Rynek reklamowy w Polsce w pierwszym półroczu 2021 roku. Budżety większe niż przed pandemią

Fot.: Rawpixel, pixabay - komputer, wyniki, dane

W pierwszym półroczu 2021 r. rynek reklamy w Polsce zwiększył wartość o 20,5% względem roku poprzedniego i o 1,7% wobec roku 2019. Oznacza to powrót budżetów reklamowych do poziomów sprzed pandemii. Niemal wszystkie sektory zwiększyły wydatki reklamowe, za wyjątkiem farmacji (-1,6%) oraz mediów (-1,6%).

Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor handel. Poziom wydatków tego sektora w pierwszym półroczu przekroczył ubiegłoroczny wynik o 36,7%, zaś o blisko 30% poziom budżetów z pierwszego półrocza 2019 r. Wśród największych reklamodawców z tego sektora znalazły się sieci handlowe Lidl, Euronet, a także EuroRTVAGD.

Kolejny lider wzrostów to sektor żywność, który zwiększył wydatki o 22,8% wobec pierwszego półrocza 2020 r., jest to jednak o 4% mniej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Spadek wydatków reklamowych zanotował natomiast sektor produkty farmaceutyczne i leki (mniej o 1,6%). Budżety zmniejszyli reklamodawcy tacy jak Aflofarm, USP czy Polpharma.

Wydatki na reklamę poszczególnych sektorów gospodarki w pierwszym półroczu 2020 i 2021 roku

Segmenty rynku reklamy

W pierwszym półroczu 2021 r. dwucyfrowe wzrosty zanotowały Internet, telewizja, radio i outdoor. Najszybciej rosły wydatki na reklamę online – o blisko 24%. Wydatki reklamowe zmalały w prasie i kinach. Kina mogły otworzyć się dopiero w końcówce maja, jednak większość sieci multipleksów wstrzymała się z otwarciem sal do czerwca. W efekcie spadek przychodów w kinach wyniósł -70,7%.

Analizując wolumen, budżety internetowe wzrosły o 403,7 mln zł, zaś telewizyjne o 366,5 mln zł. W radiu wzrost ten wyniósł blisko 60 mln zł, a w reklamie zewnętrznej 26,7 mln zł. Redukcja wydatków w spadkowych mediach wyniosła łącznie 34,5 mln zł.

Zmiany wartości reklamy w klasach mediów po pierwszym półroczu 2020 i 2021 roku

Reklama w internecie

Wartość wydatków na reklamę internetową (nie uwzględniając ogłoszeń) wzrosła w pierwszym półroczu 2021 r. o 23,9%, czyli budżety internetowe zwiększyły się o 403,7 mln zł. Dzięki tak dobremu wynikowi, internet wyprzedził telewizję i zajął pierwsze miejsce w mediamiksie na polskim rynku. Rosły wszystkie formy reklamy, najszybciej display i video, nieco wolniej reklama w wyszukiwarkach.

Facebook przekroczył oczekiwania analityków, dotyczące dynamiki wzrostu i w sprawozdaniu finansowym zanotował wzrost na poziomie globalnym o 56% w drugim kwartale 2021 r., a w Europie nawet o 63,3%. Przychody wyniosły odpowiednio 28,6 mld USD na świecie i 7,2 mld USD w Europie. Równie szybko rosną przychody Google. W drugim kwartale Alphabet podał w sprawozdaniu finansowym, że przychód reklamowy wzrósł o 68,9% i wynosił 50,4 mld USD. Przychody z SEM wzrosły o 68,1% i wyniosły 35,8 mld USD, zaś przychody z YouTube 7 mld USD (wzrost o 83,7%).

Udział poszczególnych kategorii reklamy w wydatkach na reklamę digital w pierwszym kwartale 2021

Reklama w radiu i telewizji

Wartość budżetów telewizyjnych wzrosła po sześciu miesiącach 2021 r. o 366,5 mln zł, czyli 21,4%, tym samym zbliżając się do poziomu sprzed kryzysu wywołanego przez pandemię. Motorem wzrostu rynku reklamy telewizyjnej jest bezkonkurencyjnie sektor handel, którego inwestycje wzrosły aż o 130 mln zł (dynamika (53,4%). Do wzrostów przyczyniły się kampanie takich sieci handlowych jak Lidl, Euronet, Mediaexpert oraz Biedronka.

Z kolei po sześciu miesiącach 2021 r. wartość budżetów radiowych wzrosła o 20,2% względem pierwszego półrocza 2020 i wyniosła 350,6 mln zł. W drugim kwartale wydatki na radio bardzo mocno przyspieszyły i medium to zdołało nie tylko odrobić straty z ubiegłego roku, ale i przekroczyć poziom wydatków z analogicznego kwartału sprzed pandemii.

Reklama w prasie oraz zewnętrzna

Po sześciu miesiącach 2021 r. inwestycje w reklamę zewnętrzną wzrosły o 19,1% czyli o 26,7 mln zł, zaś w samym drugim kwartale 2021 r. dynamika wzrostu wydatków outdoorowych przekroczyła 140%. Jednak pomimo tego, medium to nie odrobiło strat z początku pandemii.

W pierwszym półroczu 2021 wielkość budżetów alokowanych w gazetach i magazynach spadła odpowiednio o 13,0% oraz 9,8%. Wydatki w sektorze handel zmniejszyły się w magazynach o 3,8 mln zł (dynamika -22%) i o 5,7 mln zł w dziennikach (dynamika -37,1%) wobec roku 2020. Największymi reklamodawcami w gazetach codziennych byli SKI Team, Fiat Chrysler Automobiles i Grupa Allegro. W magazynach zaś czołówkę reklamodawców tworzyli firma Zimbago, zajmująca się sprzedażą wysyłkową oraz producenci suplementów diety Asepta i New Nordic.

Od 12 marca 2020 r. kina przestały generować przychody ze względu na decyzję rządu o czasowym zawieszeniu działalności placówek kultury. Kina działając na nowych zasadach, mogły być ponownie otwierane od 6 czerwca. Wszystkie sieci kinowe zdecydowały, że otworzą się w późniejszym terminie. Sieć Helios wystartowała na początku lipca, zaś Multikino i Cinema City w całej Polsce dopiero 22 lipca. Kina ponownie zostały zamknięte 7 listopada 2020 i mogły otworzyć się 12 lutego 2021 r., jednak wkrótce rząd ponownie zadecydował o zawieszeniu ich działalności. Cinema City i Multikino otworzyły się dopiero 28 maja, zaś kina sieci Helios zostały otwarte kilka dni wcześniej. Tym samym w pierwszym półroczu przychody z reklamy kinowej spadły o 70%.

Udział mediów w przychodach z reklamy

W konsekwencji różnej dynamiki zmian poszczególnych klas mediów, zmienia się ich udział w rynku. W pierwszym półroczu udziały telewizji i internetu są zbliżone, z niewielką przewagą internetu. W samym drugim kwartale wydatki na internet były jednak niższe niż wydatki na telewizję. W ujęciu półrocznym udział internetu wzrósł z 42,2% do 43,4%, zaś telewizji z 42,7% do 43,0%. Oba te media powiększyły swój udział w media miksie kosztem prasy i kin. Wydatki na reklamę radiową utrzymały ubiegłoroczny poziom 7,3%, zaś outdooru zmalały zaledwie o 0,1 pp z 3,5% w 2020 r. do 3,4% obecnie.