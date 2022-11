konsola, gra, telewizor, rozrywka, fot. jeshoots-com, pixabay

Według opublikowanego dziś badania, zrealizowanego przez pracownię YouGov na zlecenie Microsoft Xbox, rodziny coraz chętniej sięgają po gry wideo – zwłaszcza w okresie zbliżającej się Gwiazdki. Tendencja ta ma charakter globalny i międzypokoleniowy. 38 proc. respondentów wskazało, iż będą grali w produkcje wideo w trakcie Świąt, jednocześnie przyznając, że gaming należy do najpopularniejszych rodzinnych rozrywek w tym czasie.

Rodzinny gaming

Wspólna gra na konsoli czy komputerze dołączyła do listy aktywności najbliższych podczas tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia, ustępując spotkaniom towarzyskim, obdarowaniu się prezentami, odpoczywaniu i dekorowaniu domu. Oczywiście, wymienione wyżej sposoby spędzania czasu wciąż pozostają najpopularniejszymi „świątecznymi czynnościami” – niemniej, to właśnie rodzinny gaming dołączył do grona zwyczajów, które łączą i zbliżają do siebie ludzi.

Według odpowiedzi ankietowanych sięgających po gry wideo, 40 proc. z nich planuje zabawę wraz ze swoimi dziećmi, 21 proc. będzie przechodziło ulubione tytuły z rodzicami, zaś 5 proc. zaprosi do tego swoich dziadków. Z kolei 1 na 10 respondentów będzie grało ze swoimi teściami.

Według badanych, gaming pomaga zrelaksować się po przygotowaniach do Świąt – wyniki wskazują, że bogate wirtualne światy gier zapewniają niezbędną odskocznię od codziennej prozy życia, pomagając odprężyć się. Spośród respondentów badania, którzy grają w gry wideo, 54 proc. sięga po nie, by złagodzić stres - w porównaniu do innych czynności, jak przeglądanie mediów społecznościowych (46 proc.), czytanie książek (45 proc.), ćwiczenia fizyczne (42 proc.) czy aktywności wykonywane dla poprawy samopoczucia: spacer, zdrowy posiłek, herbata, kąpiel (33 proc.).

Gaming jako upominek międzypokoleniowy

56 proc. respondentów przyznaje, że przekazywanie frajdy z grania młodszym pokoleniom stanowi element tradycji. Z kolei 71 proc. z nich uważa, że mnogość gatunków gier wideo pozwala spróbować ich każdemu – od dzieci po dziadków.

Rodzinne prezenty stanowią priorytet – wśród grających ankietowanych, którzy planują wręczać prezenty, 30 proc. potwierdza, że najlepszymi upominkami są te, z których korzystają wszyscy domownicy. W tym kontekście gry, wydają się najbardziej inkluzywnymi podarunkami.