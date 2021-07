Reklama cyfrowa w Polsce w 2020 roku. Rynek przekroczył ważną granicę

planowanie, stół, kobieta, laptop, firma, fot. startupstockphotos, pixabay

Rok 2020 zakończył się dla rynku reklamy cyfrowej kolejnym wzrostem wartości oraz złamaniem ważnej granicy. Jak czytamy w raporcie strategicznym Internet 2020/2021 autorstwa IAB Polska, pierwszy raz w historii wydatki na reklamę online przekroczyły 5 miliardów złotych. W wyniku pandemii cały rynek reklamy skurczył się, a większość formatów mediowych zanotowała spadki. Digital jednak, zarówno w Polsce, jak i na większości rynków europejskich okazał się bezapelacyjnym liderem. Miniony rok pokazał, że nawet w czasach globalnego kryzysu, internet potrafi rozwijać się w nieosiągalnym dla innych mediów tempie.

Ubiegły rok upłynął pod znakiem niepewności i redefinicji działalności w wielu branżach. W obliczu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 firmy musiały w błyskawicznym tempie adaptować się do nowej rzeczywistości. Zjawiska, takie jak zdalna praca i nauka, ograniczenie kontaktów fizycznych między ludźmi oraz przeniesienie części sprzedaży produktów i usług do sieci, przełożyły się na największy od czterech lat wzrost odsetka gospodarstw domowych z dostępem do internetu – do 90,4% wobec 86,7% w roku ubiegłym. Naturalnym beneficjentem ograniczeń związanych z pandemią stał się rynek e-commerce. Liczba osób deklarujących dokonanie zakupów w sieci wg Gemiusa wzrosła rok do roku o 11 p.p. – do 73%.

- Wzmożona aktywność użytkowników w sieci w pierwszych miesiącach pandemii nie przełożyła się jednak na wzrost wydatków reklamowych w internecie. Firmy, które przed pandemią nie były obecne w digitalu, musiały szybko przejść z działań tradycyjnych na cyfrowe, ale blokady nałożone na poszczególne branże oraz niepewność i nieprzewidywalność, szczególnie w pierwszych dwóch kwartałach 2020 roku, spowodowały pierwszy w historii badania IAB Polska/PwC AdEx 4% spadek wydatków na reklamę online ogółem w pierwszym półroczu 2020 roku. Negatywny trend odwrócił się dopiero w trzecim i czwartym kwartale, co finalnie zaowocowało 5% wzrostem rok do roku – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

Wzrost wydatków w drugim kwartale

W drugiej połowie 2020 roku reklamodawcy skupili się na najbardziej mierzalnych oraz efektywnych działaniach, zwiększając wydatki na SEM (13% wzrostu) oraz programmatic (20% wzrostu), największy zaś wzrost odnotował kanał mobile (21% wzrostu). Zwiększyło się również zainteresowanie działaniami content marketingowymi mającymi szczególnie duże znaczenie w komunikacji z konsumentami w trudnym okresie, co poskutkowało 7% wzrostem tej kategorii

- Rok 2021 niesie ze sobą nie mniej pytań i niepewności. Z jednej strony można zauważyć, że podmioty stanowiące poszczególne elementy ekosystemu reklamy online podchodzą do sytuacji pandemicznej z dużo większym spokojem. Z drugiej jednak - kolejne miesiące ograniczeń i nieprzewidywalność rozwoju sytuacji gospodarczej nie pozwalają na w pełni wiarygodne prognozy. Na pewno wyniki badania IAB/PwC AdEx za 2020 rok wskazujące na wzrost wydatków na reklamę online, co jest ewenementem na tle innych kanałów, pozwalają mieć nadzieję na dalsze umacnianie się pozycji reklamy cyfrowej w Polsce – dodaje Włodzimierz Schmidt.

Prognozy dla rynku reklamy cyfrowej

Rozważając optymistyczny scenariusz dalszego rozwoju reklamy cyfrowej, należy wziąć pod uwagę, że pandemia spowodowała gwałtowne przyspieszenie cyfryzacji - korzystanie z usług cyfrowych zwiększyło się w skali dotychczas niespotykanej. Jeśli jednocześnie sytuacja pandemiczna pozwoli na ożywienie ekonomiczne i wzrośnie aktywność „zamrożonych” dotychczas segmentów – czy to produktów i usług (np. nieruchomości, podróże i turystyka, gastronomia), czy kanałów komunikacji (reklama wizerunkowa, ogłoszenia online) – wartość rynku reklamy cyfrowej w Polsce może sięgnąć w 2021 r. prawie 6 mld zł.

