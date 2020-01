Reklama w mediach społecznościowych. Doradzamy jak i w których serwisach warto się promować

Reklama. Fot. :Free-Photos, Pixabay

W latach 2019 - 2022 roczne tempo wzrostu rynku reklamy w mediach społecznościowych wyniesie 13,8 procent - wynika z danych Zenith. I nie ma się co dziwić, bo Facebook, najpopularniejszy ze wszystkich serwisów społecznościowych, ma na całym świecie ponad 2,4 mld użytkowników. W Polsce też króluje. W dodatku reklama w nim jest coraz bardziej skuteczna. Ale czy warto promować się też w innych?

Wartość rynku reklamowego w Polsce do końca 2019 roku sięgnie poziomu niespełna 8 mld zł. Zenith przewiduje, że w tym roku rynek reklamy w Polsce urośnie o 3,1 procent, a w przyszłym o 4,3 procent. Nadal najwyższym wzrostem może się pochwalić rynek reklamy wideo online, ale także social media właśnie. W latach 2019-2022 pozostaną one najszybciej rozwijającymi się kanałami reklamowymi ze średniorocznym wzrostem na poziomie odpowiednio 16,6 i 13,8 procent.

Potencjał Facebooka jest ogromy

Facebook odnotował 37-proc. wzrost wyświetleń reklamowych w porównaniu do tego czasu w ubiegłym roku i 6-proc. spadek ich kosztów. - Spadek średniej ceny za reklamę był głównie spowodowany ciągłym przesunięciem w kierunku m.in. reklam na Instagram Stories -powiedział David Wehner, CFA Facebooka, nie kryjąc, że Instagram czeka wzrost "obciążenia reklamowego".

Facebook odnotował kolejny dobry kwartał z przychodami z reklam na poziomie 17,4 mld dolarów, co oznacza wzrost o 28% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Przychody ogółem wyniosły 17,7 miliarda dolarów za kwartał, czyli wzrosły o 29% w porównaniu z tym rokiem ubiegłego roku.

Dzienny wzrost liczby aktywnych użytkowników pozostaje jednak na takim samym poziomie. Facebook podał, że w trzecim kwartale miał 1,62 miliarda dziennych aktywnych użytkowników (DAU) (wzrost o 9% od trzeciego kwartału 2018 r.). Wygląda na to, że po wzrostach osiąganych w 2016 i 2017 roku (odpowiednio 17% i 18%) nie ma już śladu.

Wzrost MAU również utrzymuje się na stałym poziomie 8%. Ich liczba wyniosła 2,45 miliarda.

Facebook szacuje też, że średnio 2,2 miliarda ludzi korzysta z co najmniej jednej z jego aplikacji (Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger) co najmniej raz dziennie, a 2,8 miliarda - miesięcznie

Najpopularniejsze serwisy społecznościowe na świecie

Według danych serwisu Statista, w październiku 2019 roku najpopularniejszym serwisem społecznościowym był oczywiści Facebook. Liczba aktywnych użytkowników portalu Marka Zuckerberga wynosiła 2,414 mld. Facebook jest jednocześnie pierwszym portalem, który przekroczył barierę miliard użytkowników - już w 2012 roku. Serwis ten traci jednak młodych użytkowników, których udział od kilku lat nieznacznie maleje.

Na drugim miejscu zestawienia jest YouTube z liczbą aktywnych użytkowników na poziomie 2 miliardów, a na trzecim komunikator Whatsapp. Instagram zajął szóste miejsce z liczbą użytkowników wynoszącą miliard. W rankingu uwzględniono również chińskiego Tik Toka, Twittera, a także Snapchata. Zestawienie zamyka LinkedIn oraz Pinterest.

Liczba aktywnych użytkowników serwisów społecznościowych

W Polsce również króluje duopol Google-Facebook. Według badania przeprowadzonego przez Gemius/PBI w październiku 2019 roku liderem wśród wydawców w Polsce pozostała Grupa Google. Z wyszukiwarki i jej produktów korzystało ponad 26 mln osób, czyli prawie 94 procent polskich internautów. Zaskoczeniem najnowszej odsłony tego badania jest cała Grupa Wirtualna Polska (wszystkie serwisy, w różnych domenach), która wyprzedziła w zestawieniu Facebook.com i znalazła się na pozycji wicelidera. Jej przewaga pozostaje jednak niewielka i wynosi nieco ponad 200 tys. internautów.

W rankingu domen na pierwszych trzech miejscach nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego miesiąca, natomiast na czwartym miejscu znalazł się portal wp.pl. Oprócz ogólnej klasyfikacji, poniżej pokazano również ranking wydawców i domen w podziale na użytkowników komputerów oraz urządzeń mobilnych. Przedstawiono też ranking aplikacji mobilnych, według którego najpopularniejsza jest aplikacja Google.

Liczba internautów w Polsce w październiku 2019 roku wyniosła ogółem 28,1 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) - 23,1 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 23,9 mln.

Messenger - potencjał w komunikatorach

Facebook wprowadził trzy nowe funkcje, które mają pomóc markom komunikować się ze swoimi klientami na Messengerze: „Icebreakers” dla profili biznesowych, aktualizację reklam przenoszących do Messengera (Click to Messenger) i więcej opcji dla użytkowników odpowiadających na wiadomości od firmy.

Reklamy Clik to Messenger są wyświetlane w kanale wiadomości na Facebooku lub Instagramie, ale - klikając w nie - użytkownik jest przenoszony do czatu na Messengerze. W przypadku firm, które mają już wiele aplikacji na Facebooku podłączonych do Messengera, aktualizacja ułatwi wybranie tej, której chcą używać w reklamach. Na razie Facebook nie poddał szczegółów technicznych na temat tego rozwiązania, podkreślając, że to dopiero „pierwsza faza” , a dodatkowe ulepszenia zostaną ogłoszone w najbliższych tygodniach.

Według danych Forrestera użytkownicy witryny korzystający z czatu internetowego dokonują konwersji 2,8 razy częściej niż ci, którzy tego nie robią; a według badania Bold360 nabywca, który rozmawia, wydaje o 60% więcej.

Kolejną funkcją wartą odnotowania są tzw. icebreakers, które mają - jak pisze Facebook na swoim blogu - "zmniejszyć tarcie w rozpoczynaniu rozmowy, ujawniając typowe pytania lub interesujące tematy”.

Kolejną nowością na Messegerze są reakcje użytkowników na wiadomości od firm, dzięki nim marki będą mogły nawiązać z użytkownikami głębsze relacje i ocenić ich zaangażowanie; oraz odpowiedzi, które nadają rozmowom konkretny kontekst, co z kolei zwiększa przejrzystość.

Wyniki Twittera rozczarowują

Twitter odnotował 702 miliony dolarów przychodów z reklam za III kwartał 2019 r., co stanowi wzrost o zaledwie 8% rok do roku. Całkowite przychody za kwartał wyniosły 824 miliony dolarów, co też nie jest imponującym wynikiem - to wzrost tylko 9 proc. Firma spadek przychodów (w porównaniu do poprzedniego kwartału) przypisała problemom z produktem, w szczególności z Mobile Application Promotion (MAP) oraz personalizacją i ustawieniom danych.

- Nadal będziemy priorytetowo traktować nasze produkty reklamowe wraz ze zdrowiem i naszymi inwestycjami, aby napędzać stały wzrost mDAU (codzienni aktywni użytkownicy generujący przychody - przyp. red.) - powiedział dyrektor finansowy Twittera Ned Segal.

Łączne zaangażowanie reklamowe użytkowników wzrosło o 23% rok do roku, a koszt dotarcia gwałtownie spadł, aż o 12%. Liczba mDAU na Twitterze wzrosła o 17% w porównaniu z rokiem poprzednim, z 124 milionów do 145 milionów. W ujęciu kwartał do kwartału wzrost mDAU jest jednak mniejszy - wyniósł zaledwie 4%.

To trzeci kwartał, w którym Twitter podaje wskaźnik mDAU. Firma w lutym tego roku postanowiła skupić się na użytkownikach, którzy są w stanie wyświetlać reklamy i odeszła od podawania liczby miesięcznych aktywnych użytkowników (MAU). Zrobiła to zresztą po tym, jak zauważyła znaczny spadek tego wskaźnika po oczyszczeniu platformy ze spamowych kont.

Serwisy społecznościowe z potencjałem

W ostatnich latach mocno rozwija się YouTube. Jest to związane m.in. z popularyzacją wideo w internecie, jako środka przekazu. Rozpowszechnienie szybkiego internetu sprawiło, że oglądanie materiałów filmowych dla większość internautów nie stanowi problemu. Liczba zalogowanych użytkowników tego serwisu to 2 miliardy.

Coraz popularniejszy, szczególnie wśród młodzieży jest obecnie Instagram i Snapchat. Według danych eMarketera, w 2018 roku ponad 16 mln amerykańskich nastolatków korzystało ze Snapchata, a 12,8 mln nastolatków było obecnych na Instagramie. Facebook znalazł się dopiero na trzecim miejscu z wynikiem 11,5 mln.

Mocno na popularności zyskuje również Tik Tok. Wprawdzie na razie ma on - tylko, bagatela - 0,5 miliarda użytkowników, ale jego tempo wrostu imponuje. Rok temu Tik Tok pod tym względem wyprzedził zarówno Facebooka, jak i Instagrama czy Snapchata.

Ważne informacje o serwisach społecznościowych

· Facebook

Portal założony przez Marka Zuckerberga pozostaje liderem pod względem popularności. Dodatkowo skupia odbiorców znajdujących się w różnej grupie wiekowej. Sprawia to, że przekaz reklamowy umieszczony tam powinien być stosunkowo uniwersalny. Nie należy jednak zapominać o możliwościach targetwania reklam, tak aby dotrzeć do odpowiedniej grupy docelowej. Takie funkcje pozwalają firmie testować różne rozwiązania. Nie ulega jednak wątpliwości, że reklamy na Facebooku lepiej sprawdzą się w komunikacji B2C firmy.

· Instagram, Snapchat

Rozważać inwestowanie w reklamę na Instagramie i Snapchacie powinny te firmy, które na uwadze mają młode pokolenie odbiorców. Z powodzeniem wykorzystują to m.in. marki modowe. Tak jak w przypadku Facebooka, w tych serwisach społecznościowych sprawdzi się przede wszystkim przekaz B2C, przedstawiony w lekkiej, bardziej lifestylowej formie.

· YouTube

Na YouTubie warto zainwestować w reklamę mającą formę bardziej wizerunkową. Publikowane w serwisie wideo świetnie sprawdzą się do budowania świadomości marki. Marki w ten sposób mogą z powodzeniem prowadzić kampanie edukacyjne oraz społeczne. Dobrze, aby w następnej kolejności kierowały one do serii filmów opublikowanych przez firmę.

· LinkedIn

To najbardziej sprofesjonalizowany serwis społecznościowy. Reklamę w nim można poleć firmom szukającym kontaktów w ramach B2B oraz tych, które szukają aktywnie pracowników. Rozbudowany model targetowania pozwoli nie tylko odnaleźć odbiorcę na produkty lub usługi firmy, ale także z powodzeniem pozwala rekrutować wykwalifikowanych pracowników. Minusem jest stosunkowo wysoki koszt reklamy w serwisie LinkedIn.

Podpowiedzi dotyczące przygotowania skutecznej kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych

· Grupa docelowa

Kluczem do przygotowania skutecznej reklamy w social mediach jest odpowiednie zidentyfikowanie grupy docelowej. To do których odbiorców chcemy dotrzeć definiuje z jakiego portalu społecznościowego powinniśmy w pierwszej kolejności korzystać. Pod uwagę trzeba również wziąć popularność danego serwisu.

· Przyciągnięcie uwagi odbiorcy

Dobra reklama w serwisie społecznościowym powinna szybko przyciągać uwagę. Ze względu na liczbę bodźców i sposób przeglądania tego typu portali, komunikat reklamowy musi zaciekawić odbiorcę, na co twórca reklamy ma zaledwie kilka sekund.

· Mobile

Obecnie o sile rynku reklamy w social mediach decyduje popularność portali społecznościowych wśród użytkowników smartfonów i tabletów. Na rosnącą konsumpcję mediów przez użytkowników mobilnych zwraca uwagę również agencja Zenih w swojej prognozie. Z tego względu przy tworzeniu przekazu reklamowego w social mediach należy pomyśleć również o tych użytkownikach.

· Jasność, spójność, język

Reklama w social mediach musi być spójna z contentem reklamowym marki, emitowanym w innych kanałach. Należy zwrócić uwagę również na jasność przekazu oraz język, który powinien być dostosowany od grupy odbiorców. Ta natomiast determinuje również wybór serwisu, w którym chcemy przeprowadzić kampanię.