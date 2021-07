Rusza kampania promująca polskie jabłka. Mają trafić do Tajlandii i Malezji

jabłka, owoce, targ, fot. pexels, pixabay

Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” już po raz trzeci uzyskało dofinansowanie Komisji Europejskiej na program promujący jabłka na rynkach azjatyckich. Mimo 7 wniosków z Polski, tylko kampania „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” otrzyma dofinansowanie. Jej celem jest zwiększenie eksportu polskich jabłek na rynek Tajlandii i Malezji.

Kampania „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” będzie trwała od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2023 roku. Kampania jest prowadzona w Konsorcjum ze Związkiem Sadowników RP. Budżet całego programu wyniesie 2 881 066,40 euro. Celem realizacji działań promocyjnych będzie uświadomienie konsumentów, że jabłka pochodzące i glebowe, są jabłkami klasy premium, a różnorodność odmian daje możliwość wyboru odpowiedniego gatunku, zgodnego z indywidualnymi preferencjami konsumenta.

- Główną osią działań promocyjnych będą działania o charakterze B2B i B2C, ponieważ dotychczasowe doświadczenia pokazują, że na rynku azjatyckim kontakty biznesowe i spotkania bezpośrednie typu „face to face” przynoszą największą efektywność, jeśli chodzi o międzynarodową wymianę handlową — komentuje Karolina Kamińska, Project Manager Unii Owocowej.

Owoce z importu

Program „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” skierowany jest na rynki Malezji i Tajlandii nie bez przyczyny. Jabłka, zaraz po cytrusach, są w Tajlandii główną kategorią importowanych owoców. W Malezji nie jest prowadzona komercyjna uprawa jabłek, co sprawia, że wszystkie świeże jabłka zużywane w gospodarce pochodzą z importu.

W Tajlandii uprawianych jest ponad 300 odmian jadalnych owoców i warzyw, z których około 80 jest powszechnie spożywanych. Dzięki obfitym zasobom Tajlandia jest jednym z wiodących krajów eksportujących owoce. Jednak, ze względu na klimat tropikalny, występują braki niektórych odmian. W Tajlandii, podobnie jak w Malezji, nie prowadzi się komercyjnej uprawy jabłek. Owoce te są importowane z innych krajów. Z roku na rok wielkość dostaw świeżych owoców na tym rynku wzrasta, w 2019 wynosiła ona 151 780 tysięcy ton.

Malezja jest dużym importerem owoców i warzyw. Wartość importu na ten rynek sięga 1,388 mld euro, co stanowi blisko 2,471 milionów ton, głównie świeżych owoców ze stref umiarkowanych (a także soków owocowych i przetworów owocowych), których lokalna uprawa jest niemożliwa lub trudna. Wartość importu jabłek w Malezji w 2019 r. wyniosła ponad 119,6 mln USD i blisko 105 791 tysięcy ton.

Czterech głównych graczy

Eksport jabłek do Malezji i Tajlandii zdominowany jest przez 4 państwa spoza UE: Chiny, USA, RPA, Nową Zelandię, i to te kraje należy zaliczyć do głównych konkurentów dla dostawców unijnych.

Łącznie z całej Europy zostało złożonych 128 wniosków na programy proste. W roku 2020 Komisja Europejska przyznała dofinansowanie jedynie dla dwóch programów z branży świeżych owoców i warzyw. Zauważony został projekt z Polski (grupę docelową stanowiły rynki Tajlandii i Malezji) oraz belgijski (rynek docelowy: Chiny).

Spośród 7 złożonych wniosków z Polski, dofinansowanie przyznano jedynie wnioskowi przygotowanemu przez Stowarzyszenie „Unia Owocowa”.

- Głównym celem kampanii informacyjnej i promocyjnej jest zwiększenie konkurencyjności unijnego sektora produkcji jabłek. Założenie to zostanie osiągnięte dzięki realizacji celów szczegółowych, które jednocześnie będą ukazywać w sposób mierzalny efekty oddziaływania projektu. Można je podzielić na dwa segmenty: korzyści ekonomiczne i informacyjne” – podkreśla Karolina Kamińska, Project Manager Unii Owocowej.

Korzyści ekonomiczne w postaci zwiększonego eksportu jabłek na rynki Malezji i Tajlandii będą bezpośrednim wynikiem działań informacyjnych i promocyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości mieszkańców obu krajów. Planowane działania, mające na celu dotarcie do tych osób z odpowiednim przekazem przedstawiającym korzyści wynikające z konsumpcji europejskich jabłek. Zwiększenie świadomości grupy docelowej nastąpi w zakresie walorów europejskich jabłek, w tym metod ich produkcji, standardów jakości wymaganych przy produkcji rolno-spożywczej w UE, bezpieczeństwa produktu, walorów smakowych i odżywczych. Wynikiem całej akcji będzie wzrost spożycia jabłek pochodzących z UE.

- Realizacja kampanii pozwoli na zwiększenie wartości eksportu europejskich jabłek na rynek Malezji i Tajlandii poprzez pogłębienie dotychczasowych kanałów dystrybucji, kreowanie pozytywnej postawy konsumpcyjnej w stosunku do owoców pochodzących z Europy oraz zdobycie nowych partnerów handlowych, niezbędnych dla rozwoju kontaktów międzykontynentalnych – dodaje Paulina Kopeć, sekretarz generalna Unii Owocowej.

Działania w ramach kampanii

Promocja jabłek będzie się odbywała poprzez szeroko zakrojone działania i imprezy PR typu: konferencje prasowe, degustacje jabłek, warsztaty kulinarne dla przedstawicieli biznesu i mediów, imprezy pod hasłem „Dzień Jabłka” a także flash-moby. W ramach programu planowana jest także współpraca z azjatyckimi blogerami, influencerami i celebrytami oraz kampania promocyjna w mediach społecznościowych. Program „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” zakłada uczestnictwo w dużych, międzynarodowych, branżowych targach w Malezji i Tajlandii, misje gospodarcze do obu krajów a także Study Tour do Polski.

ONZ ogłosiła rok 2021 Międzynarodowym Rokiem Owoców i Warzyw. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) promuje zwiększenie ilości spożywanych warzyw i owoców. Kampania promocyjna jabłek z Polski „Dar polskich sadów. Jabłka z serca Europy” idealnie wpisuje się w ten rok.