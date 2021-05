Social commerce. Zakupy na żywo to przyszłość e-commerce?

video | for. Joey Huang | Unsplash

Zakupy na żywo to trend, który łączy transmisje live - funkcję, którą można znaleźć na większości platform mediów społecznościowych - z możliwością zakupu prezentowanych produktów bezpośrednio w czasie jej trwania. Ten sposób zapewnia klientom lepsze, bardziej angażujące wrażenia zakupowa. A właśnie o wrażenia chodzi najbardziej.

Mimo że z naszego europejskiego punktu widzenia idea może wydawać się eksperymentalna, w Chinach zakorzeniła się już dawno. Już w 2010 roku chińskie influencerki modowe zdawały relacje ze swoich zakupowych tripów do Nowego Jorku czy Los Angeles, dając użytkownikom możliwość odkrywania i kupowania produktów, które nie były łatwo dostępne w kraju. Potem pomysł ewoluował i chińscy giganci handlu elektronicznego zaczęli organizować eventy online, prowadzone zwykle przez celebrytów, z czatem na żywo i opcją zakupową. Chiński konsumenci je pokochali. Z okazji Dnia Singla 2019 w wydarzeniu sprzedażowym Taobao odbyła się 8-godzinna transmisja z popularną influencerką Viya, która przyciągnęła ponad 43 miliony klientów. Prognozuje się, że 2020 r. zakupy na żywo w Chinach osiągną wartość w Chinach około 136 miliardów dolarów.

W Stanach Zjednoczonych i Europie też pojawia już się wiele różnych podejść do zakupów na żywo. Instagram dodał możliwości zakupów Instagram Live, Facebook opracowuje natywne narzędzia, Walmart niedawno rozpoczął współpracę z TikTokiem, który już je ma, a Amazon uruchomił Amazon Live z szeregiem funkcji, które umożliwiają markom tworzenie własnych eventów.

Trend przybiera więc na sile i - jeśli (lub kiedy) włączą się do niego gracze zajmujący się AI, voice searchem lub/i VR-em - może być naprawdę ciekawie. Niewykluczone, że sztuczna inteligencja w mediach społecznościowych pozwoli spersonalizować feed pod konkretne kategorie i typy produktów treści na żywo, a wirtualna rzeczywistość przetransportuje go do pierwszego rzędu na pokazie mody, po którym - jednym kliknięciem albo komendą głosową - będzie zrobić zakupu.

Joanna Mikusek

Social Media Manager

adCookie

Czy zakupy w czasie livestreamingów mogą się przyjąć w Polsce?

Jak najbardziej! Zakupy poprzez live’y na Facebooku zebrały już spore grono zwolenników, którzy śledzą coraz to nowsze odcinki i czynnie biorą udział w tego typu inicjatywach. Taka forma kupowania jest nadal świeża i atrakcyjna dla użytkowników. A nawet więcej – transmisje na żywo zostały uznane za jeden z największych trendów w social mediach. Co o tym zdecydowało?

Po pierwsze dostępność - pandemia zmusiła nas do pozostania w domach, co znacznie utrudniło zakupy (szczególnie osobom, które wolą dokładnie obejrzeć produkt wcześniej, czy też dopytać o szczegóły jego użytkowania).

„Realizm” – sklepy internetowe, pomimo często największych starań, nie zawsze są w stanie pokazać produkt/usługę tak, jak potencjalny klient by sobie tego życzył. Podczas transmisji na żywo mamy możliwość obejrzeć daną rzecz „w akcji”: na manekinie, żywej osobie czy też podczas wykonywania czynności, której służy.

Dodatkowe profity, które uatrakcyjniają sprzedaż internetową poprzez live’a. W czasie transmisji mamy szansę na okazyjną cenę produktów czy też zapewnienie, że ten właśnie model trafi dokładnie do nas (rezerwacje).

Zakupy na live przypominają w pewien sposób znane nam z telewizji reklamy sklepów telefonicznych o sympatycznej nazwie tropikalnego owocu ;) Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród osób, które z różnych przyczyn nie miały dostępu do zakupów w sposób tradycyjny. To właśnie trzy powyższe zmienne sprawiały, że stały się one prawdziwą gratką dla zakupowiczów.

Warto dodać, że to „małe” sklepy zapoczątkowały i rozwinęły tę formę kupowania (poprzez live’y na FB). Obecnie jest to coraz częściej spotykana metoda sprzedaży lub prezentacji produktów przez duże marki. Zmodyfikowane i dopasowane komunikacyjnie do strategii marketingowej live’y pozwalają na osiąganie wysokich zasięgów oraz wzrost aktywności w obszarze mediów społecznościowych. Jako że ten format jest dość młodą funkcją na Facebooku - dzięki wyższemu punktowaniu przez portal w edge-ranku - możemy niewielkim kosztem osiągnąć bardzo dobre wyniki.

O czym warto pamiętać tworząc sprzedażowy live dla serwisu e-commerce? Odpowiednie przygotowanie od strony prawnej to podstawa! Do tego zastosowanie garści mechanizmów zwiększających chęć aktywności w odbiorcach, bardzo dobre przygotowanie od strony znajomości produktowej i oczywiście spójność z założeniami strategii marketingowej – to właśnie przepis na sukces!

Dodatkowy tip: Obserwując live’y na grupach można zauważyć, że osoby prowadzące są nie tylko kreatorami całego wydarzenia, ale nadają też marce cechy osobowościowe (charyzma, przebojowość, empatia). Dlatego wybierając prowadzącego, warto zwrócić uwagę na to, czy:

dana osoba będzie wiarygodna i atrakcyjna dla uwagi grupy docelowej,



będzie wzmacniała charakter produktu zgodny ze strategią marki.

Jakie marki e-commerce z powodzeniem wykorzystują ten kanał?

Świetnym przykładem efektywnego wykorzystania live’ów jest obecnie prowadzona kampania marki IKEA (YouTube i Facebook). Podczas transmisji prowadzący i doradca-pracownik sklepu opowiadają o przydatnych produktach i ich zastosowaniu. W trakcie całej transmisji podany jest kod zniżkowy do wykorzystania na dane przedmioty (aktywny w czasie trwania live’a oraz chwilę po jego zakończeniu). Taki zabieg nie tylko pozytywnie wpływa na atrakcyjność profili i sprzedaż, ale też na wizerunkową eksperckość całego zespołu sklepów.

Intrygującą formę przybrały także live’y prowadzone przez warszawską Galerię Młociny. Podczas takiej relacji możemy dowiedzieć się np. o nowościach i fasonach produktów dostępnych w sklepach centrum handlowego (w konwencji 1 odcinek – 1 marka), które przedstawiane są przez stylistę i prowadzącą. Co ciekawe, podczas tych transmisji użytkownicy mają możliwość zakupu (rezerwacji) pokazywanych rzeczy nie tylko drogą internetową, ale też telefoniczną!

Teraz tylko pozostaje czekać na kolejne, coraz bardziej kreatywne sposoby urozmaicania tej formy komunikacji sprzedażowej brandów. Uważam, że w Polsce jesteśmy na etapie eksperymentowania i wyciągania wniosków na podstawie tego typu działań, ale dobrych przykładów jest coraz więcej, a najciekawsze jeszcze przed nami!