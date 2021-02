Smartfon rozprasza naszą uwagę. Jakie są konsekwencje korzystania z niego w pracy?

telefon, smartfon, mężczyzna, fot. fotorech, pixabay

Produktywne osiem godzin pracy to mit. Z raportu Screen Education wynika, że pracownicy spędzają nawet 2,5 godziny dziennie używając smartfonów w trakcie pracy do celów niezwiązanych z ich obowiązkami zawodowymi. Co więcej, już co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesiąty biurowy przyznaje, że w miejscu pracy doszło do wypadku w wyniku rozproszenia uwagi przez smartfony. Eksperci Personnel Service wskazują, że telefon w zasięgu wzroku przeszkadza zwłaszcza w trakcie pracy zdalnej, bo zaburza work-life balance.

Pracownikom, którzy wykonują swoje obowiązki w ciągu dnia powyżej 6 godzin, przysługuje ustawowo piętnastominutowa przerwa. Realnie te przerwy są jednak dłuższe. Z raportu "Digital Distraction & Workplace Safety” wynika, że nawet 2,5 godziny dziennie spędzamy korzystając ze smartfona, na którym zamiast wyszukiwać informacji niezbędnych do pracy, korzystamy m.in. z social media. Według szacunków autorów raportu, u pracowników w wieku 18-34 lat czas cyfrowego rozproszenia uwagi wynosi nawet 3 godziny dziennie.

- Na home office czas, podczas którego nie skupiamy się na obowiązkach, jeszcze się wydłuża. Ponad połowa osób pracujących zdalnie stwierdziła, że częściej niż zwykle kontaktuje się ze swoim otoczeniem i członkami rodziny za pośrednictwem telefonu, pisząc wiadomości i korzystając z poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych. Wynika to z dwóch względów. Po pierwsze, podczas pracy poza biurem brakuje nam kontaktów z ludźmi. Po drugie, nie ma bezpośredniego nadzoru nad naszą pracą. To powoduje, że korzystamy ze smartfonów więcej, a nasza praca staje się przez to mniej produktywna – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Przez smartfony pracujemy dłużej?

Dane na portalu statista.com pokazują, z 38% amerykańskich pracowników w czasie home office spędzało na korzystaniu ze smartfona 1-2 godziny dziennie. Dla 30,5% było to już 2-3 godziny. Warto przy tym wspomnieć, że gdy przeglądamy social media w czasie pracy, liczba naszych obowiązków się nie zmniejsza. Przez to wykonujemy je dłużej, co w konsekwencji wiąże się z pracą po godzinach. Z badania Personnel Service wynika, że już 40% pracowników zdalnych podczas home office pracuje w nadgodzinach. Co czwarty zatrudniony poświęca na pracę dodatkowe 1-4 godziny tygodniowo, a co szósty jeszcze więcej.

Smartfony nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia produktywności, ale też realnie zagrażają bezpieczeństwu pracy. W cytowanym raporcie 14% pracowników stwierdziło, że w ich firmie doszło do wypadków spowodowanych rozproszeniem uwagi przez telefony. Zauważył to co czwarty pracownik produkcyjny i co dziesiąty pracujący w biurze.

Wsparcie pracodawcy, czy nowa metoda nadzoru?

W odpowiedzialnym korzystaniu z telefonu przez pracowników w czasie home office dużą rolę pełni pracodawca. Co piąty pracownik w raporcie Screen Education stwierdził, że chciałby, aby jego pracodawca podjął kroki, które pomogą mu rozwiązać problem cyfrowego rozproszenia uwagi. Warto o tym pamiętać, np. proponując pracownikom szkolenie z zarządzania czasem. To pozytywnie wpłynie na ich produktywność, a w konsekwencji przyniesie także wyższe zyski samej firmie.