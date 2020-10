Social commerce. Facebook rozwija kolejne funkcjonalności e-commerce

shopping | fot. Erik Mclean | Unsplash

Przed okresem świątecznym, który tradycyjnie w e-commerce jest czasem żniw, Facebook wprowadził kilka nowych funkcji dla sprzedażowych zarówno na samym Facebooku, jak i na Instagramie. Czego możemy się spodziewać?

Od ponad roku Instagram testuje dodawanie tagów w organicznych postach, które następnie mogą być promowane jako reklamy. Od teraz marketerzy będą mogli tworzyć reklamy z tagami produktów bezpośrednio w Ads Manager, bez konieczności przechodzenia najpierw najpierw przez "organika". Tagi produktów można dodawać do formatów zdjęć, wideo i reklam karuzelowych.

Kolejną nowością jest też nowy typ targetowania do "niestandardowych odbiorców", którzy już wykazali zainteresowanie danym produktem lub marką, np. zapisując lub przeglądając jej posty. Reklamy będzie można również kierować do osób podobnych do tych, których udało się skłonić do zakupu, czyli np. wykazujących podobne zainteresowania.

Marki korzystające z Facebook Shops będą też mogły promować wyprzedaże i rabaty za pośrednictwem zakładki Promocje w Commerce Manager, co ma pomóc w tworzeniu ofert skrojonych pod świąteczne bądź "czarnopiątkowe" potrzeby kupujących. Ta funkcja na razie jednak jest na etapie testów na amerykańskim rynku.

Decyzje Facebooka, który w ostatnim czasie intensywnie rozwija się e-commerce'owe funkcjonalności, nie powinny dziwić. Tzw. social commerce w ostatnim czasie wyraźnie przyspieszył napędzany polityką społecznego dystansu i nic nie zapowiada, że w najbliższym czasie zwolni. Analitycy oczekują, że nawyki, które wykują się w czasach pandemii na zawsze zmienią sposób, w jaki robimy zakupy, a e-commerce w długiej perspektywie zyska na zmianach, które zachodzą na naszych oczach.

Facebook, który flirtować z handlem zaczął na długo przed pandemią, rozwijając Marketplace czy Instagram Checkouts, nie zamierza przespać swojej szansy. Facebook Shops dające sprzedawcom możliwość błyskawicznego postawienia e-sklepu niezbicie tego dowodzi, ale konkurencja nie zamierza czekać. Większość aplikacji społecznościowych opracowuje nowe sposoby, które pozwalają użytkownikom robić zakupy bezpośrednio z ich platform. Snapchat nawiązał współpracę z Shopify, aby umożliwić markom takim jak Kylie Cosmetics udostępnianie opcji płatności w aplikacji dla użytkowników z USA, a Pinterest umożliwia wyświetlanie reklam z wezwaniem do działania „kup”, a także reklamy ukierunkowane na podstawie osobistych pinów.

Zresztą, wejście mediów społecznościowych w e-commerce w ogóle wydawało się kwestią czasu. A na ich decyzjach zyskać mogą przede wszystkim małe i średnie firmy. W końcu to właśnie platformy takie jak Facebook, czy Instagram specjalizują się w dbaniu o UX i będą w stanie - w imieniu tych, których na to nie stać we własnym zakresie - zapewnić użytkownikom płynne i spójne doświadczenia zakupowe od odkrycia produktu do ostatecznej transakcji.