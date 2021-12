Sieć Circle K wspiera trzydziesty finał WOŚP. Akcja już wystartowała

WOSP, zbiórka, fot. Circle K

Sieć stacji Circle K przyłączyła się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Klienci mogą już wesprzeć WOŚP, wrzucając datki do puszek znajdujących się na stacjach w całej Polsce. Ponadto, firma wesprze 30. Finał, przekazując środki pieniężne, a dzięki dodatkowemu zaangażowaniu pracowników Circle K, kolejne złotówki zostaną przekazane na konto WOŚP.

Circle K po raz trzeci gra wspólnie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, najgłośniejszą orkiestrą świata, wspierając szczytny cel, jakim jest sfinansowanie sprzętu medycznego niezbędnego do walki o zdrowie najmłodszych.

- W tym roku będziemy wspólnie z Orkiestrą zbierać środki na rzecz zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Jestem dumny, że wraz z naszymi klientami oraz pracownikami ponownie jednoczymy się w tak słusznej sprawie. Już od 20 grudnia aż do wielkiego finału puszki WOŚP będą dostępne na większości stacji Circle K w różnych regionach Polski. Mam nadzieję, że podobnie jak w ubiegłym roku akcja spotka się z dużym zainteresowaniem i będziemy wspólnie zmieniać świat na lepsze – mówi Michał Ciszek, prezes Circle K Polska.

Podobnie jak przy okazji poprzedniego finału Orkiestry do wspólnej gry dla WOŚP włączyli się również pracownicy Circle K. W ramach wolontariatu pracowniczego przedstawiciele Circle K wspólnie z WOŚP przygotowywali i pakowali do wysyłki puszki oraz pakiety materiałów dla sztabów. To już trzecia edycja, w której uczestniczy firma i poza zbiórką na stacjach paliw prowadzi dodatkowe działania na rzecz fundacji, angażując swoich pracowników. W ubiegłym roku Circle K przekazało datek za każdą godzinę zarejestrowanej aktywności fizycznej osób zatrudnionych w sieci, zaś w 2019 roku firma była częścią Moto Orkiestry Świątecznej Pomocy.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagra już 30 stycznia 2022 r., a zebrane środki podczas zbiórki pozwolą fundacji zapewnić najwyższy standard diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Firma Circle K Polska (przed 1 kwietnia 2016 roku: Statoil Fuel & Retail Polska) obecna jest na polskim rynku od 1992 r. i prowadzi sieć blisko 380 stacji paliw na terenie całej Polski. Sieć ta obejmuje flagowe stacje własne, stacje segmentu ekonomicznego oraz stacje franczyzowe. Od 2012 r. właścicielem spółki Circle K Polska jest kanadyjska firma Alimentation Couche-Tard Inc.(Couche-Tard), jedna z największych na świecie firm działających w obszarze handlu detalicznego, w formacie convenience. Prowadzi ona działalność w Ameryce Północnej, Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie. Ta kanadyjska firma posiada na świecie ponad 16 000 sklepów typu convenience i stacji paliw oraz zatrudnia ponad 130 000 pracowników.