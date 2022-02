Snapchat też kusi twórców. Co im oferuje?

czytanie, dziecko, czytelnictwo, książka, fot. stocksnap, pixabay

Snapchat, niegdyś aplikacja do przesyłania efemerycznych wiadomości, dzisiaj chce ugruntować swoją pozycję jako platforma, na której twórcy mogą zarabiać. Dziś Snap ogłosił, że planuje wprowadzić reklamy mid-roll podczas historii Snapchata dla Snap Stars.

Rzecznik Snapchata w rozmowie z serwisem TechCrunch przyznał, że funkcja jest we wczesnej fazie beta dostępna dla niewielkiej grupy twórców z USA. Platforma planuje rozszerzyć ją na Snap Stars w nadchodzących miesiącach. Reklamy te będą wyświetlane w trakcie filmu w ich relacjach, a twórca otrzyma udział w przychodach. Wypłata będzie określana na podstawie formuły, która waży takie czynniki, jak częstotliwość publikowania i zaangażowanie odbiorców. Snapchat nie zdradził jednak wielu szczegółów na ten temat.

Tylko dzięki swojej - zapożyczonej od TikToka funkcji - Spotlight, Snapchat zapłacił twórcom 250 milionów dolarów w zeszłym roku. Snapchatowi influencerzy mogą również czerpać zyski z Spotlight poprzez prezenty w aplikacji i marketplace twórców, który umożliwia markom łatwiejszą współpracę m.in. z twórcami AR.

Testy są wynikiem toczącej się dyskusji na temat różnic między wypłatami środków dla twórców a modelami dzielenia się przychodami. Wieloletni YouTubers i współzałożyciel Vidcona, Hank Green, zwrócił uwagę w zeszłym miesiącu, że wielkość funduszu twórców TikTok nie rosła w tym samym tempie, co liczba jego użytkowników, co oznacza, że ​​z biegiem czasu twórcy TikTok zarabiają mniej za swój wkład w platformę.

Co więcej, w momencie gdy firma macierzysta TikToka, ByteDance, zarabia 58 miliardów dolarów rocznie, wielkość 200-milionowego funduszu twórców wydaje się marna (nawet jeśli ma wzrosnąć do 1 miliarda dolarów). Tymczasem YouTube wypłacił 10 miliardów dolarów z dzielenia się przychodami z reklam w ciągu ostatnich trzech lat. Jednocześnie jednak krótkie platformy, takie jak TikTok i Snapchat Spotlight, wydawałyby się bezużyteczne, gdyby miały tyle reklam, co YouTube.

Test jest więc próbą połączenia obu modeli połączyć modele zarówno funduszy twórców, jak i dzielenia się przychodami. Ale trudno powiedzieć, jak korzystny będzie ten produkt dla twórców, gdy formuła wypłaty pozostaje tajemnicą.

Snap bynajmniej nie jest osamotniony w walce o najlepszych twórców. Ostatnio, dyrektor generalna YouTube, Susan Wojcicki, przedstawiła ogólny zarys planów na 2022 rok i wtedy zajawiła wprowadzenie NFT tak, aby twórcy mogli łączyć się z fanami. Potem dyrektor ds. produktu witryny, Neal Mohan, opublikował post, w którym podbija ten pomysł i przedstawia więcej szczegółów na temat zamiarów YouTube w zakresie tworzenia większej liczby narzędzi dla twórców.

Ekonomia twórców – i ogólniej treści generowane przez użytkowników – to obszar, w którym obecnie bardzo wiele się dzieje, za sprawą nowego pupila najmłodszych - TikToka. Ten już moloch jest niezwykle popularny zarówno dla znanych twórców, jak i filmów tworzonych przez użytkowników na rynku masowym i już wyprzedza Pinteresta i Snapchata pod względem rekomendacji. YouTube znalazł się więc w trudnym położeniu, bo Instagram i jego macierzysta Meta też bardzo poważnie podchodzą do budowania biznesu wokół NFT, i waluty, które to wspierają.

Ekonomia twórców to rosnący trend w influencer marketingu, który pozwala uniezależnić się internetowym idolom od współprac z markami niekoniecznie tożsamymi z ich działalnością. Co ciekawe, aż 50,3% ankietowanych użytkowników social mediów jest zainteresowanych zakupem produktów od influencerów – wynika z przeprowadzonej przez nas ankiety. Co więcej, aż 82,5% twórców zrzeszonych w ramach społeczności BrandBuddies nie posiada własnych produktów na sprzedaż. To bardzo duży obszar do zagospodarowania ze względu na rosnącą popularność zawodu influencerów. Dynamiczny rozwój sektora e-commerce w Polsce sprzyja także sprzedaży cieszących się popularnością podczas pandemii internetowych szkoleń czy e-booków – tłumaczy Kamil Sokołowski, Brand Manager fansi.

W Polsce nadal tylko najwięksi internetowi twórcy mogą pozwolić sobie na odrzucenie propozycji współprac od globalnych przedsiębiorstw, choć dane potwierdzają, że samodzielność to opłacalny kierunek w tym biznesie. Warto przyjrzeć się przykładowi Fashionelki, która uzyskała 1 mln PLN ze sprzedaży własnych e-booków. Inny twórca, Michał Szafrański, może pochwalić się zyskiem 7,5 mln PLN, który wypracowany został na książce oraz e-booku „Finansowy Ninja”. Te zawrotne kwoty udało się uzyskać influencerom bez udziału sponsorujących firm.

Dlatego też warto zaznaczyć, że opisane zjawisko nie wyklucza współpracy influencerów z zewnętrznymi markami. Twórczość influencera nie musi być konkurencyjna dla globalnych brandów. Co więcej, pojawiają się w tym przypadku nowe możliwości, a ich przykładem jest product placemenet w produktach cyfrowych, takich jak np. e-booki, audiobooki czy kursy. Okazuje się, że produkty cyfrowe twórców mogą być „zapalnikiem sprzedażowym” i idealnym uzupełnieniem.

Tak jak prowadzenie własnego biznesu nie jest dla wszystkich, tak nie wszyscy twórcy będą wypuszczać własne produkty. Marki i twórcy mogą żyć w symbiozie. Influencerzy mają mimo wszystko ograniczone zasięgi – docierają głównie do swojej społeczności. Duża sieci dystrybucji oraz budżety marketingowe, którymi dysponują marki są dużą wartością – podsumowuje ekspert fansi.