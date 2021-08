Robert Makłowicz w kampanii Multisport. Firma podsumowuje akcję

Robert Makłowicz, Multisport, fot. Benefit Systems

Choć treningi i zamiłowanie do jedzenia z pozoru nie idą w parze, w rzeczywistości łączy je wiele wspólnego. Sport powinien smakować, jak ulubione danie i może być różnorodny, jak dobrze skomponowane menu. Na takim kontraście marka MultiSport zbudowała letnią kampanię promującą aktywność fizyczną „Gotuj się do sportu”, której ambasadorem został krytyk kulinarny - Robert Makłowicz.

Dziewięć tygodni, osiem sportowych kreacji z Robertem Makłowiczem i 11 milionów odbiorców projektu. Tak w wielkim skrócie można podsumować najbardziej nieoczywistą kampanię marki MultiSport „Gotuj się do sportu”. Jednak to, co najciekawsze kryje się, jak zwykle, w przepisie.

- Kiedy tworzyliśmy projekt wakacyjnej kampanii, chcieliśmy zachęcić Użytkowników Programu MultiSport, a także wszystkich Polaków, do podejmowania aktywności fizycznej w ponownie otwartych obiektach sportowych. Kampania miała przykuwać uwagę, wpisywać się w lekki, wakacyjny nastrój i nieść uśmiech po przygnębiającym okresie lockdownu. Zależało nam także, by kampania podkreślała ważne cechy karty MultiSport, której największym atutem jest ułatwianie dostępu do różnorodnych dyscyplin sportowych i wspieranie użytkowników w regularnym podejmowaniu aktywności fizycznej. Kampania miała wzmocnić również komunikację dorocznej grywalizacji „Letniej Gry”, dedykowanej Użytkownikom Programu MultiSport – mówi Dorota Szostek-Rejowska, kierownik ds. marketingu i sprzedaży online w Benefit Systems, firmie będącej twórcą Programu MultiSport.

Karta MultiSport przypomina nieco restauracyjne menu – możemy wybrać tę pozycję, czyli aktywność, na którą aktualnie mamy ochotę i która jest dopasowana do naszych potrzeb.

Na bazie humorystycznej gry słów powstały spoty radiowe, w których krytyk kulinarny zachwalał nóżki maczane w basenie czy boczuś skręcany na ławeczce. W ramach kampanii opracowana została także seria kreacji graficznych, nawiązujących do wybranych dyscyplin sportowych z Robertem Makłowiczem w roli głównej.

Grafiki były kluczowym elementem digitalowych działań reklamowych, widocznym także w mediach społecznościowych marki MultiSport oraz ambasadora kampanii. Zakulisowa fotografia z sesji zdjęciowej „Gotuj się do sportu”, którą Robert Makłowicz opublikował na swoim Instagramie, do dziś jest najchętniej lajkowanym postem na jego profilu (ponad 100 tys. polubień). Natomiast jeden z najnowszych postów Mistrza wskazuje, że jego miłość do sportu trwa – urodziny spędził w znakomitym towarzystwie dmuchanego koła do pływania i bokserskich rękawic.