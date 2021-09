Scrabble zmienia logo i kolorystykę. Sprawdzamy szczegóły rebrandingu marki

Scrabble, czyli klasyczna planszowa gra słowna należąca do portfolio firmy Mattel, przeszła rebranding. Zmianie uległa cała identyfikacja wizualna marki, w tym logotyp, kolorystyka, projekt opakowania, planszy, woreczków i płytek z literami. Nowa szata graficzna to krok w stronę repozycjonowania Scrabble jako uniwersalnej gry, która może być rozrywką dla każdego.

Nową odsłonę Scrabble wyróżnia przede wszystkim nowoczesna typografia i odświeżone kolory. Logotyp został uproszczony minimalistycznym, bezszeryfowym fontem. Zmianie uległa również kolorystyka – zielony z ciepłej, żółtej tonacji został zastąpiony zimniejszym odcieniem z niebieskiej gamy, a kolory wyróżniające pola premiowe na planszy zamienione na wyrazisty róż, granat, żółć i zieleń.

Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej to działanie w stronę poszerzenia grupy docelowej i podkreślenia uniwersalnego charakteru gry. Lekka kolorystyka i typografia są dopełnieniem inkluzywnego przekazu marki, w którym podkreśla się, że przy planszy spotykają się różne światy, a graczem może zostać każdy – niezależnie od wieku, wykształcenia czy znajomości niuansów językowych.

- Scrabble to przede wszystkim dobra zabawa i nieprzewidywalna, kreatywna rozrywka, która wzbogadza słownictwo i pobudza wesołą rywalizację. Zmiana identyfikacji wizualnej to działanie w stronę przełamania stereotypu, że planszowe rozgrywki słowne są zarezerwowane dla purystów językowych. Lekka i bardziej aktualna szata graficzna wpisuje się w trendy i jest skierowana dla wszystkich grup wiekowych. Scrabble to uniwersalna, familijna gra łącząca pokolenia, kultury i światy – komentuje Karolina Domańska, Associate Brand Manager, Mattel Poland.