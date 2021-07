Rynek podcastów w Polsce. Jak i dlaczego ich słuchamy?

muzyka, słuchawki, whoalice-moore, pixabay

Polscy internauci coraz chętniej i częściej słuchają podcastów, głównie na smartfonach, w domu oraz wieczorami. Jest to dla nich rozrywka, ale też sposób na pozyskanie wiedzy o świecie lub informacji od ekspertów. Najczęściej wybierają audycje poświęcone zdrowiu i stylowi życia, muzyce oraz aktualnym wydarzeniom i polityce. Takie informacje przynosi druga edycja najobszerniejszego badania polskich słuchaczy podcastów przygotowanego przez Tandem Media z Grupy Radiowej Agory.

Aż 31% - tyle wynosił zasięg podcastów w naszym kraju w 2020 roku, zgodnie z danymi z badania Tandem Media „Słuchacz podcastów w Polsce", zrealizowanego z Publicis Groupe w listopadzie ubiegłego roku. Oznacza to, że podcastów słucha już niemal co trzeci polski internauta, czyli prawie 9 milionów osób!

Kolejna odsłona badania przyniosła wiele ważnych informacji na temat osób korzystających z oferty podcastowej w Polsce. Przede wszystkim potwierdziła, że podcasty są coraz chętniej słuchane w naszym kraju - 44% ankietowanych zadeklarowało, że z tego medium korzysta częściej niż w 2019 roku, a przy tym aż 47% badanych słucha podcastów, których odcinki trwają dłużej niż 20 minut.

- W stosunku do poprzedniej edycji naszego badania znacząco wzrósł też udział osób, które słuchają średnio od 2 do 4 podcastów - z 56% do 71%. Sprzyja temu gwałtownie rosnąca liczba audycji online na żądanie. Jak wynika z danych podkasty.info, w ciągu ostatniego roku przybyło w Polsce 5000 podcastów. To oczywiście międzynarodowy trend - globalnie w 2020 było już 1,7 mln podcastów, co jest olbrzymim skokiem w stosunku do zaledwie 500 tys. podcastów w 2018 roku, według Podcast Insights - wyjaśnia Radosław Sączek, creative group head działu produkcji komercyjnych treści audio Tandem Media.

Najczęściej wybierana tematyka podcastów

Dzięki coraz szerszej ofercie podcastowej internauci w Polsce mogą wybrać odpowiednie dla siebie treści. Prawie co trzeci odbiorca sięga więc po podcasty poświęcone zdrowiu i stylowi życia, a także muzyce oraz wiadomościom i polityce. Wśród chętnie słuchanych treści są również te kryminalne, dotyczące rozrywki, psychologii oraz historii i społeczeństwa.

Na jakich urządzeniach słuchamy podcastów?

Aż 81% osób włącza podcasty w domu. Na pozostałych pozycjach w kategorii "miejsce / okoliczności słuchania" pojawiają się: samochód, spacer, praca, środki komunikacji oraz czas treningu. Większość badanych do słuchania wykorzystuje wszechobecne smartfony - 47% w 2020 r., choć ich udział spadł z 51% w 2019 r. Wzrósł zaś odsetek osób włączających audycje na żądanie na laptopach - do 26% z 22%. Na wyniki te w największym stopniu wpłynęła pandemia i jej skutki także dla sposobu spędzania czasu wolnego.

Kiedy i w jakim celu słuchamy podcastów?

Co ciekawe, podcasty są najchętniej słuchane wieczorami. Co piąty internauta włącza je między godz. 21:00 a 23:00, nieco mniej osób wybiera porę 19:00-21:00 i 17:00-19:00. To pokazuje, że treści audio na żądanie są komplementarne dla oferty radiowej, chętniej wybieranej o poranku, a jednocześnie stanowią alternatywę dla innych mediów, które do tej pory królowały wieczorami. Potwierdzają to też powody wskazywane przez badanych internautów jako decydujące o wyborze podcastów – niemal połowa osób wybiera ja dla rozrywki, żeby zrelaksować się i odpocząć. Więcej niż co trzeci ankietowany chce dzięki nim dowiedzieć się czegoś o świecie, duża grupa szuka w nich też fachowej wiedzy od ekspertów lub urozmaicenia innych czynności.