Puma i Martes Sports dostarczą buty dronem

Puma z drona, Martes Sport, fot. Puma

Marka PUMA i sieć Martes Sport w niekonwencjonalny sposób promują nową linię butów PUMA X-Ray. W ramach organizowanego konkursu buty będą dostarczane dronem na terenie całej Polski. Rozgrywka potrwa do 7 września.

Kampania online została przygotowana we współpracy marki PUMA i sieci sklepów Martes Sport. Partnerzy akcji mierzą wysoko w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zamiast tradycyjnej paczki wręczanej przez kuriera, buty będą spadały prosto z nieba do stref zrzutu zlokalizowanych na terenie całego kraju. Tam też udadzą się zwycięzcy, by odebrać nagrodę. Wykreowane wokół dostawy unikalne shoppping experience ma zachęcić konsumentów do zakupu butów i doświadczenia czegoś nowego.

W towarzyszącym kampanii spocie dwójka młodych bohaterów zmierza do celu – strefy zrzutu. Narracja prowadzona raz z perspektywy dziewczyny, raz chłopaka ilustruje, jak krok po kroku odebrać wygraną, czyli dostawę dronem PUMA X-Ray i zwrot wartości zakupionych butów. Nagroda zostaje dostarczona dronem we wcześniej ustalonym miejscu i o określonej porze.

Kadr oficjalnego spotu

Kadr oficjalnego spotu

Kadr oficjalnego spotu

Kadr oficjalnego spotu

PUMA X-Ray 2 Square

Będąca przedmiotem kampanii, to para sneakersów w nowej kolorystyce funkcjonującej już linii PUMA X-Ray. Buty są mieszanką miejskiej stylistyki retro ze sportowymi akcentami. Dwa wybrane modele objęte promocją w sieci sklepów Martes Sport.

Materiały ze strony Martes Sport

Dostawa dronem to nadal rzadkość

W ramach trwającego konkursu (do 7 września), marka PUMA i sieć sklepów Martes Sport planują zrealizować blisko sto dostaw dronem. To prekursorskie działanie na taką skalę. Loty dostawcze w przestrzeni powietrznej odbywały się dotąd za granicą, pionierem jest USA, Wielka Brytania i Chiny. Na razie jednak powietrzne przesyłki obejmują przede wszystkim usługi medyczne czy wojskowe lub ograniczają się do incydentalnych dostaw komercyjnych. Ilość założonych dostaw powietrznych w segmencie konsumenckim w kampanii PUMA z Drona przewyższa zatem dotychczasowe działania na naszym rodzimym rynku.

Influencerzy

Do kampanii zostali zaangażowani także influencerzy: Karol Gązwa, znany jako Blowek, Natalia Karczmarczyk, czyli Natsu, Lena Moonlight oraz Kamil Owczarek. Twórcy na swoich kanałach zrelacjonowali, jak wyglądała ich dostawa butów PUMA X-Ray dronem. Każda z publikacji została opatrzona oficjalnym hasztagiem akcji #pumazdrona.

Kampania obejmuje swoim zasięgiem działania digitalowe, social media, materiały promocyjne w sklepach stacjonarnych oraz cykl aktywacji w przestrzeni miejskiej związany z realizacją nagród. Za koncept kreatywny, działania komunikacyjne i produkcję materiałów odpowiada HOLO Agency.