Social Ads. Jakie formaty reklam na Facebooku mogą wykorzystywać firmy e-commerce?

Facebook | fot. Glen Carrie | Unsplash.

Facebook raz po raz wprowadza nowe sposoby dla sprzedawców internetowych tak, aby ich produkty były odkrywane przez większą liczbę klientów, bo coraz większa liczba użytkowników właśnie w mediach społecznościowych szuka inspiracji zakupowych. Jak wynika z danych wewnętrznych firmy, już 74% osób korzysta z nich w ten sposób, a w kategoriach takich jak moda, uroda, meble lub elektronika wskaźnik ten sięga 85%. Po jakie formaty mogą sięgnąć firmy e-commerce, by stać się częścią tego trendu?

Ebook z raportem o agencjach social mediowych

Marcin Michalski

Konsultant ds. Digital Marketingu

MarketingHacker.pl

Uwielbiam promocję biznesów e-commerce na Facebooku, ponieważ efekty możemy uzyskać prawie natychmiastowo. Wiele firm zastanawia się jednak jakie formaty będą najlepsze, aby generować sprzedaż. Ta informacja może Was zaskoczyć - nie ma takich. Dlaczego?

Już dawno minęły czasy, kiedy kupowaliśmy wszystko, co zostało wystawione w internecie na sprzedaż i miało przystępną cenę. Zmiennych, które sprawiają że dany format jest przydatny w e-commerce lub nie, jest dużo więcej.

W tej chwili Facebook oferuje formaty reklamowe, które wspomagają sprzedaż na ostatnim etapie lejka sprzedażowego (BOFU = Bottom of Funnel), czyli u osób, które chcą na 100% kupić produkt, ale nie zdecydowały jeszcze, gdzie chcą dokonać transakcji.

Chcąc wygenerować sprzedaż “tu i teraz”, pracując na na dole lejka, mamy kilka możliwości w zależności od ilości produktów w naszym sklepie.

Sklepy oferujące dużą ilość produktów, powyżej 100 (optymalnie 500) w rożnych kategoriach

Format karuzelowy oparty o katalog produktów oraz Kolekcje

Karuzela to świetny format, który będzie przydatny zarówno do domykania sprzedaży poprzez remarketing, ale także do inspirowania użytkowników podobnych do naszych klientów.

Posiadając informacje bardzo szczegółowe na temat tego, kto interesuje się danym produktem, Facebook może z ogromną precyzją dopasować dany produkt do zainteresowań.

Format “kolekcje” polecany jest zwłaszcza w przypadku produktów, na sprzedaż których duży wpływ ma ich zaprezentowanie w atrakcyjny wizualnie sposób, np. w branże fashion czy beauty.

Sklepy oferujące małą ilość produktów - od kilkunastu do kilkudziesięciu w niewielu kategoriach

Najlepsze efekty daje wykorzystanie formatów opartych o video. Mając tak mało produktów możemy wciąż generować bardzo wysoką sprzedaż, ale powinniśmy w dedykowany sposób podejść do ich promocji. Właśnie dlatego najbardziej polecam stworzenie filmów prezentujących najlepsze produkty. Nawet jeżeli nie wykorzystamy materiałów video, które prezentują nasze produkty, możemy użyć w kampanii np. recenzji naszych klientów w formacie video. W przypadku mniejszych marek czy producentów bardzo ważne jest profesjonalne, wizerunkowe podejście do tematu.

Sprzedaż nie jest generowana w takim przypadku przez wielkość katalogu i dużą możliwość wyboru, ale przez dopasowanie produktu do grupy odbiorczej i odpowiednie jego zaprezentowanie.

Strategii na generowanie sprzedaży za pomocą social media jest bardzo dużo. Znam również takie, w których reklama typu Lead Ads czy Messenger Ads generowały sprzedaż, dzięki zastosowaniu dłuższego lejka sprzedażowego i wciągnięciu klienta w interakcję czy zaawansowany storytelling.

Gdybym miał jednak podsumować formaty obowiązkowe biznesów opartych od e-commerce wskazałbym następujące:

grafika + tekst - oczywiście skupione na produkcie. Format ten może być wykorzystywany intensywnie, tak abyśmy mogli przeprowadzić na nim wiele testów i zoptymalizować nasze kreacje (zarówno tekst, jak i grafikę) pod kątem naszej grupy Ja stosuje zasadę odwróconej piramidy oraz testowania długości tekstów - od najdłuższego do najkrótszego.

- oczywiście skupione na produkcie. Format ten może być wykorzystywany intensywnie, tak abyśmy mogli przeprowadzić na nim wiele testów i zoptymalizować nasze kreacje (zarówno tekst, jak i grafikę) pod kątem naszej grupy Ja stosuje zasadę odwróconej piramidy oraz testowania długości tekstów - od najdłuższego do najkrótszego. formaty video - nie wyobrażam sobie skutecznej kampanii dla e-commerce w social mediach bez wykorzystywania materiałów video. Im więcej i bardziej różnorodnie, tym lepiej. Wersją minimum są video testimoniale od klientów pokazujące jak korzystają z naszego produktu.

- nie wyobrażam sobie skutecznej kampanii dla e-commerce w social mediach bez wykorzystywania materiałów video. Im więcej i bardziej różnorodnie, tym lepiej. Wersją minimum są video testimoniale od klientów pokazujące jak korzystają z naszego produktu. reklama karuzelowa oparta o katalog produktów + Kolekcje

Coś co po prostu trzeba mieć, bo możemy zastosować naprawdę zaawansowane metody dopasowywania produktów czy rekomendacji przez FB. Z doświadczenia wiem jednak, że ten format sprawia wiele problemów właścicielom biznesów e-commerce. Dlaczego? Z powodu pliku produktowego, który powinien być wgrywany do panelu Facebooka lub automatycznie integrowany. Czasami nie wszystko w nim wyświetla się w odpowiedni sposób i musimy go ręcznie edytować lub… zastosować specjalne oprogramowanie do zarządzania plikami produktowymi np. Feedink.

Pamiętajmy jednak, że żaden format nie zapewni nam sukcesu kampanii w social mediach bez odpowiedniej strategii komunikacji i ułożenia lejków sprzedażowych oraz właściwego doboru grupy docelowej, najlepiej w oparciu o dane własne i różne zaawansowane kombinacje.

O AUTORZE:

Marcin Michalski

Ekspert strategii digital marketingowych oraz reklamy online z 15-letnim doświadczeniem w branży, a także były członek Zarządu agencji Cube Group, gdzie odpowiadał za innowację & strategię. Współtworzył lub nadzorował kilkaset kampanii digital m.in dla marek: Microsoft, Orange, Answear.com, Żabka, mBank, Kompania Piwowarska, Reserved i wielu innych. Juror międzynarodowych konkursów branżowych m.in: International Performance Marketing Awards oraz Performance Marketing Diamonds CEE.