smartfon, fot. Revolut

Revolut, globalna aplikacja finansowa, ogłosił, że ma już ponad 25 milionów klientów indywidualnych i procesuje dla nich w każdym miesiącu ponad 330 milionów transakcji. Jednocześnie, firma planuje ekspansję na kolejne rynki zagraniczne.

Revolut powstał w Londynie, w 2015 roku i z początku oferował aplikację do wymiany walut i przelewy międzynarodowe. Minęło 7 lat. Dziś ponad 25 milionów klientów Revolut korzysta z innowacyjnych usług firmy, takich jak komunikator finansowy, bezpłatne przelewy krajowe i międzynarodowe peer-to-peer, jednorazowe karty wirtualne ze zmiennym numerem do bezpiecznych zakupów w sieci, aplikacje i karty <18 dla dzieci i młodzieży do nauki finansów, oprocentowane konta oszczędnościowe w wybranych walutach, możliwość rezerwacji noclegów w hotelach i prywatnych domach na wynajem, produkty kredytowe i usługi odroczonej płatności, możliwość inwestowania w kryptowaluty, towary, metale szlachetne i inne typy aktywów.

Fintech umacnia pozycję na rynkach zagranicznych, m.in. na rynku amerykańskim. W tym roku liczba klientów w USA przekroczyła pół miliona, a liczba pracowników 150 osób. Ponadto, firma buduje zespoły w krajach Ameryki Łacińskiej, Azji i na Bliskim Wschodzie osiągając ważne kamienie milowe:

1) Indie - Nominacje: Paroma Chatterjee jako CEO, Arjun Mehta jako CFO i Saleem Arshad jako CTO. Udało się zatrudnić ponad 400 osób. Intensywne prace nad dostosowaniem i udostępnieniem aplikacji w Indiach.

2) Meksyk - Nominacje: Juan Miguel Guerra jako CEO. Zaawansowane rekrutacje do zespołów w Meksyku i Brazylii, które do 2025 roku mają liczyć łącznie ponad 250 pracowników.

3) Brazylia - Nominacje: Glauber Mota jako CEO i Felipe Lachowski jako Szef Strategii i Operacji (CSO/COO).

4) Nowa Zelandia - Wejście na rynek realizowane przy wsparciu biura Revolut w Australii planowane jest w najbliższych miesiącach.

Firma pracuje nad startem swojej "lekkiej" wersji aplikacji, Revolut Lite, na kilkunastu rynkach Ameryki Łacińskiej, Azji Południowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Klienci aplikacji Revolut Lite będą mogli korzystać z błyskawicznych, bezpłatnych przelewów międzynarodowych.

Revolut Business

Klienci dołączają również do Revolut Business. Aktualnie, do Revolut dla firm w każdym tygodniu przenosi się ponad 2000 klientów korporacyjnych, co jest nienotowanym nigdy wcześniej w historii firmy wynikiem.

Założony w 2017 roku Revolut Business zbudował ponad 20 produktów, by zapewnić firmom większą kontrolę nad finansami i oszczędność czasu. Dla swoich klientów firmowych Revolut przeprocesował już transakcje o wartości przekraczającej 110 miliardów GBP.

- Revolut utrzymuje założone w strategii tempo rozwoju. Konsekwentnie poszerzamy portfolio naszych produktów i udostępniamy je na kolejnych rynkach na świecie. Stworzenie społeczności ponad 25 milionów klientów w ciągu zaledwie 7 lat to sukces, zawdzięczamy go naszym pracownikom, klientom i inwestorom. Pracujemy już nad tym, by w nadchodzących tygodniach i miesiącach udostępnić usługi kolejnym milionom klientów" - powiedział Nik Storoński, współzałożyciel i CEO w Revolut.

Jak i gdzie rósł Revolut w ostatnich miesiącach, po ogłoszeniu przekroczenia progu 20 milionów klientów w połowie lipca 2022 roku?

- Wielka Brytania +1,1 mln klientów

- Polska +460 tys. klientów

- Rumunia +450 tys. klientów

- Francja +340 tys. klientów

- Hiszpania +320 tys. klientów

- Irlandia +230 tys. klientów

- USA +125 tys. klientów