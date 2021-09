Slack i Salesforce łączą siły. Firmy zaprezentowały korzyści płynące ze współpracy

zgoda, umowa, fot. rawpixel, pixabay

Salesforce, globalny lider w dziedzinie systemów CRM, zaprezentował nowe możliwości integracji oprogramowania Slack ze swoimi produktami i rozwiązaniami branżowymi, a także nowe innowacje w Slack, które usprawniają współpracę poza strukturami organizacji i pozwalają zespołom na pracę asynchroniczną.

- Nasz sposób myślenia o pracy uległ zmianie: dziś nie jest to już miejsce, które odwiedzamy, ale czynności, które wykonujemy. Każda firma potrzebuje cyfrowej centrali, zdolnej łączyć ze sobą pracowników, klientów i partnerów, a także wspierać rozwój w świecie, w którym pracę wykonuje się z dowolnego miejsca na ziemi. Organizacje na całym świecie budują swoje cyfrowe siedziby w oparciu o rozwiązania Salesforce i Slack, aby pracować wydajniej i szybciej się rozwijać - wyjaśnia Bret Taylor, prezes i dyrektor ds. operacyjnych firmy Salesforce.

Po sierpniowej premierze nowych możliwości integracji z oprogramowaniem Slack w działach sprzedaży, usług, marketingu i analityki (Tableau) firma Salesforce wprowadza opcje integracji Slack z większością swoich produktów — w tym Commerce, Experience, Platform, Trailhead, MuleSoft i Quip — a także ze swoimi chmurami branżowymi i produktami — takimi jak Sustainability, Corporate and Investment Banking, Healthcare and Life Sciences, Philanthropy, Nonprofit i Education.

Wprowadzono również funkcje platformy Slack, które mają na celu zapewnienie klientom narzędzi niezbędnych do działania w nowej erze pracy opartej na technologiach cyfrowych. Clips to nowy sposób na łatwe tworzenie i udostępnianie nagrań audio, wideo i ekranów w ramach dowolnego kanału lub DM w platformie Slack, co pozwala wykonywać pracę w bardziej elastyczny sposób i zgodnie z własnym harmonogramem. GovSlack jest wersją oprogramowania Slack, która odpowiada najbardziej rygorystycznym wymogom obsługiwanych agencji i rządu Stanów Zjednoczonych w obszarach bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Co więcej, szereg ulepszeń w usłudze Slack Connect sprawia, że tworzenie połączeń i zarządzanie nimi jest łatwiejsze niż kiedykolwiek — nawet z punktu widzenia klientów i partnerów, którzy nie korzystali jak dotąd z platformy Slack.

- Budowanie „cyfrowej siedziby” firmy oznacza skrupulatne projektowanie infrastruktury cyfrowej, która połączy ze sobą wszystkie osoby obecne w firmie i pomoże im znaleźć nowe sposoby wprowadzania innowacji, współpracy i interakcji. Jest to niepowtarzalna okazja, aby każda firma mogła uczynić pracę bardziej elastyczną, zintegrowaną i wydajną. To idealny moment na połączenie sił Salesforce i Slack, aby napędzać działania każdej firmy operującej w nowym, cyfrowym świecie - mówi Stewart Butterfield, dyrektor generalny i współzałożyciel Slack.

Kiedy w 2020 r. organizacje zaczęły gwałtownie przechodzić na pracę zdalną, większość z nich po prostu przeniosła rutynowe zadania biurowe do wirtualnego świata. Dziś stało się jasne, że miejsca pracy nie wrócą już do swojej dawnej formy. Obecnie 9/10 firm planuje wprowadzenie modelu hybrydowego, dlatego organizacje muszą na nowo opracować procesy i narzędzia, na których wcześniej polegały — takie jak spotkania, firmowa poczta czy strategiczne zgromadzenia poza pracą — w cyfrowym świecie.