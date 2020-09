Rusza elektroniczne prawo jazdy. Od 5 grudnia będziemy mogli jeździć bez tego dokumentu

W końcu się udało! Nie trzeba już jeździć z dowodem rejestracyjnym samochodu i potwierdzeniem ubezpieczenia w kieszeni, a wkrótce nie trzeba będzie mieć przy sobie prawa jazdy. Elektroniczny dokument będzie natomiast dostępny w aplikacji mObywatel. To prawdziwa rewolucja. Ale trzeba pamiętać, że już poza granicami kraju trzeba mieć ze sobą wszystkie tradycyjne, papierowe dokumenty. Czy e-prawo jazdy się przyjnie?



Od 5 grudnia nie będziemy musieli wozić ze sobą prawa jazdy, będziemy mogli je mieć w telefonie. Minister cyfryzacji Marek Zagórski podpisał dziś dokument, dzięki któremu staje się to możliwe.

To efekt tzw. pakietu deregulacyjnego dla kierowców (a dokładnie ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw). To tam zapisano, że trzy miesiące po podpisaniu przez ministra cyfryzacji odpowiedniego komunikatu – zniknie obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy.

Pakiet deregulacyjny dla kierowców to wspólna inicjatywa ministerstwa cyfryzacji i resortu infrastruktury.

Przepisy stanowiące podstawę do wydania komunikatu ministra cyfryzacji weszły w życie dzisiaj.

Wszystkie dokumenty, razem z dowodem osobistym dostępne będą w aplikacji mObywatel. Znajdzie się tam również prawo jazdy.

W mPojeździe znajdziecie także dane pojazdu: markę i model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, termin badania technicznego. Wraz z mPrawem Jazdy w mObywatelu pojawi się także możliwość sprawdzenia od ręki liczby punktów karnych. mObywatel to aplikacja, którą polecamy jednak nie tylko kierowcom. - To swoisty wirtualny portfel na dokumenty, do którego regularnie dokładamy nowe elementy – mówi szef MC. – Poza mPojazdem jest już tam także m.in. mTożsamość, czyli odzwierciedlenie danych z dowodu osobistego. Możemy z niej korzystać wszędzie tam, gdzie nie jesteśmy wprost zobowiązani do okazania dowodu osobistego lub paszportu, np. podczas kontroli biletów w pociągu lub przy odbiorze przesyłki poleconej na poczcie – dodaje Marek Zagórski.