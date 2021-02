Rynek dóbr luksusowych w czasach COVID-19. Oto wyniki badania Deloitte

Louis Vuitton, luksus, zakupy, fot. webandi, pixabay

Długotrwałe zaburzenia normalnego rytmu funkcjonowania wywołane pandemią koronawirusa, doprowadziły do istotnych zmian w zachowaniu konsumentów oraz wpłynęły na sposób, w jaki firmy na nie reagują. Co więcej, zapoczątkowały debatę na temat przyszłości branży modowej i dóbr luksusowych. Panuje powszechne przekonanie o konieczności przyjęcia nowego podejścia do obszaru dóbr luksusowych i obrania nowego kierunku, uwzględniając możliwe do wdrożenia modele biznesowe, które lepiej się sprawdzą w nowej rzeczywistości. Jak czytamy w raporcie Global Powers of Luxury Goods przygotowanym przez firmę doradczą Deloitte, biorąc pod uwagę wartość osiąganych przychodów, najlepiej ten trudny okres przeszły takie firmy zajmujące się handlem dobrami luksusowymi jak: LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SE, Kering SA, The Estee Lauder Companies Inc., Compagnie Financiere Richemont SA i L'Oreal Luxe.

W trakcie powstawania raportu, pandemia COVID-19 wyrządziła wiele szkód w sferze międzyludzkiej i społeczno-ekonomicznej. To, czego obecnie doświadczamy, to bezprecedensowy kryzys, jakiego nigdy wcześniej nie odnotowano w historii najnowszej. Jednocześnie to właśnie w niepewnych czasach rodzą się nowe pomysły, firmy upatrują w kryzysie nowych możliwości i skupiają się na długoterminowej wizji przyszłych wyzwań.

Wyniki branży dóbr luksusowych

Przychody ze sprzedaży 100 największych firm z sektora dóbr luksusowych wyniosły w minionym roku obrotowym 281 mld dolarów, o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Liderem pozostaje francuski koncern LVMH, w którego portfolio znajdują się marki, takie jak Louis Vuitton czy Marc Jacobs. Na drugim miejscu pojawiła się kolejna francuska spółka – Kering SA, właściciel marek Gucci czy Saint Laurent. Na podium, podobnie jak rok temu, znalazł się także amerykański koncern kosmetyczny Estee Lauder. Po raz pierwszy w ciągu siedmiu edycji raportu dziesięć wiodących firm z sektora dóbr luksusowych wygenerowało ponad połowę całkowitej sprzedaży osiągniętej przez firmy z grupy Top100.

Okazuje się, że spośród wszystkich sektorów to właśnie sektor dóbr luksusowych osiągnął najlepsze wyniki sprzedażowe w roku obrotowym 2019, przy 12,8 proc. wzroście sprzedaży, z czego jedną trzecią całkowitej sprzedaży wygenerowało dziesięć wiodących spółek z grupy Top100. Za wcześnie jednak jest na całościową ocenę wpływu finansowego pandemii, nie wiadomo też, czy koncentracja sektora dóbr luksusowych będzie nadal postępować.

- Pandemia dobitnie pokazała markom luksusowym, że muszą odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Pomimo początkowej niechęci, firmy zainwestowały w nowe technologie wspomagające zakupy online. Należy jednak zaznaczyć, że unikatowe doświadczenie związane z wizytą w sklepie nadal jest pożądane przez klientów. To właśnie odpowiednio zaimplementowana strategia omnichannel pozwoli na bezpieczny powrót do sklepów przy zachowaniu zasad społecznego dystansu, nie zapominając przy tym o zapewnieniu odpowiednich wrażeń konsumenckich - podsumowuje Bartek Bobczyński, Dyrektor, Deloitte Digital.

Pobierz pdf z raportem ecommerce 2021