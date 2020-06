Qczaj ambasadorem Żywiec Zdrój. Kampania promuje nowy produkt marki

woda mineralna, butelka, fot. congerdesign, pixabay

Daniel Józek Qczaj został ambasadorem kampanii promowanej hasłem „Zacznij z dobrą nutą”. Inicjatywa propagowana przez trenera i motywatora znanego setkom tysięcy Polek, jest związana z nowością w ofercie Żywiec Zdrój – Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU. Qczaj wraz z innymi influencerami pokazują, że każdy może #zacząćodzera, a pierwszym krokiem do zdrowszego stylu życia może być Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU. Działania reklamowe prowadzone są w internecie oraz punktach sprzedaży.

Kampania wystartowała na początku czerwca. Żywiec Zdrój wspólnie z Qczaj’em i influencerami zachęca w niej do zdrowszego stylu życia.

Nowa rzeczywistości i kilka miesięcy kwarantanny spowodowały duży wzrost popularności ćwiczeń w domowym zaciszu. Co więcej, od czerwca hasztag #zacznijodzera pojawia się na profilach społecznościowych coraz większej ilości znanych i lubianych osób. Influencerzy w ramach kampanii „Zacznij z dobrą nutą” na własnym przykładzie pokazują, że każdy może #zacząćodzera i małymi krokami dążyć do zdrowszego stylu życia. Liderzy opinii, zmotywowani przez Qczaj’a, który wspólnie z Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU, poprowadził serię wiosennych treningów #inowdomu, na Instagramie przedstawiają swoją wersję ćwiczeń. Jednocześnie zachęcają swoich odbiorców do zmiany codziennych nawyków na zdrowsze, jak np. sięganie po Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU, zamiast regularnie słodzonych napojów. W kampanię zaangażowali się już między innymi Klaudia Halejcio czy Paulina Krupińska-Karpiel.

- Jako trener zaobserwowałem, że wiele osób ma problem z piciem wody próbując zastąpić ją sokami czy napojami z dużą zawartością cukru. Uważam, że Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU jest idealnym sposobem by poczuć smak bez zbędnych kalorii. Jest to dobry sposób, żeby przyzwyczaić się do picia większej ilości płynów i stopniowo przechodzić do picia wody – podkreśla Qczaj, trener motywator.

Nowy produkt Żywiec Zdrój

Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU to połączenie górskiej wody źródlanej z orzeźwiającą nutą owoców. Dodatek naturalnych owocowych aromatów zapewnia jej orzeźwiający charakter, którym można się cieszyć bez wyrzutów sumienia. Nowe warianty smakowe Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CUKRU nie zawierają bowiem cukru i są produktami bez kalorii. Napoje Żywiec Zdrój z nutą owoców ZERO CURKU, uzupełniające niskokaloryczną ofertę marki, dostępne są w trzech wariantach smakowych – truskawki, cytryny i arbuza.

Uzupełnienie oferty Żywiec Zdrój Z nutą owoców o wariant ZERO CUKRU to kolejne, po wprowadzeniu produktów niskokalorycznych oraz wariantów z dodatkiem substancji słodzącej z liści stewii, wyjście naprzeciw osobom, które nie chcą rezygnować z produktów o intensywnym, owocowym, orzeźwiającym smaku, a jednocześnie chcąc zadbać o siebie, sięgają po produkty całkowicie pozbawione kalorii.

Kampania prowadzona jest przede wszystkim w internecie, na kanale YouTube, a także w mediach społecznościowych. Działania reklamowe wspierane są również poprzez aktywacje konsumenckie i promocję w punktach sprzedaży. Za komunikację w całości odpowiadają współpracujące z Żywiec Zdrój agencje. Koncepcję kreatywną przygotowała agencja VMLY&R, a za zakup mediów, działania w internecie oraz mediach społecznościowych odpowiada Mediacom. Z kolei za działania PR i współpracę z influencerami odpowiedzialna jest agencja Tailor Made PR, a aktywacje konsumenckie prowadzone są przez agencję NAV.

