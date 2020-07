Radio Nowy Świat. Były zespół radiowej trójki uruchamia radio internetowe

mikrofon, rozmowa, Fot. lincerta, pixabay

W piątek 10 lipca wystartowało Radio Nowy Świat, za którego uruchomienie odpowiadają znani dziennikarze oraz wieloletni współpracownicy Programu III Polskiego Radia. Transmisja jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Open FM oraz WP Pilot.

Stację bezpłatnie udostępnią platformy Open FM i WP Pilot dostępne na stronach internetowych, przez aplikacje mobilne w Android i iOS, a także w WP Pilot na urządzeniach z systemem Windows i Xbox oraz wykorzystującym Chromecast i Airplay. Radio Nowy Świat będzie pierwszym kanałem audio w WP Pilot.

Co w programie?

W ramówce zaplanowano audycje publicystyczne i muzyczne. „Małą Kawę” poprowadzi Wojciech Mann, „Muzykę bardzo poważną” Krzysztof Grabowski, „Dzieci bluesa” Jan Chojnacki, a „Zamach na dziesiątą muzę” Zbigniew Zamachowski. Na antenie usłyszeć będzie można również m.in. Elizę Michalik, Jerzego Sosnowskiego, Kubę Badacha, Marcina Kydryńskiego, Marka Napiórkowskiego, Andrzeja Poniedzielskiego, Wojciecha i Bartosza Waglewskich.

– Radio Nowy Świat powstało z miłości do radia. Wspólnym wysiłkiem słuchaczy, dziennikarzy, ludzi kultury i sztuki, realizatorów dźwięku, informatyków i wielu, wielu innych osób powołaliśmy do istnienia radio, o którym nie waham się mówić, że to pierwsze publiczne medium w internecie – uważa współtwórczyni Radia Nowy Świat, Magda Jethon.

Finansowanie

Radio Nowy Świat tworzy spółka „Ratujmy Trójkę”, w skład której wchodzą byli dziennikarze i wieloletni współpracownicy Programu III Polskiego Radia oraz słuchacze. Finansowanie stacji odbywa się poprzez crowdfunding w serwisie Patronite. Dotychczas twórcy zyskali 25 tysięcy patronów, dzięki którym zebrali 1,8 mln złotych.

– Twórcy Radia Nowy Świat mają szansę na otwarcie nowego rozdziału w historii polskich, kultowych stacji radiowych dostępnych w nowoczesny sposób. Obecność stacji na naszych platformach szybko zapewni legendarnym radiowcom nowe grono słuchaczy, a im samym da dostęp do radia w praktycznie dowolnym miejscu, czasie i na wielu urządzeniach. Radio Nowy Świat to projekt, który powstał z pasji do radia, dlatego bardzo cieszymy się na tę współpracę – mówi Joanna Skwarna, VP Product w Wirtualnej Polsce.

Zgodnie z badaniem Gemius/PBI, Open FM to najpopularniejsze polskie radio internetowe. W maju 2020 roku z usługi skorzystało blisko 1,6 miliona realnych użytkowników. WP Pilot to jedna z najpopularniejszych w Polsce platform do odbioru tradycyjnej telewizji w wersji online. Umożliwia oglądanie 90 kanałów telewizyjnych, z czego ponad 30 stacji jest dostępnych w darmowym pakiecie. W maju 2020 roku z WP Pilot korzystało 2,2 mln Polaków (badanie Gemius/PBI).