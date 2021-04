Ruszają studia podyplomowe online "Marketing po pandemii". Pod patronatem Interaktywnie.com

Te jedyne w swoim rodzaju studia podyplomowe stworzyła Dolnośląska Szkoła Wyższsza we Wrocławiu. Prowadzone będą wyłącznie on-line. Pomysłodawczynią kierunku i opiekunką jest Agnieszka Korzeniowska, dyrektor ds. marketingu Zoo Wrocław, które zostało partnerem DSW. Zajęcia prowadzić będzie m.in. Marta Smaga, współtwórczyni sukcesu portalu Money.pl, doświadczona ekspert od e-marketingu i wiceprezes TBMS Sp. z o.o., agencji marketingowej specjalizującej się w promocji w sieci. Interaktywnie.com objęło je patronatem.

Atutem kierunku będzie przede wszystkim solidna wiedza o marketingu. Zajęcia z jego podstaw poprowadzi duet: Jacek Kotarbiński, uznany autorytet i międzynarodowy ekspert w dziedzinie marketingu oraz dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dyrektor marketingu w Payeye.

Marta Smaga, CEO TBMS Sp. z o.o.

O e-marketingu opowiadać będzie natomiast Marta Smaga, która jako dyrektor działu IT i rozwoju odpowiadała za promocję portalu Money.pl, wdrażała jeden z pierwszych w polskiej sieci programów partnerskich i polską wersję Business Insidera oraz kierowała Pocztą Onetu. Słuchaczom zdradzi tajniki skutecznej sprzedaży i reklamy on-line.

- Sytuacja pandemiczna zmienia nie tylko ludzi, ale i biznes. Coraz więcej przedsiębiorców rozumie odpowiedzialność społeczną. Marki chcą być dziś nie tylko rozpoznawalne i kochane, ale też budować wartości, wspierać zrównoważony rozwój i edukację w zakresie otaczającego nas świata. Dlatego angażuję się w ten projekt – mówi Jacek Kotarbiński.





Studenci dowiedzą się również czym jest 17 celów zrównoważonego rozwoju i Agenda 2030, dzięki zajęciom z Martą Krawcewicz z CSR-Consulting, która od 10 lat zajmuje się edukacją w biznesie. Bartosz Narzelski, trener, facylitator i service designer podczas praktycznych ćwiczeń pomoże zrozumieć marketom ich przyszłych klientów i wczuć się w ich potrzeby.



Wykłady poprowadzi również Areta Szpura – w jej ubraniach chodzili Justin Bieber, Ellie Goulding, Miley Cyrus, współzałożycielka brandu Local Heros, która porzuciła biznes na rzecz propagowania ekologii. Areta opowie o tym, jak zaistnieć w social mediach.

Ciekawie zapowiada się też przegląd najlepszych kampanii reklamowych, którego dokona Agata Ruszkowska, redaktorka Nowego Marketingu oraz jej porady dotyczące współpracy z mediami.

Będzie również o sytuacjach kryzysowych (Agnieszka Korzeniowska), komunikacji wewnętrznej (Annna Andrych) i zwinnym zarządzaniu. Marta Romanow przybliży czym jest społecznie odpowiedzialna działalność organizacji (CSR) oraz jak w tych trudnych postpandemicznych czasach zarządzać ryzykiem.







- Od miesięcy rozmawiam z biznesem, aby zachęcić do wspierania ratowania ginących gatunków. Wiem, że firmy chcą budować swoją konkurencyjność na odpowiedzialnym i zrównoważonym marketingu, ale często nie mają skąd czerpać rzetelnej i łatwo przyswajalnej wiedzy o stanie środowiska albo mylą CSR z greenwashingiem – wyjaśnia Agnieszka Korzeniowska. – Biznes potrzebuje fachowców, bo pandemia zmieniła marketing i ta ewolucja będzie się dalej działa.



Dolnośląska Szkoła Wyższa to uczelnia, która na bieżąco obserwuje trendy i bardzo szybko adaptuje swoją ofertę do potrzeb różnych środowisk.

- Działania CSR nie są nowością. Zauważyliśmy jednak, że nadal brakuje specjalistów, którzy mają wiedzę nie tylko na temat samego marketingu, ale także i o otaczającym nas świecie, przyrodzie, o którą bez wątpienia powinniśmy dbać wszyscy – nie tylko my prywatnie, ale także my jako firmy. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z ZOO Wrocław – dodaje Agnieszka Zagrobelna, kierownik działu marketingu DSW.