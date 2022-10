Qczaj, fot. Allegro

Czwórka twórców internetowych została ambasadorami najnowszej kampanii programu afiliacyjnego - Allegro Polecam. Influencerzy wystąpili w spocie tłumaczącym zasady i działanie programu. Za kompleksową realizację kampanii odpowiada agencja 99 Złota Proporcja.

Pobierz raport Sieci afiliacyjne 2022 r.

Allegro Polecam to program nagradzania za polecenie innym użytkownikom zakupów online na Allegro. W ciekawy i kreatywny sposób Kamila Kalińczak, Architekt Porządku Agnieszka Witkowska, Qczaj oraz Joanna Banaszewska wyjaśniają zasady polecania innym produktów oraz zdobywania za nie nagród.

- Pomysł na zaangażowanie zasięgowych twórców internetowych wydał nam się przewrotny, ponieważ z Allegro Polecam każdy użytkownik może poczuć się jak… influencer. Zdobywa na swoje konto nagrody bo zakupy w internecie polegają na polecaniu. Dlatego też w spocie pojawiają się twórcy, którzy codziennie edukują, radzą i uczą w swoich mediach społecznościowych - mówi Anna Słowiakowska - Polak z Agencji 99 Złota Proporcja.

Poza spotem ambasadorzy Allegro Polecam będą przedstawiać na swoich kanałach edukacyjne filmiki. Do akcji zaangażowani zostali także inni twórcy digitalowi. Są to: Maxineczka, W Szczytowej Formie, Ola Foryś, Wild Rocks, Ania Maluje, s0ymel, MoniqMusicTravel, Bakusiowo, Joanna Pachla, Janina Daily i CrueltyFreeAnn. Kampania potrwa do 5 grudnia i zakłada liczne angażujące użytkowników aktywności.

- W naszej najnowszej kampanii sięgamy po internetowych profesjonalistów - to oni codziennie mówią do setek followersów. Robią to w swoim niepowtarzalnym stylu. Każdy z nich opowie o programie afiliacyjnym Allego Polecam inaczej. Wyjaśni jego zasady w jasny sposób. Na tym zależało nam najbardziej: by zaciekawić odbiorcę prostym, humorystycznym przekazem. Całość łączy spójny, atrakcyjny wizualnie spot z czwórką naszych ambasadorów - mówi Anna Friedberg, Allegro Polecam Affiliation Team.

Za stworzenie strategii oraz kompleksową realizację kampanii Allegro Polecam odpowiada Agencja 99 Złota Proporcja. Do jej zadań należą: wybór i koordynacja współpracy influencerskich, koncepcja i produkcja spotu, aktualizacja podstrony Allegro Polecam, kreacje oraz digitalowa kampania mediowa (Instagram, Facebook, Tik Tok, YouTube, GDN). Spot w reżyserii Aleksandra Kropidłowskiego zrealizował dom produkcyjny TRUSKAVKA. Zdjęcia: Adrian Kuciel, Produkcja: Kamila Boruc Adamska i Katarzyna Ludmiła Dziadosz.

Zespół 99 Złota Proporcja to creative director: Anna Słowiakowska - Polak, managing director - Sabina Fajto - Mieczyńska,senior account manager - Monika Maceluch, account manager - Paulina.