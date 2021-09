Rola Facebooka w dostarczaniu informacji spada

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Media społecznościowe od dawna krytykowane są za opieszałe działania w kwestii zwalczania fake newsów, ale ich rola w przepływie informacji pozostawała niewzruszona. W 2021 ich pozycja wydaje się jednak kruszeć, nieznacznie, bo nieznacznie, ale jednak, wynika z badań Pew Research Center.

Nieco mniej niż połowa (48%) dorosłych w USA twierdzi, że otrzymuje wiadomości z mediów społecznościowych „często” lub „czasami”, co stanowi spadek o 5 punktów procentowych w porównaniu z 2020 roku.

Około jedna trzecia dorosłych Amerykanów (31%) twierdzi, że regularnie otrzymuje wiadomości na Facebooku, podczas gdy około co piąty Amerykanin (22%) twierdzi, że regularnie otrzymuj wiadomości na YouTube. Twitter i Instagram są stałymi źródłami wiadomości odpowiednio dla 13% i 11% Amerykanów. Inne serwisy społecznościowe rzadziej są zwykłymi źródłami wiadomości. Mniej niż jeden na dziesięciu Amerykanów twierdzi, że regularnie otrzymuje wiadomości z Reddit (7%), TikTok (6%), LinkedIn (4%), Snapchat (4%), WhatsApp (3%) i Twitch (1%).

Liczba użytkowników, dla których media społecznościowe są głównym źródłem informacji od 2020 utrzymuje się podobnym poziomie, ale - mimo że Facebooku w tym zakresie bryluje - to właśnie jego pozycja okazuje się słabnąć. Odsetek użytkowników Facebooka, którzy twierdzą, że regularnie otrzymują wiadomości na stronie, spadł o 7 punktów od 2020 r., z 54% do 47% w 2021 r. I to wszystko pomimo szumnego debiutu Facebook News Tab w 2020 roku i - niedawno - Bulletinu, serwisu, który pozwala autorom na tworzenie i rozsyłanie darmowych i płatnych newsletterów do odbiorców.

Spadek nie powinien jednak dziwić. Użytkownicy Facebooka są zwykle bardziej przypadkowymi konsumentami wiadomości niż użytkownicy platform bardziej zorientowanych na newsy, takich jak Twitter czy Reddit. Spadek może więc dotyczyć osób, które interesują się polityką 30 dni przed wyborami i ignorują ją przez resztę czasu.

Nie zmienia to jednak faktu, że mniej osób liczących na Facebooka w kwestii wiarygodnych informacji, to w zasadzie dobra wiadomość i to tylko częściowo ze względu na to, że do tej pory platforma sprawdzała się w tej roli bardzo średnio. Po uruchomieniu Bulletinu, Facebook będzie raczej celował w przyciągniecie czytelników do tej platformy z czysto biznesowych powodów.

Pomijając już fakt, że powodów do zmartwienia ma więcej. Tydzień temu The Wall Street Journal zaczął publikować serię artykułów na temat Facebooka opartych na wewnętrznych ustaleniach badaczy firmy. "Facebook Files" przedstawiają ogromną liczbę problemów, z którymi borykają się włodarze serwisu, opisując nieprzejrzysty, oddzielny system dla elitarnych użytkowników, znany jako XCheck; przedstawiając dowody na to, że Instagram może być szkodliwy dla znacznego odsetka nastoletnich dziewcząt, ujawniając, że całe partie polityczne zmieniały swoją komunikację w odpowiedzi na zmiany w algorytmie News Feeda, a także naświetlając problem nierówności w sposobie moderowania treści w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach.

Już teraz, w odpowiedzi na publikacje, zareagowali członkowie amerykańskiego Kongresu, ogłaszając wszczęcie kontroli.

Facebook znalazł się pod taką presją ostatnio w 2018 roku, kiedy wybuchał afera Cambridge Analytica. Mimo że większość jej szczegółów została ujawniona wiele lat wcześniej, dopiero wtedy do opinii publicznej dotarło, że politycy próbowali wykorzystać ogromną skarbnicę danych demograficznych Facebooka, aby zmanipulować wyborców. I nawet jeśli dzisiaj poddaje się w wątpliwość skuteczność tych działań, sam pomysł wzbudził ogromne zaniepokojenie.

Teraz okazuje się, że niepokoić powinno nas dużo, dużo więcej.