Robert Makłowicz gotuje się do sportu w kampanii MultiSport

MultiSport, Makłowicz, fot. Benefit Systems

No i… ODMROŻONE! Tymi słowami najsłynniejszy krytyk kulinarny w Polsce zachęca do ćwiczeń w ponownie otwartych obiektach sportowo-rekreacyjnych w całej Polsce. W najnowszej kampanii „Gotuj się do sportu” marka MultiSport udowadnia, że powrót do aktywności fizycznej po pandemii może być prosty jak bułka z masłem.

Po blisko 11 miesiącach zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania ponownie otwarte zostały obiekty sportowo-rekreacyjne w całym kraju. W związku z tym, 28 maja br. wystartowała też najnowsza kampania marki MultiSport „Gotuj się do sportu”, której ambasadorem został Robert Makłowicz. Jak twierdzą jej twórcy, kampania bazować będzie na analogiach dwóch światów - kulinariów i sportu. Kreacje z najsłynniejszym krytykiem kulinarnym w Polsce pojawią się w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz w reklamach digitalowych. Drugim elementem kampanii będą spoty radiowe, w których zaprezentowane zostaną proste przepisy na powrót do aktywności fizycznej wraz z kartą MultiSport. W menu spotów radiowych m.in. przepis na nóżki maczane w basenie, karczek okładany na ringu czy boczuś skręcany na ławeczce.

Letnia Gra MultiSport

W kampanii promowana będzie także Letnia Gra MultiSport, której głównym celem jest aktywizacja Polaków do podejmowania regularnej aktywności fizycznej w okresie letnim. Tegoroczna grywalizacja to 9 tygodni z 9 różnymi dyscyplinami sportowymi oraz liczne wyzwania, takie jak treningi w obiektach sportowych czy quizy wiedzy. W tym roku punkty przyznane zostaną także w nowych kategoriach wspierających różnorodność podejmowanej aktywności i nawiązujących do sportowych trendów, które pojawiły się w okresie pandemii. Punkty w grywalizacji będzie można uzyskać m.in. za wizyty w trzech nowych obiektach sportowych, w których wcześniej nie ćwiczyliśmy oraz za wykonanie treningów online na platformie Yes2Move.com lub w ramach treningów live, udostępnianych przez partnerów Programu MultiSport.

Aktywność fizyczna Polaków

Głównym celem kampanii „Gotuj się do sportu” jest aktywizacja mieszkańców Polski oraz przekonanie ich, że każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj ćwiczeń czy też dyscyplinę sportową. MultiSport planuje kontynuować działania edukacyjne w zakresie pozytywnej roli regularnej aktywności w naszym życiu.

Według badania „MultiSport Index Pandemia” brak dostępu do infrastruktury sportowej stał się przyczyną ograniczenia częstotliwości treningów przez 43 proc. aktywnych fizycznie Polaków. Wśród nich aż 74 proc. odczuło negatywny wpływ tej zmiany na swoje samopoczucie, 65 proc. na zdrowie, a 61 proc. na sylwetkę.