Ranking sieci handlowych. Raport przedstawia wyniki w trzech kategoriach

Rok 2020, w związku z wybuchem pandemii Covid-19, przyniósł wiele nieoczekiwanych zmian w sektorze handlowym. Wśród największych wyzwań tego okresu można wymienić m.in.: czasowe lockdowny, ograniczenia działalności galerii handlowych, zmianę zwyczajów zakupowych konsumentów, trudności z utrzymaniem łańcucha dostaw, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom. Raportu Listonic „Ranking sieci handlowych w Polsce” pokazuje, kto najlepiej poradził sobie z dynamicznym otoczeniem rynkowym oraz jakie działania podjęły sieci w tym trudnym czasie.

Tegoroczny „Ranking sieci handlowych w Polsce”, przygotowany przez Listonic, drugi rok z rzędu otwiera Lidl z poparciem 35,84% konsumentów. W poprzednim raporcie sieć zdetronizowała Biedronkę, wskakując z drugiego na pierwsze miejsce i zdobywając 33,49% zwolenników. Biedronka, co prawda, zwiększyła swoją popularność w stosunku do roku 2019 o prawie 3 p.p., jednak nie zagwarantowało jej to odzyskania „korony”.

Lidl kolejny rok z rzędu królem rankingu

Rosnąca popularność sieci Lidl w dużej mierze jest wynikiem strategii przyjętej w czasie pandemii, która przyczyniła się do wzrostu zaufania konsumentów. Marka wyróżniła się przede wszystkim błyskawicznym dostosowaniem sklepów do otwarcia kas samoobsługowych, dzięki którym klienci mogli ograniczyć kontakt z pracownikami. Na koniec roku Lidl posiadał w swoich punktach 2 000 kas samoobsługowych. Sieć nie zwolniła również tempa w kwestii zwiększania powierzchni sklepowych i otworzyła 56 nowych placówek, co łącznie daje 756 sklepów niemieckiego detalisty w Polsce. Co więcej, firma inwestowała nie tylko w nowe markety, ale również w swój zespół – w marcu ub. r. Lidl wprowadził podwyżki dla kasjerów, a z okazji świąt każdy pracownik otrzymał premię. Na uwagę zasługują również nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze sklepu internetowego i aplikacji lojalnościowej, wprowadzane przez sieć, działania na rzecz środowiska, a także marki własne, które są jednymi z najlepiej rozpoznawanych wśród konsumentów.

Biedronka ponownie na drugim miejscu

Drugie miejsce w rankingu przypadło największej sieci handlowej w Polsce - Biedronce. Portugalski sklep odnotował wzrost popularności o 2,72 p.p., zdobywając poparcie 30,42% użytkowników Listonic. Pomimo braku zwycięstwa, Biedronka odnotowała wzrost udziału na listach zakupów i depcze po piętach liderowi. Podobnie jak Lidl, w wyniku obostrzeń portugalska sieć przyspieszyła inwestycje w kasy samoobsługowe, dbając o bezpieczeństwo swoich klientów i pracowników. W grudniu u. br. posiadała ich 3 750. Co więcej, w okresie pandemii otworzyła 129 nowych placówek i zakończyła rok 2020 z liczbą 3 115 marketów. Jedną z największych przewag sieci, zaraz po liczbie punktów, jest inwestycja w marki własne. W 2020 Biedronka położyła duży nacisk na rozwój brandów dedykowanych rodzinom i dzieciom m.in. Dada, Comfort i Accesories. Zadbała również o swoich pracowników – ufundowała komputery ich dzieciom, a także przeznaczyła ok. 20 mln € dla kasjerów.

Auchan – kolejny rok bez zmian

Francuska sieć handlowa Auchan zamyka podium z wynikiem 8,98% zaangażowania na listach zakupów, tym samym tracąc 0,73 p.p r/r. W 2019 roku firma postawiła na rewitalizację marki i umocnienie wizerunku najtańszej sieci handlowej, co przyniosło poprawę rentowności. W ubiegłym roku Auchan rozpoczął inwestycje w convenience stores, współpracując ze stacjami benzynowymi. Przyspieszył również pracę nad kanałem e-commerce, wystartował z bezpośrednią dostawą żywności do domów Auchandirect.pl oraz rozpoczął współpracę z platformami Allegro i Glovo. Firma postawiła też na aktywności na rzecz przeciwdziałania marnowaniu żywności. To wszystko przyczyniło się do pozostania sieci na podium.

Małoformatowe sklepy osiedlowe

Od paru lat na polskim rynku handlu detalicznego popularność zyskują małoformatowe sklepy osiedlowe. Szybki rozwój niewielkich marketów spowodowany jest ograniczonym miejscem w centrach miast. Niektóre sieci poszerzyły swoją ofertę o usługi pocztowe i kurierskie, dzięki czemu mogły pozostać otwarte w niedziele niehandlowe i zyskały nowych klientów. W 2020 roku królem na polskim rynku sklepów z kategorii proximity stores została sieć Dino z wynikiem 1,84%. Kolejne miejsca zajęły: Żabka, Stokrotka, POLOmarket i Groszek.

Dino w zeszłorocznej edycji rankingu zajęło 13. miejsce w kategorii sieci handlowych, jednak dzięki strategii, którą wdrożyło w 2020 roku, w tegorocznym wydaniu awansuje na miejsce 8. Jako małoformatowy market przyciąga osoby, które wpisują się w trend szybkich zakupów. Sieć oferuje wszystkie produkty pierwszej potrzeby, a w swoich obiektach inwestuje w udogodnienia, m.in. w lady z mięsem na wagę. Szybkie tempo rozwoju i inwestowanie w małe formaty w niewielkich miasteczkach wpłynęło na rozpoznawalność marki wśród konsumentów.

Również Żabka to jeden z kluczowych graczy na rynku handlu detalicznego w Polsce. Dzięki ofercie pocztowej, sieć ma możliwość pracy w niedziele niehandlowe, jako jeden z nielicznych sklepów. W rankingu Listonic zajęła 12. miejsce, ze wzrostem popularności o 0,47 p.p. W 2020 roku Żabka otworzyła rekordową liczbę 956 nowych obiektów, co łącznie daje jej 6 970 sklepów na terenie Polski. Do szybkiego rozwoju sieci przyczyniła się ubiegłoroczna strategia, obejmująca m.in. inwestycję w rozwój ofert specjalnych w aplikacji i możliwość zamówienia zakupów z odbiorem w placówce. Z kolei, dzięki wprowadzeniu produktów marki Foodini oraz rozszerzeniu oferty o dania na ciepło dla wegetarian, przyciąga nowe grupy konsumentów.

IKEA kolejny rok zwycięzcą w kategorii „Dom i ogród”

Znaczna część Polaków w 2020 roku w związku z lockdownem postanowiła odnowić lub dostosować domową przestrzeń do nowych warunków. Potrzeba zmiany mieszkań w biura, szkoły czy siłownie zaprowadziła konsumentów wprost do sklepów meblowych i budowlano-remontowych. Liderem kategorii „Dom i ogród” od lat jest szwedzki sklep IKEA, który również w tym roku zajął pierwsze miejsce w rankingu, osiągając poparcie 31,46% użytkowników aplikacji Listonic. Jednak w porównaniu do ubiegłego roku stracił aż 15,59 p.p. Na drugim miejscu uplasowała się Castorama (21,93%), a podium zamyka OBI (21,62%), które awansowało z miejsca 4.

Bez zmian w kategorii „Drogerie”

W kategorii drogerii od lat lider jest jeden - Rossmann, który w tym roku jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję, zyskując w stosunku do zeszłorocznej edycji 0,4 p.p. Kolejne miejsca, podobnie jak w 2019 roku, zajmują kolejno: Hebe, Super-Pharm i Natura. Sklepy z tej kategorii w 2020 roku były ważną częścią zakupów codziennych, ponieważ to tam konsumenci najczęściej zaopatrywali się w środki higieniczne i dezynfekujące.

Rok 2020 pod znakiem bezpiecznych zakupów

- Ostatni rok był niezwykle wymagający dla handlu i producentów. Zmiany w procedurach, nowe zasady funkcjonowania oraz sposób robienia zakupów przez konsumentów spowodowały, że sieci musiały dostosować się do realiów, wymagających podejmowania szybkich decyzji biznesowych – mówi Emil Krzemiński, B2B Sales & Marketing Manager w Listonic.

Wydarzenia roku 2020 wpłynęły na polską gospodarkę oraz na zachowania i zwyczaje konsumentów. Kolejne lockdowny, restrykcje, nowe zasady bezpieczeństwa oraz czasowe zamknięcia niektórych obiektów sprawiły, że sieci handlowe musiały w błyskawicznym tempie podejmować decyzje i dostosowywać się do nowych zasad. Na szczęście w przypadku sklepów spożywczych nie wprowadzono przymusowego zamknięcia, a jedynie nałożono obostrzenia, dzięki czemu konsumenci mieli możliwość robienia codziennych zakupów. Za bezpieczeństwo w marketach odpowiadali ich pracownicy, ale też klienci.

Konsumenci zaczęli robić większe zakupy, ale rzadziej i bardziej się do nich przygotowywali, np. tworząc listy produktów. Znaczna część sprzedaży z punktów stacjonarnych przeniosła się do internetu, ale nie każda sieć udostępnia taką możliwość. To był trudny okres dla całej branży handlowej, jednak firmy zadziałały szybko i zapewniły konsumentom możliwość robienia bezpiecznych zakupów.

Wyniki raportu przedstawia poniższa infografika

Źródło: Listonic