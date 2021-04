Revolut planuje zatrudnić tysiąc osób. Polski zespół firmy liczy obecnie 750 pracowników

analiza, zespół, biurko, ręce, fot. mohamed_hassan, pixabay

Revolut, z którego korzysta 15 milionów klientów na świecie i ponad 1 milion w Polsce, stworzy nowe miejsca pracy w Krakowie. Nowo utworzony zespół do spraw sprzedaży ma liczyć 1000 osób, a lokalnie do zespołów FinCrime i Customer Support ma dołączyć 200 osób. Firma szuka również szefa ds. partnerstw biznesowych w regionie Środkowo-Wschodniej Europy.

Revolut rozpoczął rok 2021 od ofensywy rekrutacyjnej, której największym beneficjentem może być Polska. Po raz pierwszy firma buduje siły sprzedaży. Wyłącznie od liczby kandydatów zależy, ile spośród 1000 otwartych stanowisk zapełni się w Polsce, na Litwie, w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii lub w USA. Na czele nowej struktury stanął Matthew Acton Davis, wcześniej szef sprzedaży w brytyjskiej firmie Ebury.

- Chcemy ułatwić firmom handel międzynarodowy i wesprzeć je łatwo dostępnymi produktami finansowymi, jak wymiana walut po atrakcyjnych kursach, monitoring wydatków służbowych czy usługami w zakresie akceptacji płatności. Chcemy dotrzeć do milionów przedsiębiorców z Europy i Stanów Zjednoczonych. W tym celu poszukujemy w Krakowie, lub do pozostałych biur, 1000 kandydatów z minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem w sprzedaży B2B, dobrym językiem angielskim oraz francuskim, niemieckim lub hiszpańskim - powiedział Matthew Acton Davis, Global Head of Sales w Revolut.

Inwestycja w Krakowie

To nie jedyny zespół, który otrzyma wzmocnienie. Revolut wraca do intensywnych inwestycji w Krakowie, gdzie do zespołu FinCrime poszukuje 120 osób na stanowiska m.in. Fincrime Analyst, Quality Control, Team Lead, Workforce Specialist, Risk Manager, Vendor Operations Lead i szereg innych.

Kolejne planowane w Polsce inwestycje to zespół obsługi klienta. Około 80 otwartych ról dotyczy supportu, gdzie firma poszukuje kandydatów na stanowiska m.in. KYC Support Specialist, Retail Customer Support, Business Customer Support, Team Lead i wiele innych.

Firma rekrutuje też do działu Global Business szefa ds. partnerstw biznesowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Osoba ta pracować będzie w Polsce lub w Rumunii i raportować do Dona Hoang, członka zarządu i wiceprezesa globalnego pionu biznesowego w Revolut.

Revolut zatrudnia dziś blisko 2500 pracowników, w tym 750 osób w Polsce.

Elastyczność miejsca pracy

Firma ogłosiła niedawno nową strategię elastycznego zatrudnienia, w ramach której to pracownik będzie decydował czy i kiedy chce pracować z domu a kiedy w biurze. Przestrzenie biurowe przekształcone zostaną w RevLabs, by pomóc w pracy grupowej oraz wesprzeć proces kreatywny. Praca indywidualna z kolei, zgodnie z życzeniem pracowników, będzie w większości przypadków wykonywana z domu.

Revolut już dziś poszukuje kandydatów na wiele stanowisk, gdzie lokalizacja biura nie jest wyszczególniona, a miejsce zamieszkania nie gra roli. W ten sposób, firma chce poszukiwać talentów na całym świecie.