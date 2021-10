Skoda posadziła milion drzew w ramach strategii Green Future

fot. Skoda.jpg

W ramach inicjatywy „Drzewo za każdy samochód” rozpoczętej w 2007 roku ŠKODA zasadziła w Mladá Boleslav swoje milionowe drzewo. Projekt zakłada, że za każdy pojazd dostarczony do klienta w Czechach marka posadzi jedno drzewo. W pełni zaangażowana w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska ŠKODA prowadzi również wiele innych proekologicznych projektów na całym świecie. Wszystko to uwzględnia strategia marki – Green Future.

– Za każdy pojazd dostarczony klientom w Czechach sadzimy drzewo, aktywnie wspierając zalesianie. Dzięki naszej inicjatywie przyczyniamy się do promocji różnorodności biologicznej. Cieszę się, że posadziliśmy nasze milionowe drzewo, wnosząc długoterminowy wkład w ochronę środowiska w ojczystym kraju ŠKODY. Zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę w naszym procesie transformacji i jest mocno osadzony w naszej strategii NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030 – mówi Maren Gräf, członkini zarządu ŠKODA AUTO ds. zasobów ludzkich.

Powierzchnia 347 boisk piłkarskich

Przedstawiciele ŠKODA AUTO, miasta Mladá Boleslav oraz partnerskiej fundacji Nadace Partnerství uczestniczyli w sadzeniu milionowego drzewa w Parku Trzech Cesarzy w Mladá Boleslav. Był to dąb szypułkowy. W najbliższych dniach na terenie czeskich fabryk marki zostaną posadzone kolejne drzewa. Miłorząb japoński będzie 1 000 001 drzewem zasadzonym w Ogrodzie Pałacowym w Vrchlabí w ramach inicjatywy marki, a kasztanowiec zostanie 1 000 002 drzewem w Solnicach niedaleko fabryki w Kvasinach.

Do końca roku liczba drzew posadzonych w ponad 170 lokalizacjach wyniesie 1 093 000. Zajmą one powierzchnię 347 boisk piłkarskich, czyli 227 hektarów. W projekt zaangażowanych jest łącznie 190 partnerów z całych Czech.

Internetowa baza drzew

Każdego roku program ogłaszany jest za pośrednictwem systemu Grantys we współpracy z fundacją partnerską. Następnie komisja złożona z przedstawicieli ŠKODY oraz fundacji wybiera projekty, które wesprze spośród wniosków złożonych przez miasta, gminy, organizacje non-profit, szkoły, parki narodowe i inne placówki. Zwycięskie instytucje zaopatrują się w drzewa, a ŠKODA pokrywa koszty sadzonek, zapewniając także pięć procent kwoty dotacji wypłaconej na utrzymanie i nawadnianie drzew. Od 2017 roku w inicjatywę mogą zaangażować się również dealerzy i klienci ŠKODY. W 2021 roku wspartych zostało 36 wniosków.

Od 2016 roku ŠKODA prowadzi stronę internetową www.hlaslesa.cz, na której można rejestrować posadzone przez markę drzewa, co pozwala odnaleźć ich lokalizację. Od początku tego roku każde drzewo jest odnotowywane na stronie.

Green Future

Oprócz inicjatywy sadzenia drzew ŠKODA prowadzi szereg konsekwentnych działań w kierunku bioróżnorodności i dbania o roślinność. Na terenie trzech czeskich fabryk marki rośnie ponad 1400 drzew, żywopłotów i krzewów o powierzchni przekraczającej 27 500 m². Stanowią one siedlisko dla wielu gatunków owadów i zwierząt. Istnieje również powierzchnia prawie 100 000 m² dla rodzimych roślin kwitnących. W swojej głównej fabryce w Mladá Boleslav ŠKODA utrzymuje 22 000 m² łąk, dachów pokrytych zielenią i 700 m² chronionych obszarów roślinnych przeznaczonych dla trzmieli. Na terenie fabryki w Vrchlabí cztery stanowią dom dla 240 000 pszczół miodnych latem i 60 000 zimą.

Marka wspiera również projekt rozwojowy w indyjskim regionie Latur w pobliżu fabryk w Aurangabad i Pune w stanie Maharashtra. Do tej pory zasadzono tam łącznie 27 000 drzew, utworzono pięć farm, a 100 osób zostało przeszkolonych w zakresie zrównoważonego zarządzania gospodarstwem. Dzięki podjętym działaniom dostępność wody i możliwość uprawy roli w bardzo suchym regionie uległy znacznej poprawie. Wraz ze stowarzyszeniem International Association for Human Values ŠKODA sadzi kolejne 10 000 drzew owocowych na lokalnych polach uprawnych w regionie Taluka Shirur w Pune. W perspektywie średnioterminowej drzewa mają przyczynić się do utrzymania rolników.

ŠKODA jest konsekwentnie zaangażowana w zrównoważony rozwój poprzez szereg działań podjętych w ramach strategii Green Future. Marka wprowadziła wiele środków w celu minimalizowania śladu ekologicznego swojej działalności biznesowej.

