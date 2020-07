Rejestracja samochodów. Aż o jedną czwartą mniej aut wpisanych do CEPiK

Zaskoczeni? My nie bardzo. W pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku Polacy zarejestrowali ponad 722 tysiące pojazdów. To o niemal jedną czwartą mniej niż rok wcześniej.

Zestawienie dotyczy pojazdów, które od początku stycznia do końca czerwca, zostały po raz pierwszy zarejestrowane na terytorium Polski (wśród nich znajdują się również te, które wcześniej były rejestrowane w innych krajach).

W naszej analizie pominęliśmy egzemplarze wyrejestrowane i te, którym skończył się termin rejestracji.

Powód? Koronawirus.

Od połowy marca zmalał nie tylko ruch na drogach, ale i ruch w systemie CEPiK. Większość urzędów zmieniła tryb pracy, a wielu kierowców odłożyło na później zakup i rejestrację auta.

Wśród 395 tysięcy pojazdów znaleźliśmy około 300 tysięcy samochodów osobowych.

W tej grupie pojazdów w CEPIK są także:

To niewiele mniej niż w pierwszych trzech miesiącach tego roku, jednak o sporo mniej, niż w tym samym czasie rok temu.

Od kwietnia do czerwca 2019 r. Polacy zarejestrowali ponad 176 tysięcy pojazdów więcej.

Zdecydowaną większość spośród ponad 722 tysięcy zarejestrowanych w pierwszym półroczu pojazdów stanowiły samochody osobowe. Było ich 516 tysięcy.

W pierwszym półroczu zarejestrowaliśmy ponad 51 tysięcy osobówek tego niemieckiego producenta, zarówno nowych, jak i używanych.

Na horyzoncie widać już nadchodzące przyspieszenie… Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba zarejestrowanych aut i motocykli. W kwietniu w CEPiK pojawiło się około 45 tysięcy aut. W czerwcu było ich już powyżej 101 tysięcy.

W czerwcu widoczny jest również wzrost zarejestrowanych jednośladów. Przez ostatnich sześć miesięcy w naszej bazie pojawiło się ich ponad 54 800 egzemplarzy. Tylko w czerwcu - 14 700 sztuk. Sprawdziliśmy także, gdzie w ostatnim półroczu zarejestrowano najwięcej pojazdów. Tutaj bez zmian. To miejsce to Warszawa. W stolicy przez sześć miesięcy zarejestrowano ponad 61,5 tysiąca maszyn.

Na pozostałych miejscach podium – w tej kategorii - w poszczególnych miesiącach następowały roszady.

Jednak najczęściej w TOP 3 pojawiały się stolice Wielkopolski i Małopolski. Mieszkańcy Poznania przez pół roku zarejestrowali ponad 18,5 tysiąca pojazdów, a mieszkańcy Krakowa ponad 18,9 tysiąca.

- Przez ostatnie pół roku Polacy prawie 250 tysięcy razy skorzystali z możliwości zgłoszenia online zbycia lub nabycia pojazdu. Co oznacza średnią dzienną na poziomie 1362 zgłoszeń – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – W tym samym czasie kierowcy niemal 330 tysięcy razy sprawdzali liczbę swoich punktów karnych – dodaje szef MC. Rekordy bije także usługa Historia Pojazdu, z której w tym roku Polacy skorzystali już ponad 90 milionów razy. Z czego tylko w czerwcu prawie 22 miliony razy. To nie koniec e-usług dla kierowców. Pracujemy nad czymś, na co czeka wielu z nich. - Już wkrótce będziemy mogli pojechać w trasę bez zabierania ze sobą prawa jazdy – mówi minister cyfryzacji. – Dane o uprawnieniach do kierowania znajdziemy w swoim smartfonie, a dokładnie w aplikacji mObywatel. Obecnie testujemy to rozwiązanie i czekamy na wejście w życie odpowiednich przepisów – tłumaczy Marek Zagórski.