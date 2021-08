Skutki zdrowotne i popularyzacja telemedycyny. Jak Polacy oceniają teleporady?

Z inicjatywy Fundacji Aflofarm i Naczelnej Izby Aptekarskiej we współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat w 2019 roku powstał raport „Farmaceuta w Polsce”, stanowiący jeden z najważniejszych elementów szeroko zakrojonej kampanii wizerunkowej „Po pierwsze farmaceuta”. W 2021 r. w niemalże identycznej konfiguracji współpracy (Fundacja Aflofarm – BioStat) - powstał raport „Polacy rok po wybuchu pandemii SARS-CoV-2” wskazujący na najistotniejsze zmiany w zakresie zdrowia fizycznego, psychicznego i relacji społeczno-rodzinnych Polaków w czasie pandemii. Jak wynika z przeprowadzone badania, 58,3% zakażonych nadal odczuwa skutki zarażenia koronawiursem, a niespełna połowa badanych podkreśla, że ich relacje rodzinne podczas pandemii nie uległy zmianie.

Fundacja Aflofarm zainicjowała kampanię, której zadaniem była rzetelna weryfikacja skutków pandemii w zakresie zdrowia i samopoczucia Polaków. Za badania stanowiące fundament akcji odpowiadała Agencja BioStat.

Badanie przeprowadzono za pośrednictwem metod badawczych CATI oraz CAWI na próbie 1000 respondentów, a wśród najważniejszych wniosków można wyszczególnić:

Badani w czasie pandemii zauważyli u siebie m.in. większą nerwowość (52,3%), bóle pleców (44,4%), głowy (36,4%) oraz na pogarszający się wzrok (36%), czy problemy psychiczne skłaniające do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychologa bądź psychiatry (14,4%)

Ponad połowa Polaków źle ocenia dostęp do lekarzy ogólnych i specjalistów w czasie pandemii, ale aż 61% badanych dobrze ocenia e-recepty i teleporady.

- Nikogo nie trzeba przekonywać, że ostatni rok był szczególny i odcisnął swoje piętno na wszystkich sferach naszego życia. Skutki społeczne będziemy odczuwać zapewne jeszcze przez następne lata. Dla wielu z nas był to rok wyzwań, który zmusił nas do przeorganizowania i przewartościowania swojego życia. Okres pandemii przyniósł również rewolucję cyfrową w ochronie zdrowia. Polacy mieli okazję w przyśpieszonym tempie zapoznać się z telemedycyną i jej poszczególnymi składowymi. Wysoka ocena teleporad wskazuje na to, że dosyć szybko zaakceptowali tę formę korzystania z usług medycznych - Rafał Piszczek, prezes zarządu Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat.