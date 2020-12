SEO. Jak przygotować się do aktualizacji algorytmu Page Experience?

time, speed | fot. Saffu | Unsplash

Performance i dopasowanie do urządzeń mobilnych są czynnikami rankingowymi dla Google już od dłuższego czasu, ale w maju, wraz aktualizacją algorytmu Page Experience, staną się jeszcze ważniejsze.

Optymalizacja pod kątem jakości obsługi użytkownika jest kluczem do długoterminowego sukcesu każdej witryny w sieci. - Google

Dbałość Google o doświadczenie użytkownika jest widoczna od lat, a kolejne aktualizacje potwierdzają tylko podejście, które wskazuje, że optymalizacja SEO nie powinna ograniczać się do działań on-page. Im więcej różnych urządzeń odgrywa znaczącą rolę w napędzaniu ruchu internetowego, tym większy nacisk kładzie się na aspekty techniczne i UX.

Aktualizacja Page Experience, która uwzględni nowy zestaw czynników nazwanych Core Web Vitals to kolejny etap tej ewolucji.

Google to w maju 2020 r. Czym jednak są Core Web Vitals? Według Google jest to „zestaw rzeczywistych, skoncentrowanych na użytkowniku wskaźników, które określają kluczowe aspekty doświadczenia użytkownika”. Google widzi bowiem, że - mimo wszystkich nacisków - właściciele stron internetowych wciąż jeszcze borykają się z zapewnieniem satysfakcjonującego UX, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. Tam oczekiwania użytkowników są niezwykle wysokie i dlatego - trudne do spełnienia.

Core Web Vitals będą więc koncentrować się nie tyle samej szybkości ładowania strony, ale na tym, jak wpływa ona na wrażenia użytkownika. W praktyce Core Web Vitals będą odpowiadać na pytanie: „Ile czasu strona potrzebuję, by być w pełni gotowa do użycia".

Google zidentyfikowało trzy kluczowe aspekty, które będą o tym mówić:

Contentful Paint zmierzy "oznaczy" moment, w którym prawdopodobnie została załadowana główna zawartość strony.

First Input Delay określi wrażenia użytkowników, którzy próbują po raz pierwszy wejść w interakcję ze stroną.

Cululative Layout Shift zmierzy tzw. stabilność wizualną, czyli określi, czy strona nieoczekiwanie nie przesuwa się w czasie ładowania, co utrudnia podjęcie interakcji.

Jak i gdzie sprawdzić, czy nasz strona spełnia oczekiwania Google? O to zapytaliśmy Michała Gierata z Result Media:

Michał Gierat

SEO manager

Result Media

Jedna ze zbliżających się aktualizacji Google dotyczyć będzie zarówno wdrożenia nowych czynników rankingowych nazwanych Core Web Vitals (CWV), jak również całkowitego przejścia na ocenianie stron przez pryzmat wersji mobile. O ile to właśnie przejście na mobile powinno być głównym elementem skupiającym uwagę, tak w praktyce specjaliści zajmują się tym tematem od dłuższego czasu, a większe skupienie związane jest z nowymi parametrami oceny stron.

Eksperci liczą na to, że nowe wskaźniki zrewolucjonizują podejście do technical SEO i otworzą dalsze ścieżki optymalizacji pod takie usability i page experience. Trzeba jednak pamiętać, że te nowe wskaźniki będą jedynie niewielką częścią czynników wpływających ostatecznie na widoczność domen w sieci.

Aby przygotować się do tej aktualizacji, właściciele stron powinni przede wszystkim sprawdzić, czy strona działa poprawnie na urządzeniach o zmniejszonych rozmiarach ekranu (na telefonach). Jeśli strona zachowuje się stosunkowo dobrze, czyli „nie rozjeżdża się”, menu jest klikalne, a teksty mają czcionkę o rozmiarach pozwalających na ich przeczytanie - mamy już połowę sukcesu.

Drugim ważnym elementem jest upewnienie się, czy strona posiada wersję dedykowaną - w techniczny sposób - pod mobile, czyli tzw. m.dot site. Jeżeli korzystamy z tego dosyć archaicznego rozwiązania, musimy zadbać o przepisanie kodu strony na wersję responsywną. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wyindeksowania obydwu wersji stron z wyszukiwarki Google.

Badania te nie wymagają w zasadzie żadnych narzędzi, choć przydatne może okazać się to: https://search.google.com/test/mobile-friendly. Warto także sprawdzić informacje zawarte w raportach Google Search Console - tam też możemy odnaleźć kilka ciekawych komunikatów, jeśli przegapiliśmy odpowiednie poprawki.

Kolejnym elementem wprowadzonym przez Google są kluczowe wskaźniki witalności strony. Do ich badania najlepiej wykorzystać dedykowane narzędzie Google. Elementy takie jak LCP, FID czy CLS brzmią groźnie, natomiast w praktyce dotyczą dopilnowania oczywistych rzeczy:

dostarczania treści przed animacjami i dodatkowymi elementami strony (LCP), czyli dbanie o to, aby wszelkie dodatki, jak np. filmy czy reklamy, pojawiały się później niż część merytoryczna strony;

mierzenie czasu między wywołaniem strony a faktyczną możliwością interakcji (FID) - to ma wykluczać strony które „zatrzymują” się na czas ładowania jakiegoś elementu i nie pozwalają użytkownikowi wykonać jakiejkolwiek akcji;

mierzenie stabilności wizualnej serwisu (CLS) - ten parametr ma zapewnić nas, że dogrywanie czegokolwiek do strony (np. w myśl zasady LCP) nie będzie powodowało przeskakiwania ekranu, co irytuje użytkowników.

Więcej informacji wraz z aktualnymi zmianami w metrykach dostępne znajdziemy pod adresem: https://web.dev/vitals/, ale tez w raportach Google Search Console oraz w bazie wiedzy Google for Developers.