Rap Abradaba z udziałem motocrossowca Mikołaja Tempki dla Tiger Energy Dring to najpopularniejsza reklama na YouTube'ie. Sprawdź inne

Nie ma co polemizować - jeśli chodzi o reklamę wideo, prym wiodą dwie platformy - YouTube i Facebook. To one dają najlepsze zasięgi i efekty. Nie ma więc co się dziwić, że największe marki lokują właśnie na nich największe budżety. Oto zestawienie najpopularniejszych reklam wideo na YouTube'ie właśnie.

Najchętniej oglądanym spotem w lipcu według zestawienia YouTube Ads Leaderboard okazało się wideo marki Tiger Energy Drink

TIGER ROAST EP3 - POTRAFISZ WLECIEĆ NA 3 PIĘTRO? - ABRADAB SPRAWDZA MIKOŁAJA TEMPKĘ!,

w którym raper Abradab “roastuje” Mikołaja Tempkę - najmłodszego w Polsce zawodnika freestyle motocrossu, który na swoim koncie ma już kilkadziesiąt trików. Wideo jest trzecią odsłoną serii autorskich roastów Tigera z udziałem sportowców.

We wcześniejszych teledyskach udział wzięli Maksym Riznyk oraz Piotr Sajdak. Za kreację reklamy odpowiada agencja Brasil, zaś za zakup mediów - dom mediowy Starcom.

Drugie miejsce w lipcu to krótki spot sieci komórkowej Play Tak jak Kamil Bednarek wybierz Play na Kartę! | 100 GB za darmo na lato,

w której artysta w śpiewający sposób przedstawia promocję na lato: 100 GB internetu za darmo przy wyborze oferty Play na Kartę. Reklama jest kreacją agencji Grandes Kochonos, a za zakup mediów odpowiada Mediacom.

Na podium znalazł się także spot Media Markt Polska Lato z Zenkiem – Z ekipą do 70% taniej w MediaMarkt,

w którym gwiazda muzyki disco polo na melodię swojego przeboju “Przez twe oczy zielone” śpiewa o wakacyjnej promocji w sklepach Media Markt i obniżkach cen za najtańszy produkt przy rodzinnych zakupach. Reklama jest jednym ze spotów z serii “Lato z Zenkiem”, prezentujących promocje i rabaty w sklepach Media Markt, przygotowanych przez agencję Heart&Brain.

Czwarte miejsce to reklama McDonald’s Polska Spoko?!,

która w humorystyczny sposób przedstawia ulepszenia w burgerach McDonald’s. Główny bohater historii, podczas próbowania burgerów w restauracji wraz z grupą znajomych, w poetycki sposób opisuje ich zalety, rozwodząc się nad każdym elementem kanapki. Kreacja została stworzona przez agencję DDB Warszawa. Piąte miejsce to tym razem spot marki Heyah h**** / wiesz_co_robić, stworzony przez agencję Mindshare w ramach kampanii “Wiesz, co robić”. Wideo w tajemniczy sposób, w formie przerwania i “zhakowania” reklamy odsyła użytkowników na stronę z nową ofertą Heyah 01.