Radosław Majdan obala stereotypy w kampanii marki Gosia

Radosław Majdan, fot. Gosia, Politan

Najnowsza kampania marki Gosia (Politan), porusza ważny społecznie problem braku podziału obowiązków domowych w polskich domach. Jej ambasadorem został Radosław Majdan, a za kampanię odpowiada NAV agency.

Ideą kampanii „Róbcie to razem jak Radek z Gosią” jest obalenie szkodliwego stereotypu, że zajmowanie się domem jest domeną jedynie kobiet. Problem jest wciąż realny i aktualny, co potwierdziły badania na próbie 500 kobiet i 500 mężczyzn przeprowadzone na zlecenie marki.

Z badań jasno wynika, że ponad 87% badanych jest zdania, że unikanie dzielenia się obowiązkami wpływa negatywnie na relacje rodzinne. Dodatkowo ponad 78% kobiet czuje się zmęczona i przytłoczona ilością obowiązków na ich głowie. Nadeszła pora na zmiany, do których zachęca Ambasador kampanii – Radosław Majdan. Mężczyzna, który obalania stereotypów się nie boi i który sprawiedliwe podejście do dzielenia się obowiązkami wyniósł z domu rodzinnego. Do wspólnego dbania o dom – dokładnie tak, jak robi to razem z Gosią – zachęca wszystkich Polaków.

- Gdy dowiedzieliśmy się, jaki pomysł na kampanię i dobór ambasadora ma agencja, wiedziałam, że musimy to zrobić. Kampania w bardzo inteligentny, ale i żartobliwy sposób porusza ważny społecznie temat, z którym zresztą identyfikujemy się od lat. Dodatkowo mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę w kwestii obalania stereotypów. Mężczyzna jest prawdziwie męski dopiero, gdy przejmie część obowiązków domowych – mówi Izabela Habram, dyrektor marketingu marki Gosia (Politan).

Kampania ruszyła w kwietniu 2022 roku i jest szeroko komunikowana w digitalu, OOH, prasie oraz w punktach sprzedaży produktów marki Gosia na terenie całej Polski.

NAV agency jest odpowiedzialna za opracowanie koncepcji kreatywnej, dobór Ambasadora, kreację, przygotowanie sesji zdjęciowej i spotów digital oraz produkcję materiałów. Za zakup mediów i obsługę digitalową odpowiada agencja Mint Media. Działaniami PR zajmuje się LOUDER PR.