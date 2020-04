Rusza e-Skrzynka pocztowa. Poczta będzie otwierać i skanować listy polecone. Dostaniesz je na adres email

Poczta, Fot.: Pixabay

To będzie prawdziwa rewolucja. Niestety, na razie nie na długo. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało właśnie, że Poczta Polska będzie wysyłać niektóre listy polecone w postaci skanu na nasze skrzynki emailowe. Ale nie wszystkie... W dodatku usługa ma być dostępna tylko do 30 września 2020 r. Co dalej? Tego jeszcze nie ujawniono. Nie wiadomo także, czy wprowadzona właśnie usługa ma cokolwiek wspólnego ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi.



- Chcesz odbierać listy polecone bez wychodzenia z domu, bez czekania na listonosza? To możliwe już od dziś. Jedyne, czego potrzebujesz to profil zaufany. Po pierwsze i najważniejsze - bez Twojej decyzji i wiedzy nikt nie otworzy Twojego listu i go nie zeskanuje. Aby otrzymywać korespondencję w wersji elektronicznej musisz o to osobiście wystąpić. Jak? Oczywiście elektronicznie - napisało Ministerstwo Cyfryzacji w komunikacie prasowym.

List polecony na skrzynkę email - usługa dostępna na razie do 30 września 2020 r.

- To projekt, nad wdrożeniem którego pracowaliśmy od dawna. Obecna sytuacja przyspieszyła tylko jego realizację - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. - To kolejny dowód na to, że w czasie, w jakim się znaleźliśmy - cyfryzacja jest naszym sprzymierzeńcem. To także kolejny powód, dla którego warto założyć profil zaufany - dodaje szef Ministerstwa Cyfryzacji.

Jednak nie wszystkie listy polecone będzie można dostać w formie elektronicznej

Tą drogą nie będą wysyłane pisma z sądów, prokuratur, organów ścigania, czy komorników sądowych. Po nie nadal trzeba udać się na pocztę.

Poczta wyśle natomiast elektronicznie korespondencję z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej i wiele innych.

Trzeba jednak założyć eskrzynkę pocztową. Trzeba mieć jednak Profil Zaufany.

E-Skrzynkę pocztową można założyć a portalu GOV.pl

Trzeba podać:

adres e-mail,

numer telefonu,

adres stałego zameldowania,

Usługa jest bezpłatna.

Jak to będzie wyglądało w praktyce, co znajdziesz w e-Skrzynce?

Na email zostaną wysłane zeskanowana koperta oraz jej zawartość.

Po miesiącu od zeskanowania przesyłka trafi do Ciebie w swojej oryginalnej, papierowej formie (bez awizo, nie trzeba będzie iść po nią na pocztę).

Od kiedy będzie liczony czas doręczenia przesyłki do adresata? Datą doręczenia przesyłki jest dzień, w którym pobierzesz plik z e-Skrzynki. Jeśli tego nie zrobisz, za datę skutecznego doręczenia uznany zostanie dzień zwrotu przesyłki. To dwa tygodnie od dnia następnego od zamieszczenia dokumentu w Twojej e-Skrzynce.