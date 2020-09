Rekordowy weekend w kinach, bo już nie boimy się pandemii. Tłumy na "25 lat niewinności. Sprawie Tomka Komendy"

Multikino. Fot.: Materialy prasowe

Trzeba przyznać, że to jest mały szok. Od marca, bojąc się koronawirusa, nie chodziliśmy do kin. Kinowy biznes znalazł się na skraju bankructwa. Nawet giganci, mający zapasy kapitału, borykają się do dziś z wielkimi problemami. A tu, proszę... Ostatni weekend był rekord. Tylko co to za rekord... Sieci nie podają dokładnych danych liczbowych, tylko wzrosty tydzień do tygodnia.



Od lat wśród najchętniej oglądanych filmów poza polskimi produkcjami znajdują się również filmy familijne. „Scooby-Doo!”, który miał premierę pod koniec lipca, po ponownym otwarciu kin, zobaczyło już ponad 415 tys. widzów. Animacja jest na 9. miejscu wśród najchętniej oglądanych w Polsce filmów w 2020 roku. W nadchodzących miesiącach widzowie będą mogli wybierać wśród wielu nowych filmów skierowanych do młodszej widowni. W październiku premierę będą miały „Trolle 2”, „Pinokio” i „Tajemniczy ogród”, a w kolejnym miesiącu do kin wejdzie najnowsza produkcja studia Disney and Pixar „Co w duszy gra”.

Największe jesienne premiery czekają na widzów w listopadzie – to wtedy, 20 listopada na wielkim ekranie zagości Daniel Craig w najnowszym filmie o przygodach agenta 007 „Nie czas umierać” oraz 4 listopada… Tomasz Karolak w 4. części „Listów do M”. Zapowiada się filmowa jesień.

Wodzowie wracają do kin

W ostatnich tygodniach frekwencja w kinach wzrasta wraz z pojawianiem się na wielkim ekranie nowych tytułów filmowych jak „Tenet”, „Pętla”, „Mulan” oraz jeden z najgłośniejszych filmów tej jesieni „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. W miniony weekend polskie kina odnotowały najwyższą frekwencję od czasu lockdownu! Pierwszy hollywoodzki blockbuster, który wszedł na wielkie ekrany, to „Tenet” w reżyserii Christophera Nolana. Tydzień po nim, 4 września, premierę miała produkcja „Pętla” w reżyserii Patryka Vegi. 11 września na wielkie ekrany trafiła mega produkcja Disneya „Mulan”, a kilka dni temu w kinach zadebiutował polski dramat „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” - napisało Multikino w informacji przesłanej do mediów.

Z każdą nową premierą frekwencja w polskich kinach z tygodnia na tydzień jest coraz wyższa.

Według danych BoxOffice.pl polskie kina odwiedziło prawie 300 tys. widzów.

To o 12% więcej niż w pierwszy weekend września i o 8% więcej niż w drugi.

Przyczyniły się do tego ostatnie premiery.

W kinach sieci Multikino w miniony weekend (18-20 września) najchętniej wybierane tytuły to: „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”, „Mulan” oraz „Pętla”.

- Dużym zainteresowaniem cieszyły się również przedpremierowe pokazy animacji „Trolle 2”, które zagoszczą w kinach 2 października br. i mogą być jednym z najważniejszych tytułów nadchodzącego miesiąca – dodaje Mariusz Spisz, Członek Zarządu Multikino S.A.

Frekwencja w kinach w Polsce zaczęła wzrastać od czasu premiery filmu „Tenet”.

Natomiast to polskie filmy jak „Pętla” czy „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” są najchętniej wybierane i mogą zgromadzić największą widownię we wrześniu. W weekend premierowy „Pętlę” zobaczyło prawie 180 tys. widzów.

Po trzecim weekendzie od premiery film ma już na swoim koncie prawie 450 tys. widzów. Dzięki temu najnowszy film Patryka Vegi już dziś znalazł się na 7. miejscu wśród najchętniej oglądanych przez Polaków filmów w 2020 roku.