Santander Bank Polska edukuje klientów. Opublikował serię filmów

komputer, laptop, kobieta, telefon, spotkanie, fot. rawpixel pixabay

Odpowiadając na zmieniające się potrzeby klientów i rosnącą popularność zdalnego bankowania, Santander Bank Polska udostępnił na swoim kanale YouTube oraz na Facebooku krótkie filmy instruktażowe. Tłumaczą one w przystępny sposób, jak łatwo prowadzić bankowość osobistą bez względu na to, gdzie się znajdujemy. Do zdalnego bankowania zachęca ambasador marki – Marcin Dorociński.

Jednym z najbardziej zauważalnych następstw pandemii było przeniesienie wielu działań do świata cyfrowego. Trend ten dotyczy również bankowości – tu nawet klienci przyzwyczajeni do korzystania z tradycyjnej bankowości, zaczęli coraz powszechniej korzystać z kanałów zdalnych. Aby skutecznie przełamać wciąż istniejące bariery i obawy przed korzystaniem z narzędzi online, Santander Bank Polska udostępnia krótkie filmy wideo, które pokazują, jak w prosty sposób poruszać się w bankowości internetowej oraz mobilnej i załatwiać sprawy bez konieczności wizyty w banku.

Dotychczas udostępnione na kanałach Banku filmy poruszają takie zagadnienia jak możliwość zdalnej wymiany walut czy korzystanie z usług otwartej bankowości. Użytkownicy mogą dowiedzieć się również, jak w kilku prostych krokach ściągnąć aplikację mobilną, założyć Konto Jakie Chcę w specjalnej promocji, zlecać przelewy, dodawać ulubionych odbiorców przelewów, czy ustawić mobilny podpis.

– Poza udostępnieniem licznych rozwiązań wspierających Klientów w codziennym bankowaniu, pokazujemy także jak bezpiecznie i efektywnie z nich korzystać. Wiemy jak ważną rolę odgrywa w tym zakresie edukacja i ułatwianie na pozór trudnych procesów. Dlatego jako odpowiedzialny bank chcemy służyć naszym Klientom wskazówkami na drodze do postępującej transformacji cyfrowej. W relatywnie krótkim czasie od publikacji nasze wideo obejrzało ponad 2,5 mln użytkowników – mówi Iwona Błońska-Orzoł, dyrektor departamentu marketingu w Santander Bank Polska.

Na początku lipca ruszyła kampania Santander Bank Polska z Marcinem Dorocińskim w roli głównej. W filmach reklamowych aktor wcielił się we wszystkich bohaterów skrajnie różniących się wiekiem, charakterem czy zawodem i udowodnia w nich, że „Konto Jakie Chcę” dopasowuje się do każdego. Marcin Dorociński jest też twarzą i głosem kampanii usług dla małych i średnich firm, promującej otwieranie firmy w bankowości internetowej z Kontem Firmowym Godnym Polecenia. Hasło przewodnie kampanii to: Gdybym był Tobą, założyłbym firmę w Santander internet. Więcej na ten temat pisaliśmy w serwisie interaktywnie.com

Za strategię komunikacji, koncepcję kreatywną i realizację kampanii odpowiada Red8 Advertising.

Pobierz raport interaktywnie.com