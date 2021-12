Radosław Szafranek na stanowisku Chief Operating Officera w Justtag Group

Radosław Szafranek, Chief Operating Officer, Justtag Group

Radosław Szafranek jako Chief Operating Officer dołączył do zespołu Justtag Group. To nowe stanowisko w strukturach spółki. Do jego zadań należy rozwój kluczowych obszarów związanych z identyfikacją użytkownika oraz nadzór i koncepcyjne wsparcie w projektach wewnętrznych jak i działań dla kluczowych klientów.

Szafranek posiada 10-letnie doświadczenie w IT. Od 2016 roku związany Roq.ad, gdzie jako Head of Customer Success/Head of Integration Projects koordynował projekty wewnętrzne i zewnętrzne oraz wdrażał rozwiązania cross-device u klientów w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. Swoje wcześniejsze doświadczenie zdobył realizując projekty IT dla branż: bankowej, ubezpieczeniowej, energetycznej i telekomunikacyjnej.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej oraz WSB Poznań (kierunki Zarządzanie Zmianą i Zarządzanie w Firmie).

- Radek dołącza do zespołu Justtag Group w szczególnym momencie – transformacji rynkowej związanej z zapowiedzianym końcem 3rd party cookies. Będzie nadzorował działania związane z przygotowaniem firmy do nowej cyfrowej rzeczywistości, a także swoim doświadczeniem wspierał rozwój strategicznych inicjatyw. W szczególności w trakcie prac nad wdrożeniem naszego autorskiego systemu identyfikacji użytkownika JustID - Tomasz Chłodecki, CEO Justtag Group.

Justtag Group to część grupy Dirlango. Jako marka parasolowa obejmująca trzy grupy usług - KoalaMetrics, Audience Solutions i JustWifi.

