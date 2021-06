Smart TV nie tak powszechny. Ponad połowa Polaków nie korzysta z tego rozwiązania

subskrypcja, abonament, telewizor, TV, pilot, fot. afra32, pixabay

Ponad 54% Polaków powyżej 17 roku życia, w dalszym ciągu nie korzysta ze Smart TV. Mimo że inteligentna TV rozwija się średnio-rocznym tempie 20% w ciągu ostatnich 5 lat, to w dalszym ciągu jest relatywnie mało rozpowszechniona. Jak statystyczny Kowalski niewielkim kosztem i bez wymiany telewizora, może korzystać z dobrodziejstw inteligentnej telewizji?

Smart TV cieszy się coraz rosnącą popularnością w naszym kraju. W 2016 roku dostęp do inteligentnych odbiorników TV deklarowało zaledwie 5 milionów rodaków, a obecnie z korzysta z nich 10,5 milionów dorosłych Polaków, wynika z ostatnich badań Wavemaker. Większe zainteresowanie inteligentną TV jest pokłosiem m.in. postępu technologicznego i upowszechnieniem się internetu oraz możliwości, które oferuje. Inteligentne odbiornika TV mają zdecydowaną przewagę jako multimedialne, domowe centrum rozrywki, zwłaszcza jako ekran do oglądania filmów, seriali czy programów telewizyjnych, zatem tzw. długich form.

Wzrost zainteresowania inteligentną TV wśród Polaków odbywa się przede wszystkim kosztem komputerów stacjonarnych, smartfonów i tabletów wynika z badań. Laptop, który był najpopularniejszym urządzeniem do oglądania tzw. długich treści, w ciągu roku zmniejszył udział w rynku z 66% do 60%. Smart TV, będąc dotychczas na pozycji wicelidera, jako jedyny zyskał i zwiększył swój udział z 43% do 46%. Smartfon będący na trzecim miejscu stracił 3% i aktualnie ma udział w rynku na poziomie 42%. Najwięcej w ciągu roku straciły komputery stacjonarne, odnotowując spadek z 29% do 23% oraz tablety, tracąc 9%, co przełożyło się na 14% udział w rynku, wynika z badania VideoTrack.

Smart TV nie tak popularny

Co prawda, w Polsce co minutę sprzedaje się 4 odbiorniki telewizyjne, jednak większość z nowych telewizorów to najtańsze modele, których cena nie przekracza 1,5 tysiąca złotych, zatem bez funkcji Smart TV. W związku z tym nie ma co się spodziewać szybkiego upowszechnienia inteligentnej TV dzięki zakupom nowych telewizorów.

- Pomimo faktu, że SMART TV zyskuje popularność w Polsce, to w dalszym ciągu ponad 54% Polaków powyżej 17 roku życia nie korzysta z inteligentnej TV, wynika z naszych najnowszych badań. Biorąc pod uwagę, fakt że w Polsce zaledwie 18%, tj. niespełna 7 milionów osób to dzieci i młodzież, zatem z inteligentnej TV nie korzysta blisko 21 milinów dorosłych Polaków – mówi Marek Slonina, Country Manager z firmy GONET.TV.