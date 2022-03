PZU udostępnił Encyklopedię Prostej Polszczyzny

„Encyklopedia prostej polszczyzny” jest już bezpłatnie dostępna dla wszystkich. Udostępnił ją na swojej stronie internetowej PZU. To przewodnik po języku polskim, który obejmuje ponad 3000 pojęć, konstrukcji językowych i haseł problemowych.

– Celem publikacji jest propagowanie prostej polszczyzny w nieprostych dziedzinach. Ma służyć pomocą w pracy i w domu wszystkim, którzy jak my przykładają wagę do tego, aby komunikować się w jasny i przystępny sposób nawet w sprawach skomplikowanych i wymagających specjalistycznej wiedzy – mówi członek Zarządu PZU Życie Dorota Macieja.

Inicjatorem publikacji jest Biuro Prostego Języka PZU. Przygotowało ją we współpracy z językoznawcami z Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego i pod merytorycznym patronatem tej uczelni.

- Posługiwanie się prostym językiem to warunek skutecznej komunikacji i dobrych relacji z klientami, akcjonariuszami i partnerami biznesowymi. Jako PZU chcemy pod tym względem wyznaczać najwyższe standardy i zachęcać do tego inne firmy. Jasny i zrozumiały język jest ważny nie tylko w biznesie. „Encyklopedia” promuje prostą i zrozumiałą polszczyznę we wszystkich dziedzinach życia – podkreśla dyrektor Biura Prostego Języka PZU Piotr Bugajski.