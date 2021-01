Ranking dostawców internetu. Który oferuje najwyższą prędkość?

Fot.: Geralt, Pixabay - internet, zakupy, sieć

W 2020 roku użytkownicy platformy SpeedTest.pl wykonali w Polsce łącznie 47,5 mln testów prędkości internetu, o 45% więcej niż w roku poprzednim. W porównaniu do 2019 roku, internet stacjonarny przyspieszył o 23% do poziomu 78,8 Mb/s.

Rok 2020 w branży telekomunikacyjnej upłynął m.in. pod znakiem zmagania się z ogromnym wzrostem ruchu wywołanym restrykcjami „covidowymi”. Wymusiły one przeniesienie nauki, a także w dużym stopniu pracy do domów, obciążając tym samym prywatne łącza. Operatorzy całkiem nieźle poradzili sobie z tym dzięki utylizacji lub rozbudowie pojemności. Nie obyło się jednak bez problemów, gdyż znaczny wzrost wolumenu testów na SpeedTest.pl wskazuje, że wielu klientów bacznie sprawdzało jakość swojego połączenia i że nie zawsze była ona zadowalająca.

Kolejnym ważnym wydarzeniem był start pierwszych sieci 5G. Z powodu odwołania aukcji dotyczącej nowych zasobów radiowych dla 5G, technologia została uruchomiona na częstotliwościach wykorzystywanych w LTE. Trudno więc było spodziewać się wysokich prędkości kojarzonych z sieciami piątej generacji. Niewielki wolumen ruchu oraz średnie prędkości pobierania dla testów 5G w Polsce na poziomie 100 Mb/s nie mogły istotnie wpłynąć na rankingi prędkości w 2020 roku. Pierwsze wyniki 5G Plusa, który jako jedyny uruchomił tą nową technologię na paśmie oddzielonym od sieci LTE, wskazują jednak, że o 5G będzie na pewno głośno po rozstrzygnięciu aukcji na nowe częstotliwości.

Trzecim, w zasadzie stałym już trendem w przypadku operatorów stacjonarnych jest z jednej strony modernizacja sieci w kolejnych miastach, a z drugiej migracja klientów do wyższych przepustowości oraz popularność i rosnące udziały dostępów światłowodowych. Trendy te będzie wspierać rosnące zaangażowanie operatorów mobilnych, którzy w 2020 roku znacznie śmielej – dzięki umowom hurtowym i doświadczeniu związanym z COVID-19 – weszli na rynek internetu stacjonarnego.

Najszybszy operator w rankingu ogólnym

Ranking ogólny oparty jest na testach wykonywanych w aplikacji webowej na stronie SpeedTest.pl. To najpopularniejsza metoda pomiaru w 2020 roku. Wykonano w ten sposób blisko 37 mln testów.

INEA, zwycięzca rankingu ze średnią prędkością pobierania danych na poziomie 144,8 Mb/s wyprzedza UPC, który z wynikiem 137 Mb/s jest jednocześnie najszybszą spośród sieci ogólnopolskich. Podium zamyka łódzka TOYA z downloadem bliskim 122 Mb/s, a tuż za podium plasuje się Vectra z wynikiem prawie 108 Mb/s. Miesięczne statystyki prędkości pobierania danych dla 4 najszybszych operatorów w 2020 roku przedstawia wykres.

Najwyższą prędkość wysyłania danych (upload) również osiągnęła INEA (145,5 Mb/s). Prędkość ta jest nie tylko bezkonkurencyjna, ale nawet wyższa od prędkości pobierania tego operatora. Wynika to z dużego udziału klientów korzystających z symetrycznych łączy światłowodowych. Wśród operatorów z największymi prędkościami wysyłania danych znajdują się również TOYA, Vectra oraz Orange.

Opóźnienia

Kolejność operatorów dla opóźnień (ping) jest nieco inna, z wiodącą INEĄ (11 ms), następnie TOYĄ (13 ms) i UPC (18 ms). Wybór dostawcy, którego sieć zapewnia niskie opóźnienia przy przesyłaniu danych jest istotny zarówno dla osób, które w związku z przejściem na pracę i naukę zdalną często korzystają z wideokonferencji, jak i graczy, którzy oprócz standardowej rozgrywki multiplayer zainteresowali się dostępnymi usługami cloud gamingu, czyli tzw. grania w chmurze.

Przyrost prędkości oraz szybkość wysyłania

Największymi przyrostami procentowymi prędkości pobierania względem 2019 roku mogą pochwalić się kolejno: Netia (+64%, do 61,9 Mb/s), Multimedia (+49%, do 69,2 Mb/s) i Orange (+39%, do 70,2 Mb/s). W przypadku prędkości wysyłania – Orange (prawie dwukrotne przyspieszenie, do 26,1 Mb/s), Vectra (+72%, do 26,3 Mb/s) oraz Netia i Multimedia (w obu przypadkach ok. +50%, odpowiednio do 23,4 i 13,6 Mb/s).