angażujący i atrakcyjny sposób odkryją jak pyszne i łatwe w przygotowaniu mogą być zdrowe dania. W ramach kampanii powstały interaktywne lekcje spełniające wymogi programowe MEN, przygotowane przez specjalistów we współpracy z nauczycielami. Gotowe lekcje, dostosowane do wieku uczniów, w sposób teoretyczny i praktyczny pomogą dzieciom zrozumieć zależności pomiędzy dietą a kondycją naszej planety, zobrazują również potrzeby i problemy Ziemi.

- Podstawą żywienia naszych dzieci powinny być produkty roślinne: warzywa, kasze, rośliny strączkowe - kiedy mówimy im o tym najczęściej kierujemy się troską o ich zdrowie. Okazuje się jednak, że to co zdrowe i dobre dla nas jest też korzystne dla planety i to właśnie chcemy przekazać dzieciom w programie PrzyGotujmy Lepszy Świat. Zależy nam na tym, by dzieci świadomie patrzyły na swój talerz i wiedziały, że każda, nawet mała zmiana ma znaczenie – mówi Joanna Lotkowska, Nutrition Expert z ProVeg.

Uczestniczące w programie dzieci będą zdobywały wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające im wybierać w diecie to co najlepsze dla nich i dla planety. Rewolucyjne wyzwania będą realizowały nie tylko w ramach lekcji, ale również w wolnym czasie. Będą mogły przygotowywać rewolucyjne posiłki z warzyw i kasz, które są zdrową alternatywą dla tradycyjnej bułki z szynką, porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi na temat diety i środowiska, czy też zająć się uprawą roślin jadalnych.

Nagrody dla uczniów z najlepszych szkół

Działaniom edukacyjnym w szkołach towarzyszył będzie także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Uczniowie klas 1-3 z 5 zwycięskich szkół otrzymają wygodne workoplecaki, a uczniowie klas z największą liczbą punktów wyjadą na zieloną szkołę, organizowaną przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła". W jej ramach przewidziane zostały liczne zabawy sensoryczne oraz obserwacje i gry wpisane w temat kampanii. Zwycięskie szkoły będą mogły również skorzystać ze specjalnego szkolenia dla pracowników obsługujących szkolną stołówkę.

Szkoły, które chcą przystąpić do programu powinny dokonać rejestracji na stronie kampanii do 30 września 2020 roku. Od 1 października do 31 marca będą mogły zbierać punkty przyznawane za prowadzenie lekcji na podstawie scenariuszy, przesyłanie zdjęć posiłków przygotowywanych przez dzieci oraz za wypełnienie ankiety na temat nawyków żywieniowych. Pierwsze 1000 szkół, które przystąpi do programu otrzyma pakiet startowy w postaci kolorowych plansz edukacyjnych oraz zestawu ziaren do hodowli roślin.

Partnerem głównym kampanii jest Knorr. Jej celem jest dostarczenie polskim konsumentom doskonale smakujących produktów, na bazie których można przyrządzić szybko i prosto smaczne potrawy. Partnerem merytorycznym akcji jest ProVeg – znana w Polsce i na świecie międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz budowania świadomości żywieniowej. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości na temat tego, jak dietą możemy wpływać na zdrowie, środowisko, dobrostan zwierząt i sprawiedliwość żywieniową.