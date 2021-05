Social Commerce. Facebook debiutuje z "Piątkowymi zakupami na żywo"

social media | fot. dole777 | Unsplash

Facebook, który swoich apetytów na e-commerce nie ukrywa, wprowadzi w tym tygodniu serię „Piątkowe zakupy na żywo”. W ramach tych wydarzeń widzowie co tydzień będą mogli oglądać transmisje materiałów o tematyce kosmetyczne i modowej. Seria wystartuje w piątek i potrwa do połowy lipca, a swój udział zapowiedziały m.in. Abercrombie and Fitch, Bobbi Brown, Clinique, Sephora i Dermalogica. Wydarzenia mają zachęcić największe marki do wypróbowania formatu, który sprawdził się już w Chinach.

Marki mogą wykorzystać wydarzenia zakupowe na żywo na wiele sposobów: pokazać kulisy swojej działalności albo wykorzystać influencerów tak, by prezentować swoje produkty w realnym użyciu. Podczas transmisji widzowie mogą wchodzić z marką w interakcje: komentować i zadawać pytania, a ci, którzy rozważają zakup, bez opuszczania aplikacji, mogą dowiedzieć się więcej na temat pokazywanych produktów, dodać je do koszyka i zrealizować transakcję w dowolnym momencie - w trakcie lub nawet po zakończeniu wydarzenia. Marki otrzymują informacje o wysyłce klienta, a jeśli konsument wyrazi zgodę, mogą również uzyskać dostęp do innych informacji, takich jak adres e-mail i numer telefonu.

Zakupy na żywo zostały udostępnione na Facebooku zeszłego lata, ale format początkowo znalazł uznanie wśród mniejszych i średnich firm oraz marek cyfrowych, powiedział Facebook. Pandemia Covid przyspieszyła jednak przyjęcie tego modelu, ponieważ przedstawiciele firm byli zdeterminowani, by znaleźć alternatywne kanały dotarcia w czasie powtarzających się lockdownów. Większe marki, takie jak Petco i Bobbi Brown, organizowały swoje wydarzenia - pierwsze w ramach akcji charytatywnej, a drugie z transmisją na żywo ze wskazówkami od makijażystki Michele Shakeshaft.

Myślimy o tym, że e-commerce sprawił, że kupowanie stało się niezwykle wygodne. Kiedy więc masz taką potrzebę, wyciągasz telefon, kupujesz i Twoje zamówienie jest w drodze. Ale kupowanie to nie zakupy. Dlatego ludzie często oglądają wystawy, aby zobaczyć, co nowego, dla rozrywki. Odkrywasz coś fajnego, o czym nie wiedziałeś. Kiedy robisz zakupy, ludzie często chcą usłyszeć od żywej osoby, otrzymać sugestie oraz zobaczyć produkt i kontekst - mówi Yulie Kwon Kim, która prowadzi produkt w Facebook App Commerce.

Przedstawiciele Facebooka zauważają, że już prawie trzy czwarte konsumentów na całym świecie czerpie pomysły na zakupy za pośrednictwem Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa, a prawie dwie trzecie zgadza się z tym, że media społecznościowe stały się teraz tak samo ważne jak inne źródła informacji przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Zmodyfikowane i dopasowane komunikacyjnie do strategii marketingowej live’y pozwalają na osiąganie wysokich zasięgów oraz wzrost aktywności w obszarze mediów społecznościowych. Jako że ten format jest dość młodą funkcją na Facebooku - dzięki wyższemu punktowaniu przez portal w edge-ranku - możemy niewielkim kosztem osiągnąć bardzo dobre wyniki. mówi Joanna Mikusek, Social Media Manager, adCookie.

Facebook nie jest więc jedynym, który chce wykorzystać ten potencjał. Startupy takie jak NTWRK, Popshop Live, Talkshoplive, Dote i Bambuser wprowadziły już ten model w USA, swoich sił w temacie próbują Amazon i YouTube, ale to TikTok jest tu liderem. Zakupy na żywo w Chinach na stała weszły już do e-commerce'owego krajobrazu.

Już w 2010 roku chińskie influencerki modowe zdawały relacje ze swoich zakupowych tripów do Nowego Jorku czy Los Angeles, dając użytkownikom możliwość odkrywania i kupowania produktów, które nie były łatwo dostępne w kraju. Potem pomysł ewoluował i chińscy giganci handlu elektronicznego zaczęli organizować eventy online, prowadzone zwykle przez celebrytów, z czatem na żywo i opcją zakupową. Chiński konsumenci je pokochali. Z okazji Dnia Singla 2019 w wydarzeniu sprzedażowym Taobao odbyła się 8-godzinna transmisja z popularną influencerką Viya, która przyciągnęła ponad 43 miliony klientów. Prognozuje się, że 2020 r. zakupy na żywo w Chinach osiągną wartość w Chinach około 136 miliardów dolarów.

Wracając jednak do Facebooka, e-commerce wydaje się dzisiaj na szczycie jego priorytetów. Facebook musi bowiem zdywersyfikować źródła swoich przychów, biorąc pod uwagę, że obecny model ich generowania, oparty na - ni mniej ni więcej - kupczeniu naszymi danymi jest coraz głośniej krytykowany.