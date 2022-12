Scrabble, nowe logo, rebranding, fot. Mattel

Marka Scrabble wystartowała z akcją Podaj Dalej, w której plansza przechodzi przez różne media: TV, Radio, YouTube, Instagram, Tik Tok. Jest to jedna wspólna „rozgrywka”, która swój finał ma podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każdy z uczestników po ułożeniu swojego słowa podpisuje się na planszy i podaje ją dalej.

Akcja Podaj Dalej zaczęła się w radiu, w audycji Drugie Śniadanie Newonce Radio. Cezary Pazura i Janusz Walczuk, aktor i raper – przedstawiciele różnych pokoleń, obaj na co dzień pracujący ze słowem – układali swoje hasła na planszy Scrabble podczas programu na żywo. Następnie gra została przekazana do dziennikarzy Kanału Sportowego, gdzie panowie Mazurek i Stanowski dołożyli swoje płytki. Kolejnym etapem była telewizja i program Kuba Wojewódzki na antenie TVN. Podczas ostatniego odcinka w jesiennej ramówce plansza przeszła przez ręce prowadzącego i Majki Jeżowskiej. Najbardziej znany dziennikarz w Polsce oraz kultowa artystka dołożyli swoje słowa do akcji i wsparli inicjatywę.

Akcja jest dopiero na półmetku, a plansza wędruje dalej! Teraz zobaczymy ją na kanałach Instagram, a ostatnim etapem będzie Tik Tok.

Gra ponad podziałami

W Scrabble mogą grać – i grają – ludzie w różnym wieku: od dzieci, przez młodzież, po dorosłych, z różnymi zainteresowaniami i pasjami. Zabawa w układanie słów ma miliony wiernych fanów na całym świecie.

Scrabble to gra ponad podziałami. Niezależnie od wieku, wykonywanego zawodu czy podglądów, możemy usiąść przy jednej planszy i dobrze się bawić. Gra przechodzi przez ręce różnych ludzi i różnych mediów, żeby pokazać, że można układać słowa razem. Świat to ludzie i wszyscy widzą go inaczej.

Wspólnie wspieramy wielką inicjatywę

Magnetyczna plansza, która została wyprodukowana specjalnie na potrzeby akcji, w styczniu zostanie wystawiona na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jedyny taki egzemplarz, z podpisami dziesięciu osób biorących udział w akcji, zasili konto fundacji Jurka Owsiaka. Dodatkowo do wylicytowania będzie wspólna gra w Scrabble z Cezarym Pazurą!

Emocjonujący czas dzielony z innymi

Gra w Scrabble polega na układaniu słów w sposób przypominający krzyżówkę, ale to nie tylko wyzwanie dla szarych komórek – to przede wszystkim dynamizm, emocje i pełna humoru rywalizacja. Grając w Scrabble, można się na chwilę zatrzymać, zapominając o codzienności – poza świetną zabawą Scrabble zapewnia też coś, za czym wiele osób w obecnych czasach tęskni – bezpośredni kontakt z innymi i bycie „tu i teraz”.

Akcja Podaj Dalej pokazuje, że marka Scrabble jest ponad podziałami! Wspólną, niestandardową „rozgrywką” łączy media i wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

