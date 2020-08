Robert Lewandowski rozpoczął współpracę z T-Mobile Polska. Wystąpi w prawie każdej reklamie?

T-Mobile Polska ma nowego ambasadora. Został nim Robert Lewandowski, kapitan Reprezentacji Polski w Piłce Nożnej oraz napastnik Bayernu Monachium. Wspólnie z T-Mobile i kibicami nowy ambasador będzie przeżywać nadchodzące wydarzenia sportowe i podkreślać, jak ważne jest stawianie na precyzję – zarówno na boisku, jak i w nowych technologiach. Równie istotna pozostaje konsekwencja w działaniach – a ta także łączy markę z Robertem Lewandowskim, znany piłkarz jest bowiem w T-Mobile od lat.

W ramach współpracy kapitan Reprezentacji Polski będzie brał udział w kampaniach promujących działania strategiczne marki, jak również kluczowe usługi z portfolio operatora. Pierwsza kampania reklamowa z udziałem nowego ambasadora rozpocznie się jeszcze w sierpniu 2020 roku.

- T-Mobile, zgodnie ze strategią firmy, chce dzielić się z klientami tym, co najlepsze. Są to zarówno znakomite, dopracowane produkty czy usługi, jak i związana z nimi radość wynikająca z łączenia ludzi za sprawą technologii, usprawniania i ułatwiania ich życia. W tym celu codziennie pracujemy, stawiając ambicję, wytrwałość i pokorę na pierwszym miejscu. Jestem więc dumny, że możemy współpracować z ambasadorem, który reprezentuje właśnie te cechy. Robert Lewandowski jest niezwykle utalentowanym i pracowitym zawodnikiem. Wierzę, że razem zbudujemy solidną drużynę i wzmocnimy markę, którą Polacy pokochają nie tylko za jakość, lecz także za pozytywne emocje – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska.

- Bardzo się cieszę z tego, że zostałem ambasadorem T-Mobile Polska. Firmy, z którą łączą mnie te same wartości. Pasja w dążeniu do celu, ambicja, a także gra w duchu fair play to cechy bliskie mojemu sercu. Zawsze chcę dawać z siebie wszystko i grać z najlepszymi. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy naszej magentowej drużyny osiągniemy sukces – skomentował Robert Lewandowski.