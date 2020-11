Ranking SpeedTest. Sprawdzamy, którzy dostawcy oferują najszybszy internet

social media, internet, aplikacje, fot. geralt, pixabay

Wprowadzone w październiku obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały spadek średnich prędkości pobierania danych w sieciach mobilnych o 5,5% w stosunku do września. Można jednak liczyć na to, że wyraźnie zwiększenie pojemności sieci w ostatnich 5 miesiącach złagodzi efekty rosnącego zapotrzebowania na transmisję danych.

Październikowy ranking SpeedTest.pl powstał na podstawie 4 milionów testów (3,1 mln pomiarów wykonano za pomocą aplikacji webowej, a ponad 916 tys. w aplikacjach mobilnych). Dane te dotyczą użytkowników z Polski.

Najszybszy operator w rankingu ogólnym

Ranking ogólny powstaje na podstawie testów wykonanych za pomocą aplikacji web. Z pomiarów wykonanych w październiku wynika, że średnia prędkość Internetu w Polsce dla łączy stacjonarnych wyniosła 79,39 Mb/s, co daje przyspieszenie na poziomie 0,16% względem poprzedniego miesiąca.

Najszybszy dostęp do Internetu mają klienci wielkopolskiego operatora INEA (wynik bliski 150 Mb/s). Drugie miejsce należy do ogólnopolskiego UPC (143,42 Mb/s), a trzecie z wynikiem powyżej 123 Mb/s do łódzkiego operatora Toya. Tuż poza podium znajduje się Vectra z wynikiem 112 Mb/s.

Najszybszy operator w rankingu światłowodowym (FTTH)

Październikowy ranking FTTH powstał na podstawie ponad 309 tys. testów wykonanych za pomocą aplikacji webowej. Pomiary te stanowią 15,3% wyników spośród wszystkich przeprowadzonych w ten sam sposób testów łączy stacjonarnych na terenie Polski. Z pomiarów wykonanych w październiku wynika, że średnia prędkość łączy światłowodowych wyniosła 157,67 Mb/s, co stanowi spadek o 1,9% w odniesieniu do poprzedniego miesiąca.

grafika SpeedTest październik 2020 światłowód

Ze względu na reprezentatywność w kontekście liczby testów, ranking światłowodowy uwzględnia operatorów, którzy znajdują się w rankingu Ogólnym dla całej Polski. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął wielkopolski operator INEA, którego klienci FTTH pobierali dane ze średnią prędkością powyżej 177 Mb/s. Kolejne miejsca należą do ogólnopolskich dostawców. Na drugim miejscu znajduje się Orange (~160 Mb/s). Trzecie miejsce z wynikiem ~157 Mb/s zajęła Netia.

Najszybszy internet mobilny

Październik był pierwszym miesiącem (po pięciomiesięcznej passie), w którym nastąpił spadek średnich prędkości pobierania u wszystkich operatorów sieci mobilnych.

Ranking mobilny przygotowany został na podstawie wyników testów sieciach 3G, 4G oraz 5G wykonanych przez użytkowników aplikacji mobilnych. W październiku średnia prędkość pobierania danych w polskich sieciach mobilnych wyniosła 28,50 Mb/s, co przekłada się na spowolnienie rzędu 5,5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na pierwszym miejscu z wynikiem 33,6 Mb/s znajduje się Orange. Drugie miejsce należy do T-Mobile (~32,1 Mb/s), a trzecie Play z wynikiem bliskim 25 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (~24,5 Mb/s).

Najszybszy internet LTE

Zazwyczaj ranking LTE jest bardzo zbliżony do zestawienia uwzględniającego wszystkie technologie radiowe w sieciach mobilnych, ponieważ ponad 85% stanowią testy wykonane w zasięgu sieci 4G. W październiku prędkość ta w sieciach 4G LTE wyniosła 31,43 Mb/s, co oznacza spowolnienie na poziomie 6,1% względem września. Najszybszy Internet LTE dostarcza Orange (~36,4 Mb/s). Drugie miejsce w zestawieniu należy do T-Mobile (~35,6 Mb/s), a trzecie do Play (~27,7 Mb/s). Poza podium znalazł się Plus z wynikiem ~27,1 Mb/s.