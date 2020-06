Sieć 5G w Polsce. T-Mobile udostępni ją 6 milionom osób

Fot.: Geralt, Pixabay - internet, zakupy, sieć

Klienci T-Mobile mogą już podłączyć się do sieci 5G i rozpocząć swoją przygodę z najnowocześniejszą generacją internetu. Dzięki 1600 stacjom bazowym zlokalizowanym w całej Polsce, do końca czerwca bieżącego roku technologia obejmie swoim zasięgiem aż 6 milionów osób.

Możliwość przyłączenia do sieci 5G dostępna jest od 9 czerwca. Mogą tego dokonać mieszkańcy Warszawy i okolic, Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Płocka, Opola, Częstochowy, Rzeszowa, Bielsko-Białej, Kielc oraz Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Łącznie, do końca czerwca br. zasięgiem technologii objętych zostanie aż 6 mln osób w 46 miastach i miejscowościach całej Polski.

Aby przyłączyć się do sieci 5G wystarczy urządzenie działające w technologii piątej generacji z wykorzystaniem częstotliwości 2100 MHz oraz dowolny z oferowanych od września 2019 roku planów taryfowych dla klientów indywidualnych lub taryfę MagentaBIZNES. Dostęp do sieci 5G w T-Mobile jest obecnie bezpłatny, a dodatkowo w przypadku planów MagentaBIZNES zniesione zostają limity prędkości transmisji danych. Dostęp do technologii 5G można uruchomić również przez aplikację Mój T-Mobile oraz będzie włączany klientom przy podpisaniu nowej umowy lub aneksu z telefonem 5G.

– Z dumą ogłaszam komercyjne uruchomienie sieci 5G w T-Mobile. Już teraz dajemy naszym klientom możliwość stania się częścią pierwszego etapu tej rewolucji technologicznej i przyłączenia się do 5G. Nie ograniczamy się do jednego, niewielkiego obszaru, a uruchamiamy usługę w szerokiej skali. Chcemy oferować użytkownikom możliwość korzystania z usług wysokiej jakości, zapewniając świetną obsługę, która dostosowuje się do ich potrzeb, a przy tym – dać okazję do bycia pionierami innowacji – bez zbędnych formalności czy skomplikowanych mechanizmów – powiedział Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska.

Nowe możliwości dzięki 5G

Rewolucja technologiczna to już nie odległa wizja przyszłości. Rozwiązania takie jakie zdalna nauka i praca, czy rozwiązania z zakresu telemedycyny stały się ważnymi, bieżącymi potrzebami klientów, na które odpowiedzią jest rozwój technologii, w tym 5G. Cyfrowo zaawansowane przedsiębiorstwa wspierane najnowocześniejszymi usługami staną się podstawą rewolucji gospodarczej, której efektem będzie powstawanie nowych sektorów, firm i miejsc pracy będących ważnym elementem rozwoju całego społeczeństwa. Ta sama technologia otworzy przed klientami nowe możliwości w zakresie rozrywki i spędzania czasu. Wdrożenie tych innowacji technologicznych wymaga jednak szczególnych warunków – nowoczesnej infrastruktury internetowej oraz łączy o odpowiednio dużej przepustowości. To właśnie zapewnić może tylko sieć 5G.

Celem T-Mobile jest umożliwienie klientom skorzystania z nich tak, jak tego oczekują. Firma buduje trwałą podstawę do rozwoju tej technologii, aby w kolejnych miesiącach i latach, bazując na nowych częstotliwościach, zaoferować użytkownikom pełnię możliwości technologii 5G.

Udostępniona klientom sieć 5G jest podstawą do zbudowania najwyższej jakości infrastruktury telekomunikacyjnej opartej na najnowocześniejszych technologiach. 5G dzięki możliwości obsłużenia znacznie większej ilość urządzeń przy zaoferowaniu jeszcze wyższych prędkości przesyłania danych, wysokiej precyzji działania, minimalnym opóźnieniom i wysokiego bezpieczeństwa wesprze rozwój efektywnych kosztowo i nowoczesnych przedsiębiorstw oraz inteligentnych miast. Dzięki rozwojowi efektywnego i zdrowszego rolnictwa, nowych usług z zakresu diagnostyk i opieki zdrowotnej, a także zastąpienia człowieka przez maszyny w najniebezpieczniejszych zadaniach, nowa technologia pomoże w przyszłości zadbać o nasze zdrowie i samopoczucie. Rozwój 5G to także zniesienie wielu obecnych barier dla pracy i nauki z domu, zdobywania pracy w nowych zawodach, czy podejmowania wyzwań zawodowych z dala od domu bez konieczności uciążliwych podróży czy przeprowadzek.

